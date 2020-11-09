Начиная с 2008 года Red Bull Street Style является одним из наиболее престижных соревнований по фристайлу в мире. На этот раз уровень соревнований поднимается до новой планки и судьёй финальной части станет звёздный испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас. 14 ноября в борьбе за титул сразятся 16 мужчин и восемь женщин-фристайлеров.

В этом году мероприятие проводится в новом пяти этапном онлайн-формате. 201 мужчина и 64 женщины приняли участие в первом этапе, отправив 30-секундные видеоролики, которые показывают уровень их трюков. Затем последовали региональные и национальные отборы. И когда уже всё было готово к финалу Red Bull Street Style, в свет вышла документальная картина Pushing Progression, которая лишь подогревает интерес к футбольному фристайлу.

5 причин полюбить футбольный фристайл © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Включай видео в верхней части экрана и насладись историей развития нового вида спорта. А затем листай ниже и узнать пять причин, почему тебе нужно полюбить эту виртуозную игру с мячом.

1. На стыке культур

Одна из самых захватывающих вещей в футбольном фристайле – это то, как атлеты сумели использовать навыки, полученным ими в других дисциплинах, таких как брейкинг, цирковое искусство или азиатских видах единоборств. Ежегодно появляются всё новые трюки, созданные спортсменами благодаря интеграции во фристайл известных им ранее элементов, а также раскрытию спортсменами своей индивидуальности.

Tricktionary

2. Глобальная игра

Если ты хочешь стать одним из лучших футбольных фристайлеров на планете, существует несколько вещей, с которыми тебе необходимо справиться по пути к вершинам. Прежде всего, тебе нужно научиться виртуозно владеть мячом. Кроме того, у тебя должна быть сильная мотивация, а также много воображения и самоотдачи. Помни о том, что нет никаких барьеров и ограничений на дороге к успеху. Ты можешь выполнять любые трюки, которые придут тебе в голову. А тысячи видео и учебных пособий, доступных бесплатно в Интернете, позволяют легко найти вдохновение для результативного старта.

3. Зрелищные мероприятия

Крупные события, такие как Red Bull Street Style, привлекают внимание тысяч поклонников спорта со всего мира. Именно поэтому соперникам приходится оттачивать своё мастерство в течении всего года, чтобы быть лучшими в региональных, национальных и мировых финалах. На сегодня уровень участников настолько высок, что ты не можешь позволить себе расслабиться даже на ранней стадии, если хотите пройти дальше и получить главный приз. Прелесть битвы в свободном стиле заключается в том, что, даже если ты думаешь, что всё напортачил, ты всё равно можешь победить, сделав непревзойдённый последний трюк.

Чемпионат мира по футбольному фристайлу в Праге

4. Примеры для подражания

Одной из первых звёзд мирового масштаба в футбольном фристайле является француз Сеан Гарнье. Он сумел преодолеть свою детскую застенчивость, выиграл первое чемпионат Red Bull Street Style и теперь гастролирует с выступлениями по всему миру. Его соотечественница Мелоди Донше – трехкратная победительница Red Bull Street Style. А Михал Рыцай использовал свой успех, чтобы открыть школу фристайла в своей родной Польше. А норвежские братья Бриньяр и Эрленд Фагерли привлекли к спорту новый полк болельщиков благодаря своему семейному соперничеству.

Братья Бриньяр и Эрленд Фагерли в Норвегии

5. Творческий подход