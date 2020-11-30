Сноубординг

Сплитборд-трип с Трэвисом Райсом, Брайаном Игучи и Джереми Джонсом

© Ming Poon/Roadless
В новом фильме Roadless три легенды сноубординга совершают классический роуд-трип в заснеженных долинах округа Титон. Только без дорог и автомобилей, а на своих двоих и на сплитбордах.
Автор Джейсон ХортонОпубликовано
Три легенды трех разных эр сноубординга встречаются в новом фильме от Teton Gravity Research, чтобы вместе отправиться в сплитборд-путешествие по отдаленным снежным местам и отдать дань истории, событиям и людям, которые создавали и двигали индустрию сноубординга. Roadless, как и другие фильмы о сноубординге, на поверку оказывается вдумчивым, тонким и полным глубокого смысла. Это роуд-муви без дорог.
Смотри Roadless с Трэвисом Райсом, Брайаном Игучи и Джереми Джонсом в плеере ниже:
Сноубординг · 57 мин.
Roadless

Роуд-муви нового формата

Роуд-муви – самый известный и популярный киножанр. Сюжет может быть разный, но главная формула остается простой и неизменной: два героя (может быть и больше) уезжают из дома и в ходе приключений, которые приносит им дорога, меняют свой взгляд на жизнь. Различные испытания и погони заставляют героев переживать и плохие, и хорошие моменты, но в любом случае – им приходится основательно покопаться в себе. «Тупой и еще тупее», «Беспечный ездок», «Тельма и Луиза», «Настоящая любовь» – перед хорошим роуд-муви невозможно устоять. Формула успеха: привлекательные герои, их невероятные приключения и бесконечная дорога перед глазами.
Горжусь тем, что столько лет прошло, а я всё равно могу исполнять роль «наименее опытного» рядом с этими ребятами
Трэвис Райс
А может, оставим только привлекательных героев и невероятные приключения, но обойдемся без дороги? Так Джереми Джонс, Брайан Игучи и Трэвис Райс и сделали в Roadless.
Сплитбординг к хребту Титон в одном из самых отдаленных мест США.
Дикие земли хребта Титон без намека на дорогу
© Ming Poon/Roadless

Где снимался Roadless?

Teton Wilderness – дикая местность в самом сердце Йеллоустонского национального парка в округе Титон, одно из самых отдаленных мест в США. Национальный парк защищается Федеральным законом США о дикой природе 1964 г.: это область, где «человек является гостем в нетронутой им дикой природе, который приходит и не остается».
Что это означает? Потрясающие декорации и ни намека на дорогу.
Брайан Игучи везде найдет свежий снег и красивый пейзаж, даже в самых отдаленных местах планеты.
Для Брайана Игучи дикие земли – что дом родной
© Ming Poon/Roadless

Дикая природа: другой мир

Все сноубордисты знают, что сноубординг на трассе и сноубординг вне трасс – это две совершенно разные вещи. Участки могут быть похожими, но покидая зону комфорта и двигаясь навстречу неизведанному, мы совершенно по-новому видим и мир вокруг, и самих себя. Совсем как герои роуд-муви.
Но что делать, если для тебя, так же, как и для Джереми Джонса, Брайана Игучи и Трэвиса Райса, выход из зоны комфорта ощущается в целом... комфортно? Спустя годы катания по страшнейшим кулуарам и циркам в жизни всех культовых райдеров наступает момент, когда приоритеты смещаются и спокойное созерцание дикой природы начинает нравиться больше, чем высаживание из вертолета на самый острый хребет.
Профессиональный сноубордист Брайан Игучи на съемках фильма Roadless.
Брайан Игучи стрелой мчится по пухлому снегу округа Титон
© Ming Poon/Roadless
Для Брайана Игучи такой момент в карьере настал достаточно рано, сразу после переезда в Джэксон-Хоул. Он арендовал снегоход и поехал на горный перевал Тогвоти Пасс, через который можно напрямую попасть в национальный парк Гранд-Титон и с которого открывается прекрасный вид на горные хребты. И всё, разок побывал у входа в национальный парк и посмотрел на масштаб дикой горной местности, и назад пути нет. «Никогда не забуду этот вид. Это как другое измерение, больше похожее на слои облаков», — вспоминает Брайан.
Никогда не забуду этот вид. Это как другое измерение, больше похожее на слои облаков
Брайан Игучи
Эта местность – самая настоящая дикая природа в штатах США, находящаяся прямо на континентальном водоразделе и максимально удаленная от любых дорог. Для Игучи эти первые впечатления сыграли очень важную роль и определили дальнейшие пути развития его жизни и карьеры. Они послужили вдохновением для создания Roadless – роуд-муви без дорог, – где три давних друга отправляются в путешествие в местность, которой даже нет на картах.
Портрет Брайана Игучи на съемках фильма Roadless.
Трэвис Райс: "Брайан Игучи был самым крутым сноубордистом"
© Ming Poon/Roadless

Кто такой Брайан Игучи?

Оказавшись в нужном месте в нужное время, «Гуч» стал известен в Южной Калифорнии в начале 1990-х как фристайлер со своим собственным стилем. Благодаря съемкам в фильмах Road Kill от FLF (1993 г.) и The Garden от Volcom (1994 г.) он стал главным нью скульным героем, а новая модель сноуборда Burton pro 1995 года только подтвердила его статус как одного из самых известных спортсменов индустрии.
Однако к середине 90-х Брайан стал постепенно отходить от паркового катания и джиббинга. Вдохновленный примером своего друга и наставника Крэйга Келли, первого профессионального сноубордиста, который перешел от фристайла к карьере фрирайдера, Игучи переехал в Джексон-Хоул, штат Вайоминг. Здесь он нашел крутые склоны, глубокий снег и приятную атмосферу маленького городка.
К началу 2000-х практически все ровесники Игучи, как и он сам, исчезли с радаров обозревателей профессионального спорта. Однако покинув мир больших соревнований и спонсоров, Брайан продолжал кататься в бэккантри, открывая новые места рядом с Джексон-Хоулом, совершенствуя навыки фрирайда и набирая экспертизу в лавинной безопасности. Поэтому если в Джексон-Хоул приезжала съемочная группа с новым именитым сноубордистом и желанием поснимать катание в больших горах, они звонили именно Игучи.
Брайан Игучи был самым крутым сноубордистом
Трэвис Райс
Портрет Трэвиса Райса на съемках фильма Roadless.
Трэвис Райс: новая звезда
© Ming Poon/Roadless

Кто такой Трэвис Райс?

В 2001 году Игучи познакомился с талантливым молодым жителем Джексон-Хоула по имени Трэвис Райс и стал его добрым другом и учителем. С течением времени Райс становился все более популярным, и когда вышел фильм «That’s It, That’s All», первый из его знаменитой трилогии «Брэйн Фарм Продакшн», он позаботился о том, чтобы в фильме катался и его герой Игучи. Фильм подводит черту десятилетнему затишью, и Игучи триумфально возвращается на сцену, напоминая всем о своем статусе легенды сноубординга.
Юное дарование фристайла превращается в большую звезду фрирайда – Трэвис Райс занимается развитием направления, которое Игучи заложил еще в конце 90-х. Простыми словами, никто так виртуозно не сочетал катание в больших горах на серьезных склонах и исполнение мощнейших парковых трюков так, как Райс. С 2001 по 2010 год он, бесспорно, был самым сильным, прогрессивным и виртуозным сноубордистом на планете.

Кто такой Джереми Джонс?

Если Брайан Игучи – пионер внетрассового катания в округе Джексон-Хоула, то Джереми Джонс исполнил ту же роль для фрирайда в больших горах в целом и для сплитбординга в частности. Резюме Джонса впечатляет: номинант премии National Geographic «Путешественник 2012 года» и победитель многочисленных соревнований, владелец Jones Snowboards и основатель организации по защите окружающей среды Protect Our Winters. В прошлом слаломист, Джонс переносит фрирайд в больших горах на запредельный уровень, и его фильмы со Standard Films 2001–2007 годов по сей день не имеют равных ни по сложности, ни по скорости, ни по стилю.
Джереми Джонс укладывает вещи на съемках фильма Roadless.
Джереми Джонс: номинант премии путешественник года и защитник природы
© Ming Poon/Roadless
Второй немаловажной частью наследия Джонса, увековеченной в трилогии фильмов Deeper, Further и Higher, является то, что он начал на собственном примере продвигать сплитбординг как экологически безопасную альтернативу катания в горах.

Нет дорог, но множество путей

Дорог в Roadless нет, но движение происходит. Пока трое друзей тропят на своих сплитбордах в поисках лучших линий в дикой местности округа Титон, у них есть время поразмышлять и над своим путем в жизни, и о том, как одна общая тропа привела их сюда, в это особое место и в особое время.
Например, начало карьеры Джонса и Игучи было разным – один был слаломистом, другой фристайлером – но в заснеженных горах они оказались благодаря одному человеку: Крэйгу Келли, крестному отцу фрирайда. На протяжении всего фильма мы видим не только поиски лучших снежных полян и красоту девственной природы, но и путешествие героев по своим воспоминаниям.
И это лучшее из всех путешествий.
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