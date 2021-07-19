Red Bull X-Alps – одна из сложнейших приключенческих гонок на планете. Раз в два года сильнейшие парапланеристы мира собираются в Зальцбурге, чтобы пешком и по воздуху преодолеть Альпы. В качестве разминки атлеты, нагруженные полным комплектом снаряжения, пробегают кросс из центра Зальцбурга до вершины горы Гайсберг (1288 метров высотой), отмечаются на первом чекпоинте и прямо с вершины стартуют на парапланах по направлению к следующей точке. Каждый год маршрут немного меняется. Так, в 2021 году он растянулся на 1238 километров и проходил через пять стран – из Австрии через Германию, Швейцарию и Францию до вершины горы Монблан, а оттуда через Италию обратно. На этом гиганстком кольце атлетам нужно было отметиться на 12 чекпоинтах, а завершить гонку не позднее, чем через 12 дней.

По земле и воздуху преодолеть 1238 километров и 5 стран © Adi Geisegger

Это настоящее испытание силы, выносливости и мастерства даже для самых опытных парапланеристов. На протяжении всего соревнования ритм гонки меняется: либо спортсмены тащат через горы рюкзаки с парапланами на нужную высоту, либо последние несут хозяев по воздуху. На коротких ночных остановках им могут помогать саппортеры, которые следуют за атлетами по земле, но в остальное время они могут полагаться только на себя. В этом году отбор на гонку прошел всего один пилот из России – Андрей Машак, главное увлечение которого – долгие соло-полеты в самых диких уголках Земли. Мы поговорили с ним о путешествиях на параплане и экстремальных гонках.

Андрей Машак © Сергей Шакуто Если что пойдет не так – помогать некому. Стрёмное занятие, верх беспредела, но вот такое у меня хобби Андрей Машак

Про свои путешествия

Я летаю биваки, автономные полеты – это самый верх экстрима в парапланеризме. Беру с собой еду, палатку, всякое кемпинговое оборудование, параплан, прорабатываю маршрут и лечу туда, где ничего и никого нет. Не в Альпы какие-нибудь, где уже все исхожено, а в дичь полную – Пакистан, Памир, Гималаи. Лечу, ориентируясь по навигатору, приземляюсь и ночую в горах – полная автономность. Таких безбашенных в России мало, поэтому обычно летаю один. Если что пойдет не так – помогать некому. Стрёмное занятие, верх беспредела, но вот такое у меня хобби.

Благодаря новым технологиям вес оборудования в последние годы постоянно снижается. Сейчас мой лётный комплект вместе со шлемом и рюкзаком весит всего 8 кило. Палатка – еще 800 грамм, тёплый спальник – еще 900. Плюс горелка для приготовления еды, сама еда (только сублимированная) и какой-то минимальный набор вещей. Если грамотно собираться, багаж получается довольно лёгким.

На месте главное быть в курсе закрытых зон, не летать над военными объектами и границами. Иногда, если маршрут проходит через национальный парк, приходится покупать пермит, но чаще всего достаточно договоренности на словах с представителями местных властей.

Лётный комплект Андрея весит всего 8 кг © Сергей Шакуто Перед стартом важно заранее продумать место приземления © Сергей Шакуто

Про то, где начинать

Не везде есть горы, но для того чтобы учиться – это не помеха. Если гор поблизости нет, стартуют с лебедки. Разматывается трос длиной в километр, на одном конце – лебедка, за другую держится пилот. Лебедка тянет со скоростью около 40 километров в час, поднимается купол параплана и пилота затягивает вверх. Там можно взлететь метров на 700, а дальше уже довить потоки воздуха. Рекорд дальности для таких полетов – больше 600 километров, главное, чтобы ветровая обстановка подходила. Так что из Москвы можно довольно легко улететь в Тулу, из Воронежа – в Белгород, из Санкт-Петербурга часто летают в сторону Пскова и так далее. Хорошая ходовая скорость – около 70 километров в час, но можно разогнаться и до сотни, так что расстояния пролетаются приличные.

Из Москвы можно довольно легко улететь в Тулу, из Воронежа – в Белгород, из Санкт-Петербурга часто летают в сторону Пскова Андрей Машак

Взлететь – только половина дела, важно еще и правильно приземлиться. Так что еще перед стартом приходится тщательно прорабатывать маршрут, много изучать Google Earth и спутниковые карты, разглядывать рельеф, выбирать подходящие для приземления площадки. Из оборудования у пилота в воздухе только телефон с навигатором и «пищалка» – прибор, который звуком сигнализирует поднимаешься ты, или опускаешься. Так что полной проработкой маршрута необходимо заниматься еще на земле.

Учиться летать в горах лучше всего в Альпах – там все маршруты разведаны, ветра понятные, горы приятные, есть где взлетать и приземляться. Плюс, всегда можно найти компанию или инструктора – в сезон в Альпах мощная парапланная движуха. Самые красивые горы в швейцарской части: перевалы, водопады, красивые высокие скалы. Но из-за скал летать там посложнее.

Чуть более экстремальные варианты – Киргизия или Таджикистан. Там чуть хуже инфраструктура, но есть очень красивые горы, и что немаловажно, покрытые лугами, а не лесом. Приземляться, особенно начинающим, в таких горах проще и приятней. Из российских направлений сейчас становится популярным Дагестан, но он очень сложный в плане прогнозирования и стабильности погоды.

Из оборудования у пилота в воздухе только телефон с навигатором и «пищалка» © Сергей Шакуто

Про гонки

Red Bull X-Alps в фактах: Из 300 заявок на Red Bull X-Alps отбирают всего 30 атлетов Организаторы тщательно изучают опыт претендентов, просят рекомендации других пилотов, смотрят соцсети. В мире всего 2 многодневных гонки для парапланеристов Это кольцевая гонка Dolomiti Super fly, X-Pier, где участникам нужно пересечь Пиренени, и Red Bull X-Alps

В мире не так уж много многодневных приключенческих гонок для парапланеристов: это кольцевая гонка Dolomiti Super Fly, X-Pier, где участникам нужно пересечь Пиренеи, и, конечно же, Red Bull X-Alps - пожалуй, самая сложная и интересная. Впервые я оказался на Red Bull X-Alps в 2019 году, когда был саппортером у Евгения Грязнова, хотя знал про эту гонку и раньше. Саппортер – очень важная часть команды, это человек, который на машине фигачит за атлетом по всему маршруту и встречает его вечером, где бы тот ни приземлился. Обеспечивает быт, готовит еду, следит за прогнозами погоды, обсуждает с атлетом тактику гонки. Ну и старается не заблудиться, так как с утра может быть довольно непонятно, куда именно сможет долелеть атлет за день. Я уже лет семь летаю в Альпах, проехал и пролетел все страны вдоль и поперек, так что с ориентированием проблем не возникало.

Быть отобранным на Red Bull X-Alps – уже большая честь. На гонку приходит более 300 заявок, а выбирают всего около 30 атлетов. Тщательно изучают опыт претендентов, просят рекомендации от других пилотов, читают твои блоги, смотрят соцсети. Никому не нужно, чтобы ты убился на маршруте, так что выбирают лучших из лучших. Кристиан Маурер, который побеждает на Red Bull X-Alps вот уже в седьмой раз подряд, вырос в Альпах. У него папа парапланерист, он сам летает в Альпах с 14 лет и действительно чувствует эти места, знает маршруты, понимает, как работает ветер. Остальные участники – тоже топовые пилоты, соревноваться с ними очень интересно.

Быть отобранным на Red Bull X-Alps – уже большая честь © Сергей Шакуто Из 300 заявок на Red Bull X-Alps выбирают всего около 30 атлетов © Сергей Шакуто

В этом году показать серьезный результат на Red Bull X-Alps мне не удалось. Дала о себе знать недолеченная травма ноги, которую я получил на Памире. Из-за того, что не сгибался голеностоп приходилось в крутые склоны забегать на мысках и, в итоге, я себе напрочь стер подушечки пальцев. Продолжать соревноваться в таком состоянии было довольно проблематично. А дальше на маршруте начались проблемы с погодой – сильные ветра, грозы. Так что в каком-то смысле я даже рад, что закончил гонку раньше, и не оказался в еще более плохих условиях.

Вообще, Red Bull X-Alps – очень тяжелая гонка. Постоянные нагрузки, постоянно надо подниматься в гору. Спишь мало, восстанавливаться не успеваешь, а ведь когда пилотируешь, важна концентрация. В общем, планы на ближайшие пару лет – полностью восстановиться после травмы, пролететь в следующем году X-Pier (туда я тоже отобрался, но из-за пандемии гонку перенесли) и в 2023 году снова оказаться на Red Bull X-Alps – в лучшей форме и с настроем на победу.

В 2023 году Андрей планирует снова оказаться на Red Bull X-Alps © Сергей Шакуто