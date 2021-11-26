Футбольный фристайл
Встречай новых чемпионов футбольного фристайла
В Валенсии определили новых чемпионов Red Bull Street Style: Лия Льюис из Великобритании получила свой первый титул, а норвежец Эрленд Фагерли забрал в коллекцию третий трофей!
Первый в истории мировой финал Red Bull Street Style в Валенсии впервые за два года прошел в присутствии зрителей. Атмосфера была потрясающей! Болельщикам на площадке Palau de la Música не терпелось увидеть свежие трюки в исполнении элиты футбольного фристайла; сами спортсмены тоже были заряжены на успех.
После года отборочных этапов первоначальный пул из более чем 700 претендентов на победу сузился до лучших из лучших. В финал попали 16 мужчин и 8 женщин, выполняющих новые трюки и создающих новые стили.
Соревнования среди женщин были самым напряженными в истории Red Bull Street Style. На небосклоне зажглась новая звезда – Лия Льюис из Великобритании получила титул абсолютной чемпионки, одержав победу над чемпионкой мира 2018 года из Польши Агушкой Мних в напряженном финальном раунде.
Для Льюис это соревнование стало лишь вторым участием в финале чемпионата мира; но вот что еще более удивительно: она начала заниматься футбольным фристайлом всего три года назад.
Влияние танцев и акробатики на стиль Льюис, а также занявшей третье место Кейтлин Шрепфер из США подтверждает, что сейчас этот вид спорта движется в очень интересном направлении. Еще одно доказательство: Льюис получила награду за лучший трюк за переход с мостика в шпагат.
Однако фанаты были сильно удивлены, когда четырехкратная чемпионка мира Мелоди Донше из Франции не заняла ни одно из призовых мест. Зрители устроили долгую овацию легендарной спортсменке из Франции. Донше прослезилась и намекнула, что этот мировой финал может стать последним в ее карьере.
Интересно было смотреть на только на участников, но и жюри мирового финала в Валенсии: Всемирная ассоциация футбольного фристайла (WFFA) собрала сильных обладателей титулов по фристайлу. Среди них Тобиас Бекс из Норвегии, Сеан Гарнье из Франции – первый чемпион Red Bull Street Style 2008 года; Михал Рыцаца из Польши, звезда из Испании Хавьер «Хави Фристайл» Санса и двукратная чемпионка Red Bull Street Style Китти Сас из Венгрии.
Хотя триумф норвежца Фагерли – только что достигшего расцвета и уже ставшего самым результативным спортсменом в истории этого вида спорта – не был неожиданностью, удивительным было то, как упорно ему пришлось для этого работать.
Одержав уверенные победы в первых баттлах, в финале он встретился с Джесси Марлет из Нидерландов, который раньше ни разу не доходил до заключительного раунда. Голландец показывал новые трюки; ему было нечего терять, а Фагерли под его влиянием начал выполнять нехарактерные для него пустячковые трюки. Но в итоге норвежец и его головокружительные переходы оказались на абсолютно другом уровне.
Третье место занял Бойка Ортиз – опытный соперник из Колумбии, занявший второе место на прошлых соревнованиях. Совсем юным спортсменам также было чем удивить в финале: Тристан Гак, феноменальный спортсмен из Франции, которому не исполнилось и 20 лет, получил награду за лучший трюк – удержание мяча в стойке. На площадке был его ровесник, Габриэль Парк – быстро набирающий популярность спортсмен из Бразилии, который прокладывает новый путь, изобретая художественные, ловкие движения с вращениями. Его выступления также впечатлили зрителей.
Фагерли, чей вечно изобретающий что-то новое брат Бриньяр также участвовал в мировом финале, заявил: «Я хочу выразить огромное уважение Джесси. Он один из фристайлеров, которые постоянно работают над развитием этого вида спорта. Я был счастлив сразиться с ним в финале».
Трехкратный чемпион мира воздал должное зрителям в Валенсии и добавил: «Мне очень нравится этот зал. Весь вечер был пропитан энергией. Соревноваться здесь – одно удовольствие. Мы просто обожаем футбольный фристайл!»
Ты можешь посмотреть повтор прямой трансляции! Смотри футбольный фристайл в его лучших проявлениях в финале Red Bull Street Style на Red Bull TV.