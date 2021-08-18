"Тебе нужно трижды отработать любой новый трюк прежде, чем ты его освоишь," – именно такая философия близка большинству людей, связанных с активными видами спорта. И именно это выражение как нельзя лучше подходит к истории создания спортивных симуляторов компанией Ubisoft – это и экстремальный в Steep и новая многопользовательская площадка Riders Republic . Steep и Steep 2 как раз являются "отработкой трюка" игровым гигантом Ubisoft, и не смотря на технические ограничения, выглядят они довольно круто.

Экстремальные виды спорта в действительности являются частью развития Ubisoft, и игры такого плана позволят стать ей профессионалом в этом жанре...

Но, как и любой про, для укрепления своих позиций Ubi добавила "изюминку" в свою третью попытку – Riders Republic. В ней у игроков будет выбор из огромного списка дисциплин: от сноуборда и лыж до маунтинбайков и вингсьютов. И множество других вариантов! И если Ubi удастся все это, то можно с уверенностью заявить, что экстремальные виды спорта в действительности станут частью развития Ubisoft, и игры такого плана позволят стать ей профессионалом этого жанра.

Итак, с трепетом в сердце в ожидании релиза "третьего трюка" и с несколькими банками Red Bull для окрыления, мы решили поговорить с геймдиректором Riders Republic Арно Раго обо всем, что связано с игрой.

Red Bull : Привет, Арно, прежде всего о том, как пришла мысль включить в Riders Republic Red Bull и Red Bull Rampage ? От самой задумки до реализации в игре...

Арно : Когда дело касается маунтинбайка, то первыми в голове всплывают образы, связанные с Red Bull Rampage, как со значительной частью этой культуры. Мы не могли бы сделать продукт, не показав это. Мы использовали изображения в качестве ключевых референсов, и частью игрового опыта должны были стать эти крутые дропы, высокие скалы и огромные риски на этой удивительной спортивной площадке.

Так что у нас есть не только невероятный новый открытый мир и три захватывающих вида спорта, которые требуют сноровки, но и всем этим можно делиться со своими друзьями... Арно Раго

Red Bull : Очевидный вопрос, но его нужно задать: какие уроки вы извлекли из проектов Steep и Steep 2?

Steep определенно стал шагом вперед как для жанра, так и для Ubisoft © Ubisoft

Арно : Нашим пользователям очень понравился сеттинг и цели игры, возможность оказаться в дикой природе, увидеть прекрасные горы и в этом окружении тренироваться в выполнении трюков. Мир, та свобода, которую он предлагает, уникальный опыт в тренировках различной езды стали основными столпами, на которых была создана формула для Riders Republic. Мы хотели найти идеальное место для экстремальных видов спорта и вернуться с идеальной задумкой. Вот почему национальные парки США и маунтинбайк были для нас так очевидны.

Идеальное место для тренировок и самый зрелищный из видов спорта.

Но не только это, по мере того как сообщество Steep росло, мы старались предложить ему новый опыт социального взаимодействия, но, скажем так, это были "первые шаги", хоть и весьма полезные. Итак, мы четко осознали, что развитие социальной составляющей – это наш следующий шаг. Затем мы сосредоточились на разработке продукта, предназначенного для совместного времяпрепровождения с друзьями и игровым комьюнити. Таким образом, у нас будет не только невероятный новый открытый мир и три захватывающих вида спорта, которые требуют сноровки, но и всем этим можно будет делиться со своими друзьями, и несколько многопользовательских режимов, которыми можно наслаждаться вместе, например, сумасшедшие Массовые заезды.

Red Bull : При том, что большая часть игроков пользуется консолями нового поколения, будет ли Riders Republic работать с более старым ПК железом и платформами? Это в целом трудно сделать, или вы нашли идеальный баланс между поколениями, независимо от используемой техники?

Арно : Очевидно, что это вызов для технической стороны разработки: как показать весь творческий потенциал на новом мощном оборудовании, и при этом дать возможность наслаждаться геймплеем на платформах текущего поколения. И наша команда творит чудеса! Честно говоря, мы достигли возможно одного из самых больших технических достижений этого поколения. Открытый мир, великолепные визуальные эффекты, полностью плавная картинка – без подгрузок, и на экране могут присутствовать одновременно более 20 игроков, уверенные 30 FPS... Это просто безумие.

Да, нам пришлось пойти на уступки в некоторых моментах, мы знали, что нам нужно ограничить количество игроков, поэтому мы позаботились о том, чтобы впечатления от многопользовательского режима были супер-веселыми на консолях текущего поколения, но мы сделали акцент на то, чтобы было таким же увлекательным, когда мы увеличиваем лимит до 50+ игроков на машинах нового поколения.

В Riders Republic вас ждет масса активностей! © Ubisoft

Так как мы и сами фанаты, мы хотим, чтобы наши игроки тоже почувствовали себя звездами экстремального спорта! Арно Раго

Red Bull : Мы видим, что в игре большое количество возможностей проявить себя или скооперироваться с другими, а сотрудничали ли вы с какими-либо известными спортивными звездами или личностями?

Арно : У нас была возможность познакомиться со звездами экстремального спорта, и да, это круто! Общение с ними было просто невероятным. В основном они помогали нам во время разработки игры, некоторые из них приходили в студию, и мы показывали им отснятый материал, или они даже пробовали свои силы в ранних версиях и давали нам советы по разным вопросам – ощущения от игры, анимации и общей реализации проекта...

Для нас очень важно продумать мельчайшие детали, которые покажут нашу внимательность к тем дисциплинам, которые мы показываем. Так как мы и сами фанаты, мы хотим, чтобы наши игроки тоже почувствовали себя звездами экстремального спорта! Но чтобы все выглядело еще более круто, для создания анимации выполнения трюков мы задействовали технологию захвата движения. Так же мы работали с некоторыми про-райдерами: Николаем Рогаткиным и Томасом Лемуаном , мы снимали, как они делают удивительные трюки в концертном зале в Анси (Франция) с помощью специально построенного пандуса и в крытом парке с искусственным снегом. Невероятно захватывающе следить за ними в видео, но в реальной жизни это просто "вау"!

Red Bull : Ты ООООЧЕНЬ любишь скейтбординг, но такой дисциплины в игре нет. Можешь рассказать почему решили не добавлять ее? Был ли скейт когда-нибудь в списке активностей?

Напряженные гонки со множеством трюков – ключевой геймплей Riders Republic © Ubisoft

Арно : Я бы солгал, если бы сказал, что это не приходило нам в голову. Но создание игры – это вопрос компромиссов, и, как я уже говорил ранее, мы думали, что логичным следующим шагом для нас был маунтинбайк, и на данном этапе мы уверены, что это окупится, и понравится райдерам!

Тем не менее, мы хотим развивать и поддерживать проект. Очевидно, что сейчас мы сосредоточены на релизе и хотим убедиться, что все части отшлифованы перед запуском. Но мы уже думаем наперед: как мы можем расширить игровой опыт, и здесь нас ждут действительно большие сюрпризы, а также уже анонсированная новая дисциплина – BMX! Мы внимательно выслушаем сообщество и посмотрим, чего они ожидают и хотят видеть в дальнейшем. Итак, сегодня я не могу ничего сказать по поводу скейтов... но кто знает?

Red Bull : Насколько большой игровой хаб? И какие активности там есть?

Арно : Хаб, aka " Riders Ridge ", это центральная часть мира, то место, где комьюнити собирается в начале каждой игровой сессии. Здесь вы планируете все, что хотите сделать: вы можете проверить контракты дня от спонсоров, еженедельные задания, запустить отсюда любые режимы многопользовательской игры, проверить последние новости или избранные креативы сообщества, зайти в магазин и кастомизировать своего персонажа. И если Массовые заезды активны, то вы можете добраться до них, воспользовавшись транспортной точкой. Насколько большой может быть эта гонка? Достаточно, чтобы принять более 50 райдеров! Выглядит это очень зрелищно, есть ощущение того, что вокруг кипит жизнь, подобное я редко видел в играх. А это только самый старт, он будет обновляться и обогащаться от сезона к сезону после запуска.

Red Bull : В каждой активности по-прежнему идет вид от первого лица?

Арно : Да! И это просто впечатляюще!!!

Red Bull : В серии Steep можно было делиться фото и видео в соцсетях, будет ли что-то подобное в Riders Republic?

Затишье перед бурей... © Ubisoft

Арно : Создавать и делиться – это ключевая составляющая игры, это правда. Мы хотим предложить нашим пользователям все для творчества и обмена им с сообществом. Но мы хотим, чтобы инструмент для обработки видео был идеальным, и поэтому нам нужно работать над ним больше, его не будет при запуске, но он очень скоро появится. У геймера будет режим фото, чтобы делиться своими лучшими фотографиями в социальных сетях, и так же у него будет внутриигровой браузер, чтобы просматривать все фотографии, созданные комьюнити.

Red Bull : В информации об игре мы заметили боссов – можешь ли ты рассказать, кто они такие?

Арно : [смеется] это не классический бой с боссом, это то, что мы называем крупнейшими соревнованиями в каждой из пяти карьер. Вершина, которой нужно достичь. Среди них у нас есть X Games , Red Bull Rampage и Red Bull Aces .

Red Bull : Очевидно, что мультиплеер – это значительная часть всего экспириенса, но что есть для соло-игроков, которые не хотят взаимодействовать с другими?

Арно : О, нам есть что предложить нашим “сольным” игрокам. Есть пять карьер: лыжи – фристайл и гонки, велосипед – фристайл и гонки, а также воздушные виды спорта. В рамках каждой карьеры есть множество событий, которые нужно пройти и разблокировать более продвинутые соревнования, чтобы достичь уровня босса. Это не только позволит пользователям путешествовать по карте и ее семи различным регионам, но они также получат новое снаряжение, привлекут спонсоров, которые будут заключать с ними ежедневные контракты и получат уникальные награды.

А еще есть целая карта, которую нужно исследовать, чтобы обнаружить скрытые трюки, достопримечательности и сумасшедшее снаряжение.

И еще множество активностей для соло-игроков, уж поверьте!

Red Bull : Есть ли какие-либо редакторы для кастомизации? Возможности для игроков украсить себя своим собственным дизайном, который не связан с реальными продуктами или компаниями?

Ждем первых креативов от маунтинбайков! © Ubisoft

Мы хотим, чтобы игроки жили настоящим моментом, а иногда этот момент заключается в том, чтобы оказаться в определенном месте в определенное время. Поэтому мы позволяем менять время суток по своему желанию... Арно Раго

Арно : У нас не будет таких обширных возможностей настройки на релизе, хотя кто знает, что будет потом? Мы будем следовать пожеланиям комьюнити. Но все равно, в игре есть много снаряжения, костюмов, эмоций и деталей лица, которые можно настроить и создать свой собственный уникальный внешний вид. Мне любопытно посмотреть, какие первые варианты и комбинации придумают игроки.

Red Bull : Наконец, будет ли в Riders Republic система динамической смены погоды и дня/ночи? И если да, то как это работает?

Арно : Если вы не на соревновании и свободно путешествуете по миру, то существует динамическая смена времени суток, так что да, существует цикл день/ночь. Но мы хотим, чтобы игроки жили настоящим моментом, а иногда этот момент заключается в том, чтобы оказаться в определенном месте в определенное время. Поэтому мы позволяем менять время суток по своему желанию. И да, существуют и погодные изменения – когда в следующий раз вы доберетесь до точки высадки, вы можете оказаться под дождем, снегом или сильным ветром.

Red Bull : Спасибо за интервью, Арно!

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