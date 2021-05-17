Клифф-дайвинг с воздушного шара с Рианной Иффланд
Легендарная победительница Мировой серии Red Bull Cliff Diving из Австралии Рианна Иффланд прыгнула с 18-метровой высоты над плотиной Лосток, расположенной в Новом Южном Уэльсе.
Самая титулованная клифф-дайвер мира среди женщин Рианна Иффланд стала первым человеком, который прыгнул с движущегося воздушного шара в воду. Это произошло в окружении потрясающих пейзажей плотины Лосток, расположенной в Хантер Риджен, Новый Южный Уэльс.
После продолжительного периода неопределенности, отмененного сезона соревнований и ограниченных возможностей для тренировок — в распоряжении были только 10-метровые платформы — четырехкратная чемпионка Мировой серии Red Bull Cliff Diving решила начать 2021 год с осуществления своего прыжка мечты.
На планирование ушел год: от поиска подходящего места до ожидания погодного окна, ведь при скорости ветра более 5 км/ч воздушный шар становился слишком непредсказуемой платформой для прыжка. Наконец, спортсменка из Ньюкасла поднимается в небо над плотиной Лосток, Хантер Риджен, совсем неподалеку от своего дома.
«Я выбрала плотину Лосток, потому что это одно из моих любимых мест. А еще мне хотелось посмотреть на район, пострадавший от лесных пожаров, — рассказывает Иффланд. — Увидеть эти места с новой точки, с высоты... Это было очень эмоционально. Хантер Риджен — очень красивое место. Когда я начала задумываться о том, чтобы осуществить прыжок своей мечты, я сразу подумала об этом районе».
За планированием последовала реализация: в 4:30 утра команда начала работу, затем им пришлось пережидать сильный ветер, поднявшийся из-за тумана в соседних горах. Когда сигнальный гелиевый шар наконец поднялся в вертикальное положение, команда поняла, что условия для взлета теплового аэростата стали подходящими. И вот воздушный шар отрывается от земли. Иффланд находится на небольшой платформе с внешней стороны шара. Приближаясь к точному месту прыжка, воздушный шар опускается с 40-метровой высоты полета до фактической высоты прыжка Иффланд. У спортсменки было всего несколько секунд, чтобы плавно оттолкнуться от платформы и оказаться в воздухе.
Иффланд довольна результатом: «Ощущения нереальные! С тех пор как 20 лет назад я начала заниматься клифф-дайвингом, я мечтала побить мировой рекорд, сделав что-то впервые. Я даже не представляла, что у меня появится такая невероятная возможность — прыгнуть с воздушного шара. Но Red Bull помогли мне осуществить мечту, став моими крыльями. Я готовилась к прыжку последние несколько месяцев. Я очень горжусь тем, что мне удалось стать первым человеком на планете, кто совершил подобный прыжок».
Рианне 29 лет. Она опытная спортсменка, которая много путешествует по миру: от Филиппин и Испании до Японии и Чили. Рианна принимала участие в Мировой серии Red Bull Cliff Diving и вместе с другими спортсменами прыгала с платформ высотой до 27 метров и набирала скорость выше 85 км/ч. Но в прошлом году по всему миру вводились ограничительные меры. Отменились и планы спортсменки из Австралии в пятый раз подряд стать чемпионкой Мировой серии Red Bull Cliff Diving.
Я испытывала волнение и восторг одновременно
Вспоминая события прошлого года и проблемы, которые он принес, Иффланд рассказывает: «Мне, как и многим другим, казалось, что 2020 год будет предсказуемым. У меня был календарь соревнований Мировой серии и график тренировок. Я поставила личные и профессиональные цели. Но все изменилось, и внезапно мне пришлось поставить новые цели. Я захотела выйти за привычные рамки спорта и прыгнуть с воздушного шара.
Если высота прыжка превышает 16 метров, становится важен каждый метр, так как сильно ощущается разница в высоте и входе в воду. Приходится адаптироваться. Совершая первый в мире прыжок с постоянно движущегося объекта на высоте 18 метров, который за несколько секунд до этого находился на отметке 40 метров, я испытывала волнение и восторг одновременно.
В прошлом году я совершила всего несколько прыжков с высоты, которая устанавливается на соревнованиях. Мне нужен был именно такой вызов, чтобы подготовиться к возобновлению Мировой серии Red Bull Cliff Diving в июне во Франции».
Новости о мировом рекорде Иффланд и возвращении Мировой серии Red Bull Cliff Diving в 2021 году появились одновременно. Двадцать четыре лучших клифф-дайвера мира — в том числе действующие чемпионы Рианна Иффланд и Гэри Хант из Франции — снова будут совершать прыжки и сальто с головокружительной высоты 27 метров на скорости до 85 км/ч.
В 2021 году соревнования пройдут в шести городах с июня по октябрь. Первая остановка — Франция.