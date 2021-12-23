Юные и дикие: как «Ред Булл Зальцбург» стал одной из лучших команд Европы

Спокойная победа «Ред Булл Зальцбург» над «Севильей» на групповом этапе принесла команде место в плей-офф Лиги чемпионов, где им предстоит сразиться с лучшей командой Германии – «Баварией».

Тот факт, что средний возраст игроков в команде составляет всего 23 года, позволяет назвать этот клуб одним из лучших в мире по поиску и развитию юных и талантливых футболистов.

Садио Мане забил 31 гол в 63 матчах за «Ред Булл Зальцбург» © Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Они прошли драматичный путь к самой главной футбольной арене, в том числе 11 раз пробили в сантиметрах от ворот в квалификации Лиги чемпионов. Пока весь мир с любопытством следит за новыми талантами «Ред Булл Зальцбург», давай вспомним семь главных достижений клуба на пути в элиту европейского футбола.

01 Сезон 2009/10:

Клуб дошел до плей-офф нового формата Лиги Европы, одержав победы во всех шести матчах группового этапа, в том числе над «Лацио» и «Вильярреалом». В 1/32 против «Стандарда» из Льежа им не хватило совсем чуть-чуть – по сумме двух матчей они проиграли 3:2.

В «Ред Булл Зальцбург» Наби Кейта стал игроком года Австрийской Бундеслиги © Adam Pretty/Getty Images

02 Сезон 2013/14:

В первый полноценный сезон на европейской арене с тех пор, как Ральф Рангник стал спортивным директором, а Роджер Шмидт был главным тренером, «Ред Булл Зальцбург» покорил Лигу Европы тактикой "Gegenpressing" и быстрыми переходами, ставшими их визитной карточкой.

На групповом этапе они практически не заметили соперников и добились 100%-ного результата, забив 15 голов и пропустив всего 3. Затем, в 1/32 они выбили «Аякс» из Амстердама со счетом 6:1 по сумме двух матчей. «Мы привыкли начинать атаки от защиты, но они сделали это практически невозможным. Мы проигрывали почти все единоборства, они обыграли нас тактически», – рассказал защитник «Аякса» Никлас Мойсандер. В том году участие в Лиге Европы завершилось в следующем раунде против «Базеля».

Ральф Рангник привил свой стиль «Ред Булл Зальцбург» в 2012 году © Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

03 Сезон 2017/18:

«Ред Булл Зальцбург» не прошел квалификацию Лиги чемпионов из-за гостевых голов в противостоянии с «Риекой», а затем пробился в плей-офф Лиги Европы, где одержал победы над «Боруссией Дортмунд» и «Лацио», и в результате дошел до полуфинала, где уступил «Марселю» по сумме двух матчей 3:2.

04 Сезон 2018/2019:

Начало европейского сезона было не самым лучшим – «Ред Булл Зальцбург» в 11-й раз не прошел квалификацию Лиги чемпионов. Несмотря на преимущество 2:0 в противостоянии с «Црвеной звездой» за полчаса до конца игры, «Ред Булл Зальцбург» быстро пропустил два гола от чемпионов Сербии и из-за правила гостевого гола вылетел из турнира.

Однако сезон завершился на яркой ноте. Успехи команды помогли Австрии набрать баллы в таблице коэффициентов УЕФА, благодаря чему австрийская лига завоевала место на групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон – это место и досталось «Ред Булл Зальцбург» как победителю Австрийской Бундеслиги.

Эрлинг Холанд забил 16 голов в 17 играх за «Ред Булл Зальцбург» © Koji Watanabe/Getty Images

05 Сезон 2019/2020:

Когда они все-таки завоевали себе место в Лиге чемпионов, их соперниками по группе стали «Ливерпуль» и «Наполи», но под руководством харизматичного тренера Джесси Марша, первого американца, тренирующего команду в Лиге чемпионов, они ярко проявили себя и представили миру 19-летнего Эрлинга Холанда.

В первой игре против «Генка» норвежец сделал хет-трик в первом тайме – к перерыву они вели со счетом 4:1, а итоговый счет составил 6:2. Во втором матче против «Ливерпуля» в гостях им почти удалось совершить один из самых ярких камбэков в истории турнира. К 36-й минуте они проигрывали 3:0, но через час игры «Ред Булл Зальцбург» сравнял счет – однако второй гол Мохамеда Салаха принес «Ливерпулю» непростую победу.

Впереди их ждали еще более незабываемые игры, и хотя им не хватило совсем чуть-чуть, они забили больше всех в группе – 16 голов.

06 Сезон 2020/21:

Этот сезон снова принес им непростой, но интересный жребий – «Ред Булл Зальцбург» попал в группу с «Баварией», «Атлетико Мадрид» и «Локомотивом» из Москвы. «Ред Булл Зальцбург» первым выходил вперед в играх против топ-команд из Германии и Испании, но соперники оказались сильнее. В итоге «Зальцбург» попал в Лигу Европы, где проиграл будущему чемпиону «Вильярреалу».

Под руководством Джесси Марша «Ред Булл Зальцбург» одержал много побед © GEPA pictures/ Walter Luger

07 Сезон 2021/22:

Ничья в гостях у «Севильи» и победы над «Лиллем» и «Вольфсбургом» в первые три игры сделали «Ред Булл Зальцбург» главным кандидатом на выход из группы. Однако из-за минимальных поражений в гостях у соперников из Бундеслиги и Лиги 1 им требовалось заработать одно очко в игре против «Севильи», чтобы попасть в плей-офф. В итоге им удалось собраться с духом, и во втором тайме Ноа Окафор забил гол, который принес им победу со счетом 1:0 и место среди лучших 16 команд турнира.