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Red Bull Romaniacs 2020: мастер-класс Мануэля Леттенбихлера

Действующий чемпион WESS из Германии второй год подряд доминирует на одной из самых сложных трасс мирового хард-эндуро, опережая легендарных гонщиков Грэма Джарвиса и Альфредо Гомеса.
Автор Robert Lynn/Future7MediaОпубликовано
Немецкому мотогонщику Мануэлю Леттенбихлеру всего 22 года, но он не стесняется навязывать конкурентную борьбу легендам хард-эндуро, с каждой гонкой поднимая соревновательную планку всё выше. Причём поднялся на пик самой тяжёлой мотоциклетной дисциплине в мире Мануэлю удалось всего за пять лет.
Мануэль Леттенбихлер
Мануэль Леттенбихлер
© Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool
В 2015 году 17-летний Леттенбихлер стал бронзовым призёром чемпионата мира по SuperEnduro, а также стал четвёртым на The Wall Extreme и пятым Red Bull 111 Megawatt во взрослом зачёте. В 18 лет Ману стал обладателем юниорского титула FIM Superenduro, а годом позже трижды поднялся подиум наиболее престижных соревнований хард-эндуро: Extreme XL Lagares, Erzbergrodeo Red Bull Hare Scamble и Red Bull Romaniacs.
2019-й всецело стал годом Мануэля Леттенбихлера. Для начала немец стал третьим на Extreme XL Lagares, затем вторым на Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble и WESS Hawkstone Park, и, наконец, победил в WESS GetzenRodeo и на Red Bull Romaniacs. Благодаря этому успеху молодой спортсмен из Германии завоевал чемпионский титул World Enduro Super Series.
Мануэль Леттенбихлер на Red Bull Romaniacs 2020
Мануэль Леттенбихлер на Red Bull Romaniacs 2020
© Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool
Старт сезона-2020 WESS был отложен в связи с глобальной ситуацией в области здравоохранения по всему миру, а Леттенбихлер словно хищник застыл в ожидании возможности завоевать очередную победу. Наконец, долгожданная возможность представилась ему в конце октября. Ею стала излюбленная гонка немца – Red Bull Romaniacs, маршрут которой проходит по румынским Карпатам.

Янг показывает характер

Уэйд Янг из Южной Африки
Уэйд Янг из Южной Африки
© Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool
Гонка началась с пролога по центру Сибиу, а затем переместилась в густую лесную чащу, где лидерство захватил победитель 2018 года Уэйд Янг. Но к концу первого дня по бездорожью о себе напомнил король Карпат Грэм Джарвис, который претендовал здесь на седьмой титул.
В течение недели позиции гонщиков быстро менялись. Ещё бы, ведь организаторы самого сложного в мире хард-эндуро-ралли бросили все силы, чтобы сделать единственную в этом году гонку премиум-уровня действительно сложной. Но гонщиков ничего не могло сдержать и Джарвис, Леттенбихлер и Янг не сбавляли ходу в борьбе за победу. И хотя победителем последнего спецучастка с 25-секундным отрывов от Леттенбихлера стал Джарвис, этого не хватило, чтобы отпраздновать успех в Румынии.

Учебник по успеху

Добро пожаловать на мастер-класс Мануэля Леттенбихлера
Добро пожаловать на мастер-класс Мануэля Леттенбихлера
© Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool
Преследуя Джарвиса в заключительный день, Леттенбихлер ехал словно по учебнику. «Было трудно готовиться к участию в гонке, не понимая до конца уровень соперников. Так как в этом году не было гонок высокого уровня, все начинали соревноваться с чистого листа. Поэтому, я не был уверен хватит ли мне сил до самого финиша», – сказал Леттенбихлер. – «Грэм был на высоте всю неделю, так что я очень рад победить живую ​​легенду».
Для Джарвиса надежды на седьмую победу в Карпатах так и остались мечтами. Несмотря на все старания в финальный день, Грэм уступил Леттенбихлеру всего две секунды. Немыслимо малый разрыв для ралли. «Я действительно бредил этой победой, но этого не произошло. Я знал, что с отрывом всего в 25 секунд триумф будет под большим вопросом. Но я всё же стал лучшим дважды на этой неделе. Так что, как для старика – это неплохо».

Девятисекундный разрыв

Борьба за победу на Red Bull Romaniacs 2020
Борьба за победу на Red Bull Romaniacs 2020
© Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool
И если в борьбе за титул соперников разделила всего пара секунд, в противостоянии за последнее место на пьедестале почёта между Альфредо Гомесом и Янгом было едва ли не более напряжённым. Гонщики провели за рулём байка в общей сложности больше 20 часов, а финишировали лишь в девяти секундах друг от друга. Альфредо проявил настоящую волю к победе и в последний день обогнал Янга, обеспечив себе подиум.
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Результаты Red Bull Romaniacs 2020:

  1. Мануэль Леттенбихлер (Германия) – 20:27:11
  2. Грэм Джарвис (Великобритания) – +0:02:26
  3. Альфредо Гомес (Испания) – +0:14:09
  4. Уэйд Янг (Южная Африка) – +0:14:22
  5. Билли Болт (Великобритания) – +0:31:18
  6. Марио Роман (Испания) – +1:44:28
  7. Майкл Уолкнер (Австрия) – +2:47:50
  8. Теодор Кабакчиев (Болгария) – +4:30:14
  9. Микеле Бози (Италия) – +6:12:00
  10. Сонни Годжиа (Италия) – +6:47:13