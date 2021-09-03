Контест Red Bull Rampage возвращается в 2021 году, отмечая свою 20-летнюю годовщину. Легендарное мероприятие пройдет в 15-й раз в пятницу 15 октября. В нем примут участие 15 лучших райдеров мира, которые на всех ходах будут мчать по трассам с суровым пустынным рельефом на юге штата Юта.
Контест Red Bull Rampage стал настоящим испытанием мастерства и психологической выносливости для всех маунтинбайкеров. Соревнование имеет репутацию одного из самых сложных в мире, в нем участвуют лучшие маунтинбайкеры со всего мира, покоряя трассу высшей категории сложности. Победа в данном контесте является самым желанным титулом среди фрирайдеров.
01
Как это будет?
В этом году 15 райдеров высочайшего уровня займутся созданием идеальной трассы на почти вертикальных хребтах песчаника, привлекая на помощь свою команду из двух человек. Перед соревнованиями у фрирайдеров и их команд поддержки будет четыре дня для прокладывания трассы для спуска, затем последует день отдыха, а затем четыре дня тренировок.
Сам формат соревнований останется прежним: у каждого фрирайдера будет возможность осуществить два спуска, но рейтинг будет определяться на основе одного прохождения трассы, за которое будет получен наивысший балл. Победитель станет известен в грандиозном финале, и только один фрирайдер станет чемпионом Red Bull Rampage 2021 года.
Чтобы лучше понять, что такое Red Bull Rampage, посмотри лучшие моменты контеста 2019 года ниже:
Лучшие моменты Red Bull Rampage 2019
02
Приглашённые атлеты
Пятнадцать лучших фрирайдеров со всего мира получили официальное приглашение для участия в 15-м по счету Red Bull Rampage. Десять топовых финалистов 2019 года автоматически попали в список участников, а пять участников с уайлдкард и пять запасных участников были определены комитетом, в состав которого входят бывшие участники контеста Rampage, профессиональные спортсмены, судьи и эксперты байк индустрии.
В список спортсменов, приглашенных на контест в честь 20-летия Red Bull Rampage, вошли шесть бывших победителей и два новичка. Уровень конкуренции на соревнованиях будет невероятно высоким. Все приглашенные спортсмены должны подтвердить свое участие до 27 сентября. В случае если один из этих райдеров снимает свою кандидатуру или не может присутствовать на контесте, его место займет спортсмен из списка запасных, и будет сформирован окончательный список участников соревнований.
03
Список райдеров Red Bull Rampage 2021
Райдеры, квалифицировавшиеся заранее:
- Брендан Фэйрклаф (Великобритания)
- Саймон Годзик (Польша)
- Тайлер МакКол (США)
- Итан Нелл (США)
- Бретт Ридер (Канада)
- Карсон Сторч (США)
- Кайл Стрейт (США)
- Винсент Тупин (Франция)
- Том ван Стинберген (Канада)
Райдеры, получившие уайлд-кард:
- Андреу Лакондегай (Каталония, Испания)
- Джексон Риддл (США)
- Курт Сорге (Канада)
- Браге Веставик (Норвегия)
- Кэм Зинк (США)
Райдеры в запасных:
- Томас Генон (Бельгия)
- Эмиль Йоханссон (Швеция)
- Рид Боггс (США)
- Диджей Брандт (США)
- Антуан Бизе (Франция)
04
Двадцать лет драйва
Первый контест Red Bull Rampage был проведен в 2001 году. С тех пор состоялось еще 14 мероприятий, и девять разных победителей прочно заняли свое место в истории. Празднуя 20-летнюю годовщину, мы не просто оглядываемся назад и вспоминаем лучшие моменты и истории за прошедшие годы, но и уделяем особое внимание развитию соревнований, спортсменам, трюкам и технологиям, которые являлись неотъемлемой частью соревнований на протяжении многих лет.
05
Где посмотреть?
Red Bull TV снова будет транслировать все эпичные события в прямом эфире 15 октября, предоставляя возможность фанатам насладиться невероятными проездами и трюками райдеров, захватывающими и крутыми, как никогда прежде.
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