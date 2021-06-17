Хорошие игры захватывают нас, а отличные игры – формируют. В нашем новом подкасте Red Bull Save Your Game мы собрали вместе нескольких из самых влиятельных имён в киберспорте, чтобы услышать о великих играх, которые сформировали их и привели их к тому месту, где они находятся сегодня. Они поделятся с нами тремя играми, которые изменили их жизнь, но мы попросим их выбрать только одну из них, ту, что достойна "сохранения". Это уникальный инсайт о жизни ведущих игровых личностей, который даст поклонникам знания об их становлении.