Контест Red Bull Rampage возвращается в 2021 году, отмечая свою 20-летнюю годовщину. Легендарное мероприятие пройдет в 15-й раз в пятницу 15 октября. В нем примут участие 15 лучших райдеров мира, которые

по трассам с суровым пустынным рельефом на юге штата Юта.