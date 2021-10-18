Четвертый трофей Red Bull Rampage в руках Брендона Семенюка

В спорте есть феномен, который называют «эффектом Баннистера». Его назвали в честь британского легкоатлета Роджера Баннистера, который в 1954 году стал первым, кто пробежал милю быстрее четырех минут. До этого рекорда многие считали, что человек не способен бежать так быстро. Но Баннистер доказал обратное и, что еще важнее, стал ярким примером для других спортсменов – и этот рекорд переписывался снова и снова.

В течение последних 20 лет соревнования Red Bull Rampage оказывали похожее влияние на маунтинбайк. Мало какое спортивное событие может похвастаться столь впечатляющим списком достижений и рекордов. На каждом Rampage райдеры продолжали расширять горизонты возможного в мире маунтинбайка. 20-й, юбилейный контест не стал исключением. Это как запущенная цепная реакция: соберите в одном месте лучших фрирайдеров планеты, дайте им в руки лопаты и мешки с песком и попросите подумать о своих самых смелых фантазиях – и всё, процесс не остановить.

Смотри повтор прямой трансляции Red Bull Rampage 2021 в плеере ниже:

Юбилейный Red Bull Rampage 2021

До сегодняшнего дня еще никто не делал тейлвип на таком рельефе и не выигрывал Rampage четыре раза, но Брендон Семенюк доказал, что это всего лишь дело времени. Он двигался к своей цели, не оглядываясь по сторонам, – и именно так в истории появляются новые страницы. Во время своего второго проезда он показал невероятно сложную линию, которая требовала львиной доли сосредоточенности и техничного исполнения.

Его считали андердогом из слоупстайл тусовки, и вот спустя 13 лет после своей первой победы на Red Bull Rampage 2008 нестандартный и по-настоящему оригинальный стиль Семенюка принес ему четвертый титул Rampage. Второе место с небольшим отрывом занял Курт Сорге , который известен неизменно стабильными проездами и стильным исполнением. Третье место на пьедестале занял Рид Боггс , темная лошадка турнира и восходящая звезда, который честно заслужил право стоять рядом с двумя легендами.

Брендон Семенюк

В этом году все взоры были прикованы к Брендону Семенюку, который появился на площадке соревнования с однокоронной вилкой на байке. И все тут же начали размышлять – какие трюки он задумал на этот раз? На Red Bull Rampage тейлвипы и барспины популярностью не пользуются от слова совсем, но Семенюк решил это изменить.

Смотри попытку Брендона Семенюка, которая принесла ему победу на Red Bull Rampage 2021:

Победный проезд Брендона Семенюка

Как действующий чемпион Red Bull Rampage 2019, Семенюк стартовал последним. Начало линии было как всегда стильным и техничным с одним четким барспином, но все тяжело вздохнули, когда следом он перекрутил один из прыжков. Неужели он даже не попадет на пьедестал?

К счастью, Семенюк перевел дыхание и через 30 минут отправился на вторую попытку. Из-за ошибки в первой попытке он временно оказался на последнем месте, а на втором ране стартовал первым, причем на каждом элементе судьба его четвертого титула Rampage висела на волоске.

Сложные комбинации техничных трюков – особенность Семенюка © Paris Gore/Red Bull Content Pool

После чистого выхода из дабл дропа Семенюк начал серию трюков с тобоггана. Далее он сделал барспин, а затем успешно приземлил сальто, которое не удалось увезти в первой попытке. Не успели мы насладиться этой частью линии, как Семенюк сделал тейлвип с дропа – первый в истории Rampage. В завершение заезда он показал бэкфлип тейлвип. Попытка принесла ему 89 очков, что подняло его на первое место турнирной таблицы.

После ошибки в первой попытке я сосредоточился на движении и отрешился от всех мыслей – просто хотел проехать линию так, как планировал Brandon Semenuk

Удержит он эту позицию или нет, стало бы известно только после того, как все райдеры завершат свои проезды. По мере того как остальные райдеры нагоняли его по очкам, напряжение росло. Однако когда стало ясно, что последний райдер Кайл Стрейт не смог его перегнать, позиции Семенюка укрепились, и он стал первым четырехкратным победителем в истории Red Bull Rampage.

Трофей Rampage номер четыре – надеемся, Брендону хватит места на полке! © Garth Milan / Red Bull Content Pool

«После ошибки в первой попытке я сосредоточился на движении и отрешился от всех мыслей – просто хотел проехать линию так, как планировал, — рассказывает Семенюк. — Каждая победа на Rampage уникальна по-своему. Этот титул очень ценен по очевидным причинам. Все парни так старались, и я просто счастлив находиться здесь, завершить проезд и увидеть, как все наслаждаются этим днем».

Курт Сорге

Семенюку пришлось побороться за свою победу. На пятки ему наступали другие ветераны Rampage, в том числе Курт Сорге. Сорге – тоже трехкратный чемпион соревнований и так же мечтал о четвертом для себя титуле. Он решил повторить свою программу, с которой победил в 2017 году, и начал действительно хорошо – стал первым райдером, который чисто прошел всю линию сверху вниз. Попытка принесла ему первое место, но ненадолго – перед второй он оказался уже на четвертом месте.

Сорге напомнил, почему у него три титула чемпиона © Paris Gore/Red Bull Content Pool

На старте перед второй попыткой Сорге знал, что ему нужно поднажать, чтобы подняться выше в рейтинге. И у него это получилось – в своем уникальном стиле. Проехав по узкой линии хребта, Сорге перешел к бэкфлипу, а затем продолжил красивым суисайд ноу-хендером. Нет времени отдыхать, следом он показывает супермена и добавляет флип нак-нак с большого дропа. Завершили линию два классических техничных флипа, и несмотря на то, что Сорге провел половину времени в воздухе, переплюнуть технику и стиль трюков Семенюка не удалось. Тем не менее он улучшил свой результат до 88,33 очков и оказался на втором месте.

«Сначала кажется, что есть много времени на тренировки, но чем ближе соревнования, тем больше нужно успеть, — говорит Сорге. — Все усложняют такие непредсказуемые вещи, как погода. Тренировок было меньше, чем хотелось бы, поэтому пришлось добирать во время попыток.

Сейчас в мире фрирайда потрясающие времена – мотивация и развитие чувствуются как от молодых спортсменов, так и от ветеранов. Это дает силы двигаться дальше».

Рид Боггс

Три недели назад Рид Боггс даже не знал, что будет участвовать в Red Bull Rampage этого года. Ему не удалось попасть в основной состав участников, но его имя было в списке ожидания. Когда ему позвонили с приглашением на ивент, он все силы бросил на подготовку. Он хотел всем доказать, что не соглашается с ролью запасного участника. В отличие от остальных райдеров, он выбрал правую сторону хребта для своей линии, что оказалось любопытным и свежим решением как для зрителей, так и для судей.

Боггс поразил всех своим 360 с гигантского дропа © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Первая попытка была достаточно яркая и уверенная, пока не случилось немыслимое. На приземлении с 360 у него слезла покрышка с обода, что погубило возможность занять первые строчки рейтинга. Но его это не смутило – Боггс схватил сломанный байк и побежал к финишу, а вторую попытку начал в совершенно спокойном и собранном состоянии и с лихвой компенсировал свою неудачу. Боггс проехал по узкому хребту, уверенно приземляясь после солидных дропов и совершая трюки так, будто за спиной целый сезон подготовки к Rampage. Его целеустремленность и усердная работа принесли свои плоды – он набрал 87 баллов и впервые поднялся на пьедестал Rampage.

В этом году на подиуме были легенды фрирайда и восходящая звезда © Catherine Aeppel / Red Bull Content Pool

И еще несколько лучших

На пьедестал попадают только три спортсмена, однако другие участники тоже показали немало достойных внимания трюков. Том Ван Стинберген – знаменитый своими большими трюками – поразил зрителей мощнейшим фронт флипом, который принес ему награду за лучший трюк от Спортивного комитета штата Юта. После него Том продолжил свою линию с бэкфлипом, однако сделал ошибку, которая привела к серьезному падению.

Награда за лучший трюк уходит Тому Ван Стинбергену за мощный фронт флип © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Весьма предсказуемо, награду за лучший стиль от Michelin получил молодой и яркий райдер Джексон Риддл . Новичок Rampage представил свой уникальный стиль, вдохновленный трюками из мотокросса, тем самым ярко заявив о себе. Его команда шейперов, в которую входят Джоэл Шокли и Самуэл Меркадо, также получили награду диггеров от Kia за усердную работу и большой вклад в примечательную линию Риддла.

Риддл покорил не только стилем, но и набором трюков © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Награда за стойкость от BFGoodrich ушла Кэму Зинку, человеку из стали. Еще вчера мы не знали, сможет ли он принять участие в финале после падения на тренировке. Однако опытный спортсмен преодолел все трудности и продемонстрировал мощную линию.

Последнюю награду получил Браге Веставик. Хотя он даже не попал в финал из-за неудачного падения во время тренировки, благодаря своему мужеству и мотивации Веставик завоевал награду McGazza Spirit, учрежденную в честь Келли МакГарри. Думаем, Келли гордился бы смелым подходом Веставика к соревнованиям в Юте.

Веставик пропустил финал в этом году, но его будущее выглядит светлым © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

«Сложно найти слова благодарности за эту награду, — говорит Веставик. — С девяти лет я настоящий фанат Келли МакГарри. Это невероятно. На Rampage я понял, что способен на большее и могу ставить любые цели. Здесь все отличные ребята. Я пока не понял, что со мной произошло – осознание придет дома».

Куда дорога поведет дальше

После сложного периода неопределенности эти девять дней соревнований в пустыне штата Юты были как глоток свежего воздуха для всего сообщества маунтинбайка. В толпе можно было заметить таких легенд, как Джош Бендер и Томас Вандерхам, которые с интересом наблюдали за новой плеядой талантливых райдеров. И хотя это серьезное соревнование, райдеры поддерживали друг друга и радовались успехам всех участников. Ведь, в конце концов, все они в одной лодке.

Семенюк и еще 11 райдеров наглядно показали дух Rampage © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Возможно, самое интересное впечатление от этих соревнований ждет нас впереди. Через пять лет то, что мы видели сегодня, может быть в порядке вещей. Новое поколение пристально следит за достижениями современных райдеров, поэтому кто знает, каких высот они смогут добиться в будущем. По крайней мере, мы знаем, что оставляем перед ними по-настоящему достойный пример.