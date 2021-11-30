Итак, начинается! На этой неделе состоится мировой финал Red Bull Rubik's Cube – соревнования по спидкубингу, в ходе которого реактивные ребята собирают кубик Рубика всего за несколько секунд. В течение этой недели лучшие спидкуберы мира, включая четырех участников из России, разминают руки и тренируют мозг, чтобы максимально приблизиться к финалу 4 декабря.

29 лучших будут виртуально сражаться друг с другом с помощью специальных цифровых кубиков, подключенных к приложению, пока самый крутой спидкубер не завоюет титул чемпиона и чемпионки мира. Будет ли Макс Парк по-прежнему править миром кубов к субботнему вечеру?

Следи за новостями на этой странице, мы обязательно об этом расскажем – новости будут появляться здесь каждый день.

По итогам национальных отборочных в финал Кубка Мира Red Bull Rubik's Cube проходят:

Екатерина Канева со средним временем 8.19 секунд Дарья Белоногова со средним временем 9.48 секунд Михаил Токарев со средним временем 7.49 секунд

Еще один участник из России Андрей Че отобрался в финал по итогам глобальной квалификации. Поздравляем национальных победителей и желаем удачи в финале Red Bull Rubik's Cube 4 декабря!

Соревнование в спидкубинге с помощью приложения © Matthew Del Baggio/Red Bull Content Pool

01 Среда

Игровые дисциплины

Так что же здесь происходит? Рассказываем: на соревнования Red Bull Rubik's Cube попадают самые быстрые в мире участники – спидкуберы, которые борются с секундомером и друг с другом с целью собрать кубик Рубика как можно быстрее. Звучит просто, правда? Однако речь идет о сборке за секунды.

Самая быстрая сборка кубика Рубика в настоящее время составляет 3,47 секунды – это мировой рекорд, установленный Юшенгом Ду в 2018 году. Он сократил на 0,75 секунды рекорд Феликса Земдегса, но и ему, и всем остальным спидкуберам мира ещё есть, куда расти – специальный робот собрал кубик 3x3 всего за 0,38 секунды.

В рамках Кубка мира Red Bull Rubik’s Cube есть четыре категории: спидкубинг, сборка одной рукой, рескрамбл и женский зачет по спидкубингу. Читай ниже об особенностях каждой из категорий.

Спидкубинг

Используя цифровую умную версию классического кубика Рубика 3x3, подключенного к приложению, соперники соревнуются на международной арене прямо из своего дома. Им помогает исключительная ловкость, энциклопедические знания алгоритмов сборки и немного старой доброй удачи.

Сборка одной рукой

Это именно то, на что это похоже: чемпионом данной дисциплины станет тот, кто соберет кубик Рубика одной рукой за минимальное время.

Рескрамбл

В этой дисциплине всё происходит наоборот – у участников в руках находится собранный кубик Рубика, который им нужно разобрать в точном соответствии случайному перемешанному кубику. Конечно же, за минимальное время сборки.

Женский зачет по спидкубингу

Кубок мира Red Bull Rubik’s Cube – единственный турнир по спидкубингу, в котором проводится отдельный женский зачет с целью привлечь большее количество участниц к занятиям этим видом спорта.

02 Вторник

4278 участников из более чем 50 стран попали в топ-29. Каждый из них выиграл шесть квалификационных матчей, чтобы побороться за титул чемпиона Red Bull Rubik's Cube в субботу, 4 декабря.

Сегодня и завтра спидкуберы участвуют в жеребьевке в Discord, используя инновационное цифровое приложение «Rubik’s Connected Cube» с подключенными умными кубиками. Это позволяет отслеживать ходы и решения участников, чтобы соревноваться в виртуальном пространстве. После этого все попадают в сетку 1 на 1, а затем победители делают еще один шаг к финальным сражениям, которые состоятся на стадионе Esports на gather.town в пятницу и субботу. Это первый в истории интерактивный Кубок мира по сборке кубика Рубика. Мы в предвкушении!

Все встречи участников и сражения во всех категориях – спидкубинг, сборка одной рукой, рескрамбл и женский зачет по спидкубингу – будут проходить в виртуальном пространстве. А значит, у тебя есть возможность занять первый ряд и следить за самыми свежими новостями. Рассказывать будем на этой странице, присоединяйся и до встречи завтра!