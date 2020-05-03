Макс Ферстаппен показывает Алексу Албону достопримечательности своей страны

Макс Ферстаппен и Алекс Албон известны своими подвигами на трассе. Но в начале 2020 года дуэт этих талантливых гонщиков принял новый вызов и отправился в путешествие в стиле Red Bull по Нидерландам.

В последние несколько лет тысячи голландских фанатов ездят по всему миру следом за Ферстаппеном, чтобы поддержать его. И "оранжевая армия" часто скандирует громче всех и веселится сильнее всех, создавая на гонках и вечеринках Формулы-1 атмосферу настоящего праздника. Возвращение Гран-при Нидерландов в календарь Формулы-1 — это прекрасная возможность представить поклонникам гонок обновленную трассу и страну в целом. А кто может сделать это лучше, чем двое выдающихся гонщиков Формулы-1 на своих автомобилях и при участии других членов команды Red Bull?

В видео-ролике (см. выше) о путешествии от Роттердама до Зандворта Ферстаппен выступает в качестве гида, рассказывая Албону о лучших достопримечательностях страны. Путь проходит по самым зрелищным местам: через порт Роттердама, по узким дамбам, мимо ветряных мельниц, через цветочные оранжереи и оживленный центр Гааги. По дороге они встречают старого друга и дрифтуют во дворце Нордейнде.

Конечная цель — это, конечно же, трасса Зандворт, где 3 мая 2020 года должен был состояться Гран-при Нидерландов. Но путешествие по Голландии не было бы полным без посещения одного из прекраснейших пляжей, поэтому дуэт проедет по рыхлому песку курорта Схевенинген, где встретится со старым другом из команды Red Bull — мотогонщиком Джеффри Херлингсом.

Домашняя обстановка для Red Bull Racing в Нидерландах © Rode Stier

Херлингс на мотоцикле перелетает через автомобиль Ферстаппена: "Все должно было получиться..."

Ферстаппен и Албон верны себе: они встречаются с Херлингсом не просто поболтать — вы увидите впечатляющий трюк в их исполнении. Кто знает, возможно, этот трюк на пляже Схевенинген, во время которого Херлингс перепрыгивает через автомобили Албона и Ферстаппена, ты даже увидишь в этом видео о поездке по Нидерландам.

Когда Херлингсу предложили исполнить этот прыжок, он долго не раздумывал. "Я моментально загорелся предложенной идеей. Когда еще выпадет такой шанс? Это было невероятно круто. Никогда не забуду этот день. А когда я увидел получившиеся кадры, то понял, что это... была настолько крутая возможность!", — говорит атлет.

Но не стоит думать, что Херлингсу было легко исполнить задуманное. "Конечно, было волнительно. Чуть-чуть. И потом, там было довольно много зрителей, чего вообще-то не планировалось", — смеется гонщик.

Видео должно было быть снято без публики. Однако слух о том, что автомобили Формулы-1 будут участвовать в гонках на пляже, разлетелся мгновенно, и зрители выстроились в несколько рядов, чтобы как можно ближе наблюдать за исполнением трюка.

Водить болид Формулы-1 по песку — не так просто, поэтому все нужно было сделать за пару попыток. Jeffrey Herlings FIM MXGP World Championship (former MX1)

"Я должен был все сделать хорошо", — добавляет мотогонщик. "Водить автомобиль Формулы-1 по песку — не так просто, поэтому все нужно было сделать за пару попыток. Нужно было все тщательно продумать, рассчитать время до секунды. Поэтому да, иногда я слегка нервничал. Я рад, что результат получился таким потрясающим."

Самым сложным для Херлингса стало сочетание песчаной поверхности и времени, потому что гонщик должен был оказаться в воздухе именно в то время, когда машины, стартовавшие намного дальше, проезжали под ним. "Вскоре на рыхлом песке появились глубокие следы, что усложнило задачу. И, конечно же, я должен был выполнить прыжок правильно, иначе я оказался бы на крыше автомобиля Формулы-1", — смеется Херлингс.

Это выглядит потрясающе! И у Херлингса уже есть идея для будущих трюков: "В следующий раз Макс будет на моем мотоцикле, я буду за рулем автомобиля Формулы-1", — говорит он. "Это моя мечта — когда-нибудь управлять автомобилем Формулы-1. Возможно, когда-нибудь Red Bull поможет этому осуществиться. Поменяться машинами с Максом — не проблема."

Макс Ферстаппен и Джеффри Херлингс на песке © Rode Stier

Участие Роберта Дорнбоса

Херлингс стал не единственным членом семьи Red Bull, присоединившимся к этому знаковому путешествию: в нем также принял участие коллега мотогонщика Роберт Дорнбос. Дорнбос обгоняет автомобили Ферстаппена и Албона на своем мотоцикле, когда они пытаются проехать через оживленный центр города Гааги.

"И через 10 лет они подумали: "А почему бы не позвать Дорнбоса", — смеется человек, который в 2006 году провел три гонки Формулы-1 в составе команды Red Bull. "Но на этот раз они посадят меня не в автомобиль, а на мотоцикл".

Дорнбос был счастлив принять участие в этом путешествии: "Здорово снова почувствовать атмосферу гонки и зарядиться энтузиазмом. Все началось с короткого ролика о гонке по Афслейтдейк, который мы сняли в свое время". Тогда его автомобиль развил скорость свыше 300 км/ч.

Путешествие по Нидерландам © Rode Stier

Создать что-то особенно зрелищное

Тони Берроуз, руководитель вспомогательной команды Red Bull, доволен результатом этого впечатляющего проекта в Нидерландах. "Мы побывали во многих удивительных местах, и это было действительно здорово. Особенно эффектным выглядел прокат через оранжерею. Автомобиль Формулы-1 проехал через громадную оранжерею..."

Берроуз также был рад видеть восторг фанатов, пришедших посмотреть процесс съемок. "Приятно увидеть зрителей так близко. Обычно фанатам не удается увидеть автомобиль Формулы-1 вблизи. Хорошо, что мы даем им такую возможность."