Интересно было смотреть на только на участников, но и жюри мирового финала в Валенсии: Всемирная ассоциация футбольного фристайла (WFFA) собрала сильных обладателей титулов по фристайлу. Среди них Тобиас Бекс из Норвегии,

из Франции – первый чемпион Red Bull Street Style 2008 года; Михал Рыцаца из Польши, звезда из Испании Хавьер «Хави Фристайл» Санса и двукратная чемпионка Red Bull Street Style Китти Сас из Венгрии.