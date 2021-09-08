Red Bull Wololo , международный 1v1 турнир по Age of Empires II: Definitive Edition вернулся в 2021 году в пятом и заключительном сезоне. 12 лучших игроков мира сойдутся в величайшей битве, и ты точно не захочешь это пропустить.

Wololo V: Enthrone станет крупнейшим турниром по Age of Empires II на сегодняшний день, а игроки, включая победителя Red Bull Wololo IV Кая ‘Liereyy’ Каллинге, будут сражаться друг с другом LAN в настоящем замке Гейдельберг в Германии !

Red Bull Wololo: Enthrone

Как будет проходить турнир?

Играя в уникальном игровом режиме Empire Wars, в Red Bull Wololo V: Enthrone мы увидим, как два игрока сталкиваются лицом к лицу в неистовом бою 1 на 1. Каждая игра начинается в Феодальную эпоху, пропуская Темные века, чтобы как можно быстрее окунуться в самый экшн игры.

Каждый сезон Red Bull Wololo до сих пор представлял собой новую сюжетную линию. Red Bull Wololo I и II были сосредоточены на западных цивилизациях, в Red Bull Wololo III мы наблюдали за сражениями азиатских народов, а четвёртый сезон прошёл в скандинавской тематике и эпохе воинов-викингов.

Red Bull Wololo V: Enthrone покажет нам, как игроки сражаются в захватывающей средневековой фэнтезийной обстановке. Групповой этап турнира пройдет с 13 по 16 сентября , где 12 финалистов будут бороться за славу на Red Bull Wololo V: Enthrone. А финал завершающего сезона Wololo можно будет увидеть с 18 по 19 сентября.

В этой увлекательной заключительной главе серии Red Bull Wololo, готический замок Гейдельберг в Германии будет преобразован, перенося игроков назад во времени со средневековым косплеем, огненным шоу и даже больше.

Где посмотреть?

Трансляция турнира будет идти на английском языке на официальных каналах Red Bull на Twitch и Youtube .

В России трансляция пройдет с комментариями от известного стримера, увлекающегося стратегиями, Антона 'Wanderbraun' на его канале Twitch .

Даты проведения Red Bull Wololo V: Enthrone

С 13 по 16 сентября | Групповая Стадия

С 18 по 19 сентября| Главный LAN ивент и финал турнира