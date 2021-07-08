Дрифтинг + танцевальный баттл х развлечения = спиннинг

Возможно, до этого ты ничего не слышал о спиннинге. Однако эта дикая смесь дрифтинга и самовыражения широко распространена в ЮАР. Сейчас объясним, почему!

Так что же такое спиннинг?

По сути, под спиннингом понимается ситуация, когда водитель начинает вращение, а затем — среди визжащих шин и облаков дыма — вылезает из машины, чтобы выполнить несколько движений и принять позу на корпусе автомобиля. Иногда водители даже высовываются из окна машины, а их голова находится всего в нескольких миллиметрах от поверхности земли. В спиннинге сочетаются дрифтинг и танцевальный баттл. Главная цель — развлечение публики.

Чтобы сформировать более полное представление об этой сумасшедшей гонке, посмотри подборку лучших моментов Red Bull Shay' iMoto 2019, расположенную ниже:

С помощью Red Bull Shay' iMoto лучшие спиннеры выходят на мировой уровень © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

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«Если придерживаться простой классификации и понятных терминов, то спиннинг — это искусство управления хаосом и одновременного развлечения публики. Этим спиннинг напоминает театр. В отличие от спиннинга, дрифтинг представляет собой автоспорт, в котором царит строгий набор правил и форматов», — считает Вик Пардал, спортивный директор Red Bull Shay' iMoto.

Спиннинг — это не высокотехнологичные автомобили и связанные с ними расходы, отличающие массовый автоспорт. Если на твоей машине можно выполнить вращение, то большего для начала занятий этим видом спорта и не нужно. Хотя стоит отметить, что лучшей машиной для серьезных спиннеров совершенно точно является классический BMW 325i.

Может, кто-то и не считает спиннинг автоспортом, однако спиннинг-сообщество гордится успехами спортсменов и радуется им. «Спиннинг — это целая культура и движение. Тем не менее это единственный вид автоспорта, в котором могут участвовать люди любой расы и с любой внешностью, — продолжает Пардал. — Это единственный вид автоспорта, доступный каждому жителю нашей страны».

По мнению Пардала, корни спиннинга уходят в культуру Южной Африки. Этот вид спорта существует уже более 30 лет. «На протяжении многих лет спиннинг использовался для того, чтобы воздать честь покойному на похоронах. Также спиннинг применялся в ходе других церемоний с иными целями, которые выходили за рамки закона», — говорит Пардал. Он поясняет, что, хотя спиннинг до сих пор отличается громкостью и необузданностью, это занятие заметно изменилось за последние три десятилетия. После некогда подпольного прошлого спиннинг ждала судьба мейнстримного автоспорта.

«Жители Южной Африки занимались спиннингом с момента появления в стране заднеприводных автомобилей, — говорит Пардал. — Однако сегодня спиннинг заметно отличается от того, чем много лет назад занимались на парковках развлекательных центров дяди и дедушки нынешних спиннеров».

С точки зрения мейнстримного спорта, спиннеры превратились в артистов, развлекающих толпу. «По сути, это бродячий цирк. В нем мы, артисты, получающие гонорар, путешествуем из города в город и развлекаем зрителей», — рассказывает Пардал.

Хотя раньше спиннинг не был соревновательным видом автоспорта, специально разработанный новый формат мероприятия подразумевает выбор победителя без какого-либо ущерба традиционному яркому зрелищу. В гонке лицом к лицу сразятся 12 лучших спиннеров Южной Африки. Они продемонстрируют свои самые крутые, наиболее креативные и безумные идеи в надежде на то, чтобы получить титул чемпиона Red Bull Shay’ iMoto 2020.

Red Bull Shay’ iMoto © Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool