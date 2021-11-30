Участники сражаются на Red Bull Rubik's Cube 2019
© Pavel Sukhorukov/Red Bull Content Pool

Блог быстрых новостей с финала Red Bull Rubik's Cube 2021

В этой статье ты узнаешь все самые актуальные новости финальной недели Кубка мира Red Bull Rubik's Cube 2021.
Автор Люси Криппс
Читать 4 минОпубликовано

Содержание

  1. 1
    Среда
  2. 2
    Вторник
Итак, начинается! На этой неделе состоится мировой финал Red Bull Rubik's Cube – соревнования по спидкубингу, в ходе которого реактивные ребята собирают кубик Рубика всего за несколько секунд. В течение этой недели лучшие спидкуберы мира, включая четырех участников из России, разминают руки и тренируют мозг, чтобы максимально приблизиться к финалу 4 декабря.
29 лучших будут виртуально сражаться друг с другом с помощью специальных цифровых кубиков, подключенных к приложению, пока самый крутой спидкубер не завоюет титул чемпиона и чемпионки мира. Будет ли Макс Парк по-прежнему править миром кубов к субботнему вечеру?
Следи за новостями на этой странице, мы обязательно об этом расскажем – новости будут появляться здесь каждый день.
По итогам национальных отборочных в финал Кубка Мира Red Bull Rubik's Cube проходят:
  1. Екатерина Канева со средним временем 8.19 секунд
  2. Дарья Белоногова со средним временем 9.48 секунд
  3. Михаил Токарев со средним временем 7.49 секунд
Еще один участник из России Андрей Че отобрался в финал по итогам глобальной квалификации. Поздравляем национальных победителей и желаем удачи в финале Red Bull Rubik's Cube 4 декабря!
Соревнование в спидкубинге с помощью специального приложения на Red Bull Rubik's Cube World Cup в Нью Джерси 4 ноября 2020.
Соревнование в спидкубинге с помощью приложения
© Matthew Del Baggio/Red Bull Content Pool
01

Среда

Игровые дисциплины
Так что же здесь происходит? Рассказываем: на соревнования Red Bull Rubik's Cube попадают самые быстрые в мире участники – спидкуберы, которые борются с секундомером и друг с другом с целью собрать кубик Рубика как можно быстрее. Звучит просто, правда? Однако речь идет о сборке за секунды.
Самая быстрая сборка кубика Рубика в настоящее время составляет 3,47 секунды – это мировой рекорд, установленный Юшенгом Ду в 2018 году. Он сократил на 0,75 секунды рекорд Феликса Земдегса, но и ему, и всем остальным спидкуберам мира ещё есть, куда расти – специальный робот собрал кубик 3x3 всего за 0,38 секунды.
В рамках Кубка мира Red Bull Rubik’s Cube есть четыре категории: спидкубинг, сборка одной рукой, рескрамбл и женский зачет по спидкубингу. Читай ниже об особенностях каждой из категорий.
Спидкубинг
Используя цифровую умную версию классического кубика Рубика 3x3, подключенного к приложению, соперники соревнуются на международной арене прямо из своего дома. Им помогает исключительная ловкость, энциклопедические знания алгоритмов сборки и немного старой доброй удачи.
Сборка одной рукой
Это именно то, на что это похоже: чемпионом данной дисциплины станет тот, кто соберет кубик Рубика одной рукой за минимальное время.
Рескрамбл
В этой дисциплине всё происходит наоборот – у участников в руках находится собранный кубик Рубика, который им нужно разобрать в точном соответствии случайному перемешанному кубику. Конечно же, за минимальное время сборки.
Женский зачет по спидкубингу
Кубок мира Red Bull Rubik’s Cube – единственный турнир по спидкубингу, в котором проводится отдельный женский зачет с целью привлечь большее количество участниц к занятиям этим видом спорта.
02

Вторник

4278 участников из более чем 50 стран попали в топ-29. Каждый из них выиграл шесть квалификационных матчей, чтобы побороться за титул чемпиона Red Bull Rubik's Cube в субботу, 4 декабря.
Сегодня и завтра спидкуберы участвуют в жеребьевке в Discord, используя инновационное цифровое приложение «Rubik’s Connected Cube» с подключенными умными кубиками. Это позволяет отслеживать ходы и решения участников, чтобы соревноваться в виртуальном пространстве. После этого все попадают в сетку 1 на 1, а затем победители делают еще один шаг к финальным сражениям, которые состоятся на стадионе Esports на gather.town в пятницу и субботу. Это первый в истории интерактивный Кубок мира по сборке кубика Рубика. Мы в предвкушении!
Все встречи участников и сражения во всех категориях – спидкубинг, сборка одной рукой, рескрамбл и женский зачет по спидкубингу – будут проходить в виртуальном пространстве. А значит, у тебя есть возможность занять первый ряд и следить за самыми свежими новостями. Рассказывать будем на этой странице, присоединяйся и до встречи завтра!