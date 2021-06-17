Гейминг
Хорошие игры захватывают нас, а отличные игры – формируют. В нашем новом подкасте Red Bull Save Your Game мы собрали вместе нескольких из самых влиятельных имён в киберспорте, чтобы услышать о великих играх, которые сформировали их и привели их к тому месту, где они находятся сегодня. Они поделятся с нами тремя играми, которые изменили их жизнь, но мы попросим их выбрать только одну из них, ту, что достойна "сохранения". Это уникальный инсайт о жизни ведущих игровых личностей, который даст поклонникам знания об их становлении.
Ведущая нашего подкаста – никто иной, как Фрэнки Уорд, известное лицо многих киберспортивных трансляций. Проработав продюсером более десяти лет, Уорд перешла на репортажи киберспортивных турниров и ивентов: Ginx TV, NHL 18, CSGO, PUBG и ESL UK, а с 2018 года она является соведущей PC Gaming Show на E3.
Первый выпуск подкаста Save Your Game выходит 17 июня 2021 года, и гостем Фрэнки Уорд станет ветеран League of Legends и основатель G2 Esports Карлос 'ocelote' Родригес. Он расскажет об играх, которые повлияли на его жизнь и карьеру. Как генеральный директор G2, одной из крупнейших киберспортивных организаций в Европе, ocelote изменил мир гейминга.
Первый сезон Save Your Game состоит по крайней мере из четырёх эпизодов, которые будут выходить раз в две недели.
Во втором эпизоде Уорд будет поболтает с Райаном Пессоа, одним из лучших игроков FIFA. В 2019 году он подписал контракт с «Манчестер Сити» после того, как в предыдущем сезоне представлял их на Чемпионате Мира eClub, где дошёл до четвертьфинала.
Мусаид 'Msdossary' Аль Доссари – гость Уорд в третьем эпизоде и один из самых популярных игроков FIFA в мире. Он трёхкратный победитель Кубка Чемпионов FUT, первый победитель лиги Saudi electric и единственный человек в истории, выигравший подряд Чемпионаты Мира Xbox по FIFA.
В четвёртом эпизоде мы услышим Джека Этьенна, генерального директора культовой американской киберспортивной команды Cloud9. Слушатели получат возможность узнать, какие игры оказали неизгладимое влияние на Этьенна, и как они повлияли на его становление и помогли создать одну из крупнейших киберспортивных организаций мира.
Red Bull Save Your Game даёт уникальную возможность узнать о людях, стоящих за киберсценой. Но какую игру они захотят "сохранить"? Есть только один способ узнать это – если ты хорошо знаешь английский, то не забывай проверять и настроиться на подкаст Red Bull Save Your Game, начиная с 17 июня.