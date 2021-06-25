Пересекая Альпы по земле и воздуху на Red Bull X-Alps

Гонка Red Bull X-Alps не имеет аналогов во всем мире. Это настоящее испытание силы, выносливости и мастерства даже для самых опытных парапланеристов.

Первая гонка Red Bull X-Alps прошла в 2003 и с тех пор проводится раз в два года. У атлетов есть 12 дней, чтобы пешком и на параплане пересечь Альпы по маршруту, состоящему из нескольких контрольных точек, которые меняются от гонки к гонке.

На протяжении всего соревнования ритм гонки меняется: либо спортсмены тащат через горы рюкзаки с парапланами на нужную высоту, либо последние несут хозяев по воздуху. Параплан подчиняется тем же законам аэродинамики, что и крыло самолета, только разворачивается над головой и летит без топливной тяги. Поэтому пилотам приходится ловить восходящие потоки воздуха и парить, подобно хищным птицам.

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12 дней на маршрут в Альпах по земле и по воздуху © Sebastian Marko

Километром больше в небе — километром меньше на земле

Прямое расстояние от старта до финиша обычно равно тысяче километров, но атлеты часто удваивают его к концу гонки. Нередко они пробегают свыше ста километров! Но несмотря на все усилия, только 20 % атлетов доходят до финиша.

За час полета можно преодолеть такое же расстояние, как за целый день – бегом. Поэтому каждый стремится продлить время пребывания в воздухе, чтобы бежать только при нелетной погоде.

У каждого атлета есть один официальный помощник, который может водить машину, готовить еду, оказывать психологическую поддержку, делать массаж, докладывать о метео-условиях, составлять стратегию гонки и выступать как менеджер. У большинства спортсменов команда поддержки состоит из двух человек. Хорошая поддержка — как пит-стоп на Формуле-1: встречает пилота на земле с горячей едой и напитками, а также планом для следующего этапа.

Взлет Кригеля Маурера после набора высоты © Lukas Pilz

Общий зачет для мужчин и женщин

В Red Bull X-Alps мужчины и женщины соревнуются вместе. Спортсменки доказали, что в беге на длинные дистанции не уступают мужчинам, а в списке участников 2021 года присутствуют трое талантливейших девушек-пилотов. Яэль Маргелиш из Швейцарии преодолела на параплане расстояние в 500 км – это под силу лишь горстке пилотов! Француженка Лори Женовез заняла итоговое шестое место, выиграв суперфинал кубка мира по парапланерному спорту в 2017 году. Третья участница — Кинга Машталеж из Новой Зеландии. Она соревнуется во второй раз.

«Параплан, как ковер-самолет. С ним проще всего почувствовать себя птицей, свободно парить над горами многие километры. Для меня это — самое прекрасное ощущение. Выбираешь маршрут, не зная, сработает ли, отрываешься и паришь выше пиков и ледников, до которых иначе пришлось добираться бы часами, если не днями... вот, где настоящая свобода», – говорит Кинга.

Но участвуя второй раз, она не питает иллюзий по поводу гонки, которая не прощает промахов. «Она выбивала меня из зоны комфорта, насколько было возможно. Я попадала в переделки, какие и представить не могла. Но также она вдохновила меня, закалила как пилота и как человека, и вместе с тем едва не сломила, заставив месяцами оправляться после сделанных ошибок».

Француженка Лори Женовез отмечается после прохождения участка © Adi Geisegger

Зачем кому-то участвовать в этом безумии

Бельгиец Том де Дорлодо участовал в каждой Red Bull X-Alps начиная с 2007 года. По его словам, это событие — самые насыщенные две недели в жизни.

«Если спросить олимпийских спортсменов, они все скажут примерно одно: такие напряженные дни, что чувствуешь себя живым как никогда. Во время гонки вроде X-Alps эта жизнь на всю катушку длится много дней, и спать почти некогда. Доводишь себя буквально до предела.

Это же мазо-фест! В самые тяжкие моменты учишься любить боль, что, доложу я, очень тяжело. Зато, когда следующим утром всходит солнце и ты раскрываешь параплан и паришь вниз, затем снова взмываешь к леднику и оттуда начинаешь большой полет — это так прекрасно, что большей награды не надо. Когда возвращаешься домой с такой гонки, уже понимаешь, на что ты способен».

«Такие напряженные дни, что чувствуешь себя живым как никогда» © Lukas Pilz

В Red Bull X-Alps принимает участие российский парапланерист Андрей Машак . Свой путь в парапланерном спорте он начал с тандемных полетов в 2006 году. До того, как начать летать, серьезно занимался кроссфитом, но после пары полетов понял, что параплан его затянул.

Андрей – опытный летающий путешественник. У него за плечами – неоднократные подъемы в составе туристических экспедиций. А с 2015 года он активно летал в Альпах, Гималаях и горах Памира, а также принимал участие в коммерческих восхождениях на Эльбрус, Монблан и пик Ленина. «Один из лучших моментов, который я пережил во время полётов, был на соло-маршруте до Кыргызстана без летной/походной поддержки — 1300 км всего за 12 дней. Я одолел почти весь этот путь по воздуху. Было круто!», – рассказывает Андрей.

В 2019 году Андрей Машак уже принимал участие в Red Bull X-Alps, в команде поддержки российского атлета Евгения Грязнова. А в этом году он уже сам выступает в роли пилота. Его стратегия – «Лететь далеко, бежать быстро!»

Маршрут включает несколько контрольных точек © Lukas Pilz

Для кого-то это способ посостязаться с чемпионом и самими Альпами. Но у большинства спортсменов стимул проще, чище и притягательнее. «Волнами накатывает эйфория. Временами где-то в середине или в конце гонки, когда соперники еще поднимаются в гору, а ты уже все проскочил, – порхаешь, словно бабочка», – делится американский спортсмен Гэвин Макклерг. «Пусть это и абсурдно болезненный путь, не говоря об изматывающих тренировках, расходах, риске и полном отказе от всего важного в жизни ради участия в этом безумии, я не помню, чтобы так отрывался где-то еще.

У меня было много экспедиций, но если прибавить фактор гонки, напряжение, волнение, все складывается в один порой ужасный и болезненный, а порой прекрасный опыт. В моей жизни нет ничего подобного этому. Немногие это испытали; но тех, кто в теме, сильно затягивает».

Я не помню, чтобы так отрывался где-то еще Гэвин Макклерг Том Де Дорлодо впервые соревновался в 2007, и тогда гонка была совсем другой. Ориентировались по бумажной карте, смартфонов и технологии limited GPS не было. В результате – пилоты регулярно терялись в горах. Де Дорлодо вспоминает свою старую стратегию: в Италии следовать за итальянским атлетом, а в Австрии — за австрийским. Если он приземлялся на 5 км впереди другого участника гонки, то часто ждал его, чтобы продолжить путь вместе. «Темп тогда был другой, — поделился Том. — Мы должны были преодолеть 800 км. А сейчас маршрут растянулся примерно на 1250 км при том же количестве дней. От приключенческой гонки мы перешли к яростной борьбе». Частично за это в ответе прогресс в области снаряжения. В 2007 году средний рюкзак атлета весил более 20 килограмм. Сейчас этот вес сократился до шести и меньше. Хотя была и другая причина, по которой приключенческое состязание превратилось в исступленную и маниакальную гонку. У этой причины есть имя: Кригель Маурер.

Форсирование ледников – часть задачи на маршруте © Lukas Pilz

Встречайте шестикратного чемпиона – Кристиан «Кригель» Маурер

Маурер впервые появился на гонке в 2009 году с рюкзаком в два раза легче стандартного и гроссбухом информации. Стратегия гонки была проработана до мелочей. Уровень подготовки, профессионализм и блестящее мастерство Маурера позволили ему побеждать шесть раз подряд.

«Если вы видели, как сноубордист или лыжник несется по большой трассе склона, взметая снег по сторонам и чертя идеальную линию, то сможете представить себе мастерство Кригеля, парящего над альпийскими лугами. Он планирует вниз и снова взмывает к вершинам. Поднимается, используя термический поток, и скользит вдоль гребня. Все продумано, ни одного лишнего движения», – говорит редактор журнала «Cross Country» Эд Юинг.

Непобедимый Кристиан «Кригель» Маурер © Sebastian Marko

Ежегодная интрига Red Bull X-Alps: сможет ли кто-нибудь победить Маурера? Пока что от гонки к гонке сценарий повтоярется: в первые пару дней Кригель отстает, а потом делает ход и вырывается вперед, в лидеры. После этого ему уже никто не соперник.

Гонка 2021 года стартовала 17 июня. Следить за атлетами можно в онлайн-режиме с помощью Live-трекера на сайте проекта , чтобы своими глазами на карте увидеть траекторию атлетов, и как они пересекают Альпы в реальном времени.