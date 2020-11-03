Red Bull Romaniacs 2020: мастер-класс Мануэля Леттенбихлера

Немецкому мотогонщику Мануэлю Леттенбихлеру всего 22 года, но он не стесняется навязывать конкурентную борьбу легендам хард-эндуро, с каждой гонкой поднимая соревновательную планку всё выше. Причём поднялся на пик самой тяжёлой мотоциклетной дисциплине в мире Мануэлю удалось всего за пять лет.

Мануэль Леттенбихлер © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

В 2015 году 17-летний Леттенбихлер стал бронзовым призёром чемпионата мира по SuperEnduro, а также стал четвёртым на The Wall Extreme и пятым Red Bull 111 Megawatt во взрослом зачёте. В 18 лет Ману стал обладателем юниорского титула FIM Superenduro, а годом позже трижды поднялся подиум наиболее престижных соревнований хард-эндуро: Extreme XL Lagares, Erzbergrodeo Red Bull Hare Scamble и Red Bull Romaniacs.

2019-й всецело стал годом Мануэля Леттенбихлера. Для начала немец стал третьим на Extreme XL Lagares, затем вторым на Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble и WESS Hawkstone Park, и, наконец, победил в WESS GetzenRodeo и на Red Bull Romaniacs. Благодаря этому успеху молодой спортсмен из Германии завоевал чемпионский титул World Enduro Super Series.

Мануэль Леттенбихлер на Red Bull Romaniacs 2020 © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Старт сезона-2020 WESS был отложен в связи с глобальной ситуацией в области здравоохранения по всему миру, а Леттенбихлер словно хищник застыл в ожидании возможности завоевать очередную победу. Наконец, долгожданная возможность представилась ему в конце октября. Ею стала излюбленная гонка немца – Red Bull Romaniacs, маршрут которой проходит по румынским Карпатам.

Янг показывает характер

Уэйд Янг из Южной Африки © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Гонка началась с пролога по центру Сибиу, а затем переместилась в густую лесную чащу, где лидерство захватил победитель 2018 года Уэйд Янг. Но к концу первого дня по бездорожью о себе напомнил король Карпат Грэм Джарвис, который претендовал здесь на седьмой титул.

В течение недели позиции гонщиков быстро менялись. Ещё бы, ведь организаторы самого сложного в мире хард-эндуро-ралли бросили все силы, чтобы сделать единственную в этом году гонку премиум-уровня действительно сложной. Но гонщиков ничего не могло сдержать и Джарвис, Леттенбихлер и Янг не сбавляли ходу в борьбе за победу. И хотя победителем последнего спецучастка с 25-секундным отрывов от Леттенбихлера стал Джарвис, этого не хватило, чтобы отпраздновать успех в Румынии.

Учебник по успеху

Добро пожаловать на мастер-класс Мануэля Леттенбихлера © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Преследуя Джарвиса в заключительный день, Леттенбихлер ехал словно по учебнику. «Было трудно готовиться к участию в гонке, не понимая до конца уровень соперников. Так как в этом году не было гонок высокого уровня, все начинали соревноваться с чистого листа. Поэтому, я не был уверен хватит ли мне сил до самого финиша», – сказал Леттенбихлер. – «Грэм был на высоте всю неделю, так что я очень рад победить живую ​​легенду».

Для Джарвиса надежды на седьмую победу в Карпатах так и остались мечтами. Несмотря на все старания в финальный день, Грэм уступил Леттенбихлеру всего две секунды. Немыслимо малый разрыв для ралли. «Я действительно бредил этой победой, но этого не произошло. Я знал, что с отрывом всего в 25 секунд триумф будет под большим вопросом. Но я всё же стал лучшим дважды на этой неделе. Так что, как для старика – это неплохо».

Девятисекундный разрыв

Борьба за победу на Red Bull Romaniacs 2020 © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

И если в борьбе за титул соперников разделила всего пара секунд, в противостоянии за последнее место на пьедестале почёта между Альфредо Гомесом и Янгом было едва ли не более напряжённым. Гонщики провели за рулём байка в общей сложности больше 20 часов, а финишировали лишь в девяти секундах друг от друга. Альфредо проявил настоящую волю к победе и в последний день обогнал Янга, обеспечив себе подиум.

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Результаты Red Bull Romaniacs 2020: