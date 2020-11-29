5 запоминающихся полётов в вингсьюте команды Red Bull Skydive Team
© Peter Salzmann
Профессиональные пилоты Марко Вальтеншпиль, Марко Фюрст и их напарники рассказывают о самых памятных прыжках в костюме-крыле.
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«Мне сверху видно все, – ты так и знай!» пел Эдуард Хиль о том, что Марко Вальтеншпиль, Макс Манов, Марко Фюрст и Феликс Зайферт испытывают во время полёта в вингсьюте. От Норвегии до США: эти полеты в костюме-крыле в исполнении команды Red Bull Skydive заставят тебя полюбить небо по-новому.
1. Эресфьорд, Норвегия
Red Bull Skydive Team – Эресфьорд
Пилоты: Марко Фюрст, Макс Манов и Марко Вальтеншпиль
Фюрсту, Манову и Вальтеншпилю потребовалось три часа, чтобы добраться до вершины горы. А вот, чтобы спуститься обратно – понадобилась всего одна минута. Посмотри видео выше, чтобы узнать, сколько удовольствия ребята смогли втиснуть в 60 секунд полёта
Макс Манов: «Долгое восхождение – лучшая психологическая подготовка к успешному прыжку. Признание каждого метра высоты мотивирует тебя на лучший полёт».
2. Валенштадт, Швейцария
Red Bull Skydive Team – Валенштадт
Пилоты: Марко Фюрст, Макс Манов и Марко Вальтеншпиль
У этого полёта в вингсьюте спокойное начало. Ну, настолько спокойное, насколько это возможно, когда речь идёт о прыжке с вершины горы. Но когда атлеты пролетают над ущельем Шаттенбах на пути к деревне Валенштадт, ладони начинают потеть. Но пока не увидишь, не поверишь.
Макс Манов: «Совершить прыжок в таком культовом месте с друзьями – это невероятные эмоции. Интенсивность, уверенность и концентрация во время такого прыжка неописуемы».
3. Обергургль, Австрия
Red Bull Skydive Team в Обергургле
Пилоты: Марко Фюрст и Марко Вальтеншпиль
Хели-ски и хели-байкингом уже никого не удивить? А как насчёт Хели-вингсьюта? Это новый увлекательный вид спорта, который открывает шикарные просторы над заснеженными горами. Марко Фюрст и Марко Вальтеншпиль забрались в лифт с лопастями, который доставил атлетов выше альпийских вершин около горнолыжной деревни Обергургль в Австрии. Разумеется, абсолютно все лыжники и сноубордисты на склоне были удивлены, когда увидели пролетающих над их головами спортсменов в вингсьютах.
Марко Фюрст: «Идеальный зимний спот! Полёт вдоль горнолыжных подъемников – это настоящее удовольствие и одновременно сюрреалистический опыт, который вызывает улыбку. Если меня попросят описать наиболее безумный детский сон, наверняка это был бы он».
4. Монте-Альтиссимо, Италия
Red Bull Skydive Team – Монте-Альтиссимо
Пилоты: Марко Фюрст и Марко Вальтеншпиль
Небо и землю в этом видео разделяют всего 64 секунды. После 90-минутного восхождения на Монте-Альтиссимо, с вершины открывался потрясающий вид на озеро Гарда. Кроме того, в воздухе висело ощущение, предвещающее удивительный полёт. Конечно же, планирование в исполнении дуэта Марко Фюрста и Марко Вальтеншпиля выглядело очень лёгким и простым. На деле же, всё было совсем иначе.
Марко Фюрст: «Невероятно красивый прыжок, отражающий все аспекты спорта: начиная захватывающим дух пейзажем и заканчивая приземлением на пляже. Однако нельзя недооценивать сложность этого прыжка».
5. Флорида, США
Red Bull Skydive Team полёт над Флоридой
Пилоты: Марко Фюрст, Макс Манов, Марко Вальтеншпиль и Феликс Зайферт
Действительно захватывающий вид свысока в небе над Атлантикой. Даже когда команде нужно ненадолго пролететь сквозь толстый слой облаков. Однозначно, не проблема для профессионалов из коллектива Red Bull Skydive Team!
Марко Вальтенспиль: «Когда появляется возможность ускользнуть от зимы, и продолжить полёты в вингсьюте – это всегда здорово. Именно такой шанс предоставился нашей команде на восточном побережье Флориды. Воспользовавшись им, мы провели время вместе, посвятив его тренировкам».