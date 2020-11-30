Три легенды трех разных эр сноубординга встречаются в новом фильме от Teton Gravity Research , чтобы вместе отправиться в сплитборд-путешествие по отдаленным снежным местам и отдать дань истории, событиям и людям, которые создавали и двигали индустрию сноубординга. Roadless , как и другие фильмы о сноубординге, на поверку оказывается вдумчивым, тонким и полным глубокого смысла. Это роуд-муви без дорог.

Смотри Roadless с Трэвисом Райсом, Брайаном Игучи и Джереми Джонсом в плеере ниже:

Roadless

Роуд-муви нового формата

Роуд-муви – самый известный и популярный киножанр. Сюжет может быть разный, но главная формула остается простой и неизменной: два героя (может быть и больше) уезжают из дома и в ходе приключений, которые приносит им дорога, меняют свой взгляд на жизнь. Различные испытания и погони заставляют героев переживать и плохие, и хорошие моменты, но в любом случае – им приходится основательно покопаться в себе. «Тупой и еще тупее», «Беспечный ездок», «Тельма и Луиза», «Настоящая любовь» – перед хорошим роуд-муви невозможно устоять. Формула успеха: привлекательные герои, их невероятные приключения и бесконечная дорога перед глазами.

Горжусь тем, что столько лет прошло, а я всё равно могу исполнять роль «наименее опытного» рядом с этими ребятами Трэвис Райс

А может, оставим только привлекательных героев и невероятные приключения, но обойдемся без дороги? Так Джереми Джонс, Брайан Игучи и Трэвис Райс и сделали в Roadless.

Дикие земли хребта Титон без намека на дорогу © Ming Poon/Roadless

Где снимался Roadless?

Teton Wilderness – дикая местность в самом сердце Йеллоустонского национального парка в округе Титон, одно из самых отдаленных мест в США. Национальный парк защищается Федеральным законом США о дикой природе 1964 г.: это область, где «человек является гостем в нетронутой им дикой природе, который приходит и не остается».

Что это означает? Потрясающие декорации и ни намека на дорогу.

Для Брайана Игучи дикие земли – что дом родной © Ming Poon/Roadless

Дикая природа: другой мир

Все сноубордисты знают, что сноубординг на трассе и сноубординг вне трасс – это две совершенно разные вещи. Участки могут быть похожими, но покидая зону комфорта и двигаясь навстречу неизведанному, мы совершенно по-новому видим и мир вокруг, и самих себя. Совсем как герои роуд-муви.

Но что делать, если для тебя, так же, как и для Джереми Джонса, Брайана Игучи и Трэвиса Райса, выход из зоны комфорта ощущается в целом... комфортно? Спустя годы катания по страшнейшим кулуарам и циркам в жизни всех культовых райдеров наступает момент, когда приоритеты смещаются и спокойное созерцание дикой природы начинает нравиться больше, чем высаживание из вертолета на самый острый хребет.

Брайан Игучи стрелой мчится по пухлому снегу округа Титон © Ming Poon/Roadless

Для Брайана Игучи такой момент в карьере настал достаточно рано, сразу после переезда в Джэксон-Хоул. Он арендовал снегоход и поехал на горный перевал Тогвоти Пасс, через который можно напрямую попасть в национальный парк Гранд-Титон и с которого открывается прекрасный вид на горные хребты. И всё, разок побывал у входа в национальный парк и посмотрел на масштаб дикой горной местности, и назад пути нет. «Никогда не забуду этот вид. Это как другое измерение, больше похожее на слои облаков», — вспоминает Брайан.

Никогда не забуду этот вид. Это как другое измерение, больше похожее на слои облаков Брайан Игучи

Эта местность – самая настоящая дикая природа в штатах США, находящаяся прямо на континентальном водоразделе и максимально удаленная от любых дорог. Для Игучи эти первые впечатления сыграли очень важную роль и определили дальнейшие пути развития его жизни и карьеры. Они послужили вдохновением для создания Roadless – роуд-муви без дорог, – где три давних друга отправляются в путешествие в местность, которой даже нет на картах.

Трэвис Райс: "Брайан Игучи был самым крутым сноубордистом" © Ming Poon/Roadless

Кто такой Брайан Игучи?

Оказавшись в нужном месте в нужное время, «Гуч» стал известен в Южной Калифорнии в начале 1990-х как фристайлер со своим собственным стилем. Благодаря съемкам в фильмах Road Kill от FLF (1993 г.) и The Garden от Volcom (1994 г.) он стал главным нью скульным героем, а новая модель сноуборда Burton pro 1995 года только подтвердила его статус как одного из самых известных спортсменов индустрии.

Однако к середине 90-х Брайан стал постепенно отходить от паркового катания и джиббинга. Вдохновленный примером своего друга и наставника Крэйга Келли , первого профессионального сноубордиста, который перешел от фристайла к карьере фрирайдера, Игучи переехал в Джексон-Хоул, штат Вайоминг. Здесь он нашел крутые склоны, глубокий снег и приятную атмосферу маленького городка.

К началу 2000-х практически все ровесники Игучи, как и он сам, исчезли с радаров обозревателей профессионального спорта. Однако покинув мир больших соревнований и спонсоров, Брайан продолжал кататься в бэккантри, открывая новые места рядом с Джексон-Хоулом, совершенствуя навыки фрирайда и набирая экспертизу в лавинной безопасности. Поэтому если в Джексон-Хоул приезжала съемочная группа с новым именитым сноубордистом и желанием поснимать катание в больших горах, они звонили именно Игучи.

Брайан Игучи был самым крутым сноубордистом Трэвис Райс

Трэвис Райс: новая звезда © Ming Poon/Roadless

Кто такой Трэвис Райс?

В 2001 году Игучи познакомился с талантливым молодым жителем Джексон-Хоула по имени Трэвис Райс и стал его добрым другом и учителем. С течением времени Райс становился все более популярным, и когда вышел фильм «That’s It, That’s All» , первый из его знаменитой трилогии «Брэйн Фарм Продакшн», он позаботился о том, чтобы в фильме катался и его герой Игучи. Фильм подводит черту десятилетнему затишью, и Игучи триумфально возвращается на сцену, напоминая всем о своем статусе легенды сноубординга.

Юное дарование фристайла превращается в большую звезду фрирайда – Трэвис Райс занимается развитием направления, которое Игучи заложил еще в конце 90-х. Простыми словами, никто так виртуозно не сочетал катание в больших горах на серьезных склонах и исполнение мощнейших парковых трюков так, как Райс. С 2001 по 2010 год он, бесспорно, был самым сильным, прогрессивным и виртуозным сноубордистом на планете.

Кто такой Джереми Джонс?

Если Брайан Игучи – пионер внетрассового катания в округе Джексон-Хоула, то Джереми Джонс исполнил ту же роль для фрирайда в больших горах в целом и для сплитбординга в частности. Резюме Джонса впечатляет: номинант премии National Geographic «Путешественник 2012 года» и победитель многочисленных соревнований, владелец Jones Snowboards и основатель организации по защите окружающей среды Protect Our Winters . В прошлом слаломист, Джонс переносит фрирайд в больших горах на запредельный уровень, и его фильмы со Standard Films 2001–2007 годов по сей день не имеют равных ни по сложности, ни по скорости, ни по стилю.

Джереми Джонс: номинант премии путешественник года и защитник природы © Ming Poon/Roadless

Второй немаловажной частью наследия Джонса, увековеченной в трилогии фильмов Deeper, Further и Higher, является то, что он начал на собственном примере продвигать сплитбординг как экологически безопасную альтернативу катания в горах.

Нет дорог, но множество путей

Дорог в Roadless нет, но движение происходит. Пока трое друзей тропят на своих сплитбордах в поисках лучших линий в дикой местности округа Титон, у них есть время поразмышлять и над своим путем в жизни, и о том, как одна общая тропа привела их сюда, в это особое место и в особое время.

Например, начало карьеры Джонса и Игучи было разным – один был слаломистом, другой фристайлером – но в заснеженных горах они оказались благодаря одному человеку: Крэйгу Келли, крестному отцу фрирайда. На протяжении всего фильма мы видим не только поиски лучших снежных полян и красоту девственной природы, но и путешествие героев по своим воспоминаниям.