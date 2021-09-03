Карсон Сторч на Red Bull Rampage
© Garth Milan
MTB

Red Bull Rampage возвращается и празднует свои 20 лет

Культовое соревнование по фрирайду в больших горах триумфально возвращается в пустыню Юта после почти двухлетнего перерыва и пройдет 15 октября.
Автор Раджив Десаи
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В этой статье

Red Bull Rampage

Red Bull Rampage

Содержание

  1. 1
    Как это будет?
  2. 2
    Приглашённые атлеты
  3. 3
    Список райдеров Red Bull Rampage 2021
  4. 4
    Двадцать лет драйва
  5. 5
    Где посмотреть?
Контест Red Bull Rampage возвращается в 2021 году, отмечая свою 20-летнюю годовщину. Легендарное мероприятие пройдет в 15-й раз в пятницу 15 октября. В нем примут участие 15 лучших райдеров мира, которые на всех ходах будут мчать по трассам с суровым пустынным рельефом на юге штата Юта.
Контест Red Bull Rampage стал настоящим испытанием мастерства и психологической выносливости для всех маунтинбайкеров. Соревнование имеет репутацию одного из самых сложных в мире, в нем участвуют лучшие маунтинбайкеры со всего мира, покоряя трассу высшей категории сложности. Победа в данном контесте является самым желанным титулом среди фрирайдеров.
Неудержимый Тайлер МакКол
Неудержимый Тайлер МакКол
© Paris Gore
01

Как это будет?

В этом году 15 райдеров высочайшего уровня займутся созданием идеальной трассы на почти вертикальных хребтах песчаника, привлекая на помощь свою команду из двух человек. Перед соревнованиями у фрирайдеров и их команд поддержки будет четыре дня для прокладывания трассы для спуска, затем последует день отдыха, а затем четыре дня тренировок.
Прокладывание маршрута, обработка скалы
Прокладывание маршрута, обработка скалы
© Garth Milan
Кого мы будем приветствовать на финише 25 октября?
Кого мы будем приветствовать на финише 25 октября?
© Christian Pondella/Red Bull Content Pool
Сам формат соревнований останется прежним: у каждого фрирайдера будет возможность осуществить два спуска, но рейтинг будет определяться на основе одного прохождения трассы, за которое будет получен наивысший балл. Победитель станет известен в грандиозном финале, и только один фрирайдер станет чемпионом Red Bull Rampage 2021 года.
Чтобы лучше понять, что такое Red Bull Rampage, посмотри лучшие моменты контеста 2019 года ниже:
MTB · 20 мин.
Лучшие моменты Red Bull Rampage 2019
02

Приглашённые атлеты

Пятнадцать лучших фрирайдеров со всего мира получили официальное приглашение для участия в 15-м по счету Red Bull Rampage. Десять топовых финалистов 2019 года автоматически попали в список участников, а пять участников с уайлдкард и пять запасных участников были определены комитетом, в состав которого входят бывшие участники контеста Rampage, профессиональные спортсмены, судьи и эксперты байк индустрии.
В список спортсменов, приглашенных на контест в честь 20-летия Red Bull Rampage, вошли шесть бывших победителей и два новичка. Уровень конкуренции на соревнованиях будет невероятно высоким. Все приглашенные спортсмены должны подтвердить свое участие до 27 сентября. В случае если один из этих райдеров снимает свою кандидатуру или не может присутствовать на контесте, его место займет спортсмен из списка запасных, и будет сформирован окончательный список участников соревнований.
Портрет спортсмена-участника Red Bull Rampage 2021 года Брендана Фэйрклаф.
Брендан Фэйрклаф (Великобритания)
© Paris Gore/Red Bull Content Pool
Портрет спортсмена-участника Red Bull Rampage 2021 года Саймона Годзик.
Саймон Годзик (Польша)
© Paris Gore/Red Bull Content Pool
Портрет спортсмена-участника Red Bull Rampage 2021 года Андреу Лакондегай.
Андреу Лакондегай (Каталония, Испания)
© Paris Gore/Red Bull Content Pool
Портрет спортсмена-участника Red Bull Rampage 2021 года Тайлера МакКол.
Тайлер МакКол (США)
© Paris Gore/Red Bull Content Pool
Итан Нелл (США)
© Paris Gore/Red Bull Content Pool
Бретт Ридер (Канада)
© Paris Gore/Red Bull Content Pool
Джексон Риддл (США)
© Peter Jamison/Red Bull Content Pool
Брендон Семенюк (Канада)
© Paris Gore/Red Bull Content Pool
Курт Сорге (Канада)
© Paris Gore/Red Bull Content Pool
Карсон Сторч (США)
© Paris Gore/Red Bull Content Pool
Кайл Стрейт (США)
© Paris Gore/Red Bull Content Pool
Винсент Тупин (Франция)
© Paris Gore/Red Bull Content Pool
Том ван Стинберген (Канада)
© Paris Gore/Red Bull Content Pool
Браге Веставик (Норвегия)
© Paris Gore/Red Bull Content Pool
Кэм Зинк (США)
© Paris Gore/Red Bull Content Pool
03

Список райдеров Red Bull Rampage 2021

Райдеры, квалифицировавшиеся заранее:
Райдеры, получившие уайлд-кард:
  • Андреу Лакондегай (Каталония, Испания)
  • Джексон Риддл (США)
  • Курт Сорге (Канада)
  • Браге Веставик (Норвегия)
  • Кэм Зинк (США)
Райдеры в запасных:
  1. Томас Генон (Бельгия)
  2. Эмиль Йоханссон (Швеция)
  3. Рид Боггс (США)
  4. Диджей Брандт (США)
  5. Антуан Бизе (Франция)
04

Двадцать лет драйва

Первый контест Red Bull Rampage был проведен в 2001 году. С тех пор состоялось еще 14 мероприятий, и девять разных победителей прочно заняли свое место в истории. Празднуя 20-летнюю годовщину, мы не просто оглядываемся назад и вспоминаем лучшие моменты и истории за прошедшие годы, но и уделяем особое внимание развитию соревнований, спортсменам, трюкам и технологиям, которые являлись неотъемлемой частью соревнований на протяжении многих лет.
Кайл Стрейт смотрит на маршрут спуска
Кайл Стрейт смотрит на маршрут спуска
© Peter Morning
05

Где посмотреть?

Red Bull TV снова будет транслировать все эпичные события в прямом эфире 15 октября, предоставляя возможность фанатам насладиться невероятными проездами и трюками райдеров, захватывающими и крутыми, как никогда прежде.
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Red Bull Rampage

Red Bull Rampage

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