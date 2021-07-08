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Дрифтинг

Дрифтинг + танцевальный баттл х развлечения = спиннинг

Это совсем не дрифтинг! Понятно Рассказываем все, что тебе необходимо знать о спиннинге — автомобильных трюках родом из Южно-Африканской Республики, которые превратились в народный автоспорт.
Автор Jazz Kuschke
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Возможно, до этого ты ничего не слышал о спиннинге. Однако эта дикая смесь дрифтинга и самовыражения широко распространена в ЮАР. Сейчас объясним, почему!
Так что же такое спиннинг?
По сути, под спиннингом понимается ситуация, когда водитель начинает вращение, а затем — среди визжащих шин и облаков дыма — вылезает из машины, чтобы выполнить несколько движений и принять позу на корпусе автомобиля. Иногда водители даже высовываются из окна машины, а их голова находится всего в нескольких миллиметрах от поверхности земли. В спиннинге сочетаются дрифтинг и танцевальный баттл. Главная цель — развлечение публики.
Чтобы сформировать более полное представление об этой сумасшедшей гонке, посмотри подборку лучших моментов Red Bull Shay' iMoto 2019, расположенную ниже:
A participant performs during the Red Bull Shay’iMoto in Johannesburg, South Africa on October 19, 2019.
С помощью Red Bull Shay' iMoto лучшие спиннеры выходят на мировой уровень
© Craig Kolesky/Red Bull Content Pool
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«Если придерживаться простой классификации и понятных терминов, то спиннинг — это искусство управления хаосом и одновременного развлечения публики. Этим спиннинг напоминает театр. В отличие от спиннинга, дрифтинг представляет собой автоспорт, в котором царит строгий набор правил и форматов», — считает Вик Пардал, спортивный директор Red Bull Shay' iMoto.
Спиннинг — это не высокотехнологичные автомобили и связанные с ними расходы, отличающие массовый автоспорт. Если на твоей машине можно выполнить вращение, то большего для начала занятий этим видом спорта и не нужно. Хотя стоит отметить, что лучшей машиной для серьезных спиннеров совершенно точно является классический BMW 325i.
Может, кто-то и не считает спиннинг автоспортом, однако спиннинг-сообщество гордится успехами спортсменов и радуется им. «Спиннинг — это целая культура и движение. Тем не менее это единственный вид автоспорта, в котором могут участвовать люди любой расы и с любой внешностью, — продолжает Пардал. — Это единственный вид автоспорта, доступный каждому жителю нашей страны».
По мнению Пардала, корни спиннинга уходят в культуру Южной Африки. Этот вид спорта существует уже более 30 лет. «На протяжении многих лет спиннинг использовался для того, чтобы воздать честь покойному на похоронах. Также спиннинг применялся в ходе других церемоний с иными целями, которые выходили за рамки закона», — говорит Пардал. Он поясняет, что, хотя спиннинг до сих пор отличается громкостью и необузданностью, это занятие заметно изменилось за последние три десятилетия. После некогда подпольного прошлого спиннинг ждала судьба мейнстримного автоспорта.
«Жители Южной Африки занимались спиннингом с момента появления в стране заднеприводных автомобилей, — говорит Пардал. — Однако сегодня спиннинг заметно отличается от того, чем много лет назад занимались на парковках развлекательных центров дяди и дедушки нынешних спиннеров».
С точки зрения мейнстримного спорта, спиннеры превратились в артистов, развлекающих толпу. «По сути, это бродячий цирк. В нем мы, артисты, получающие гонорар, путешествуем из города в город и развлекаем зрителей», — рассказывает Пардал.
Хотя раньше спиннинг не был соревновательным видом автоспорта, специально разработанный новый формат мероприятия подразумевает выбор победителя без какого-либо ущерба традиционному яркому зрелищу. В гонке лицом к лицу сразятся 12 лучших спиннеров Южной Африки. Они продемонстрируют свои самые крутые, наиболее креативные и безумные идеи в надежде на то, чтобы получить титул чемпиона Red Bull Shay’ iMoto 2020.
Inside the venue at Red Bull Shay’ iMoto in Johannesburg, South Africa on October 19, 2019.
Red Bull Shay’ iMoto
© Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool
Дрифтинг
Авто-мото