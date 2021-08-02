Как реальному Форресту Гампу удалось четыре раза пересечь США?

В 2016 году 38-летний реаниматолог-ветеринар британского происхождения Роб Поуп решил отправиться на пробежку — через Америку. Добираясь до океана, он разворачивался и бежал обратно, туда-сюда через всю страну.

История кажется знакомой, ведь ты наверняка помнишь фильм «‎Форрест Гамп». Так вот, Поуп с его длинной, мохнатой бородой и бейсболкой Bubba Gump Shrimp Company стал реальным воплощением персонажа, которого сыграл Том Хэнкс в фильме 1994 года.

422 дня спустя, к концу своего забега, он пересек Штаты больше четырех раз, пробежав свыше 25 000 км, что равняется 600 марафонам, став первым человеком, повторившим весь маршрут Гампа.

Форрест бежал просто так, а у Поупа была на это веская причина. «‎Это в честь моей мамы, — объясняет он. — Она сказала, что в своей жизни я должен сделать хотя бы одну по-настоящему важную вещь. И только на этапе планирования я понял, что забег и есть та самая вещь». Он собрал деньги для Peace Direct и Всемирного фонда дикой природы (WWF), а также сделал предложение своей девушке, когда наконец-то финишировал.

В среднем я пробегал 59 км в день. Роб Поуп

Теперь у Поупа новое увлечение — наш подкаст How to Be Superhuman , где рассказывается о людях с исключительными достижениями и том, что ими двигало. «‎Это невероятный источник вдохновения, — рассказывает он. — ‎Кто-то может послушать эти истории, возможно даже и мою, и, несмотря на все трудности в своей жизни, подумать: «Этим ребятам несладко пришлось. И даже если все пошло не по плану, они все равно сделали это!» Так что я верю, что все мы в итоге — сверхлюди».

Можешь рассказать побольше о сверхлюдях?

Это, например, спортсмены, но не совсем обычные. Например, есть Юсра Мардини [22-летняя девушка, которая покинула Сирию в 2015 году и присоединилась к команде беженцев на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года]. Бассейн, где она тренировалась, попал под обстрел, а еще Юсра помогала своей сестре вытаскивать лодку с беженцами из Эгейского моря.

Здоровое принятие ситуации — ключ к успеху. Только не идите легким путем. Роб Поуп

Затем есть триатлет Тим Дон, который после перелома шеи [в 2017 году] вынужден был носить специальный обруч, привинченный к черепу, чтобы восстановить позвонки перед возвращением на Ironman. Марк Бомон совершил кругосветное путешествие на велосипеде за 80 дней, а бегунья Джасмин Пэрис все еще кормила грудью [в 2019 году], когда улучшила прошлый мужской рекорд Spine Race на 12 часов [431-километровый ультрамарафон на дистанции Pennine Way в Великобритании]. Говорят, я такой же, как эти ребята. Но это не так. Я просто беру у них интервью.

Но ты много добился и пережил. Сколько ты пробегал в день?

В среднем я пробегал 59 км в день. Когда я бежал через Вайоминг, то и по 64 км за раз. Разброс температуры был от +43 до -18 °C. Холоднее всего пришлось в Алабаме, когда скорость ветра достигала 96 км/ч. Когда я пересекал Долину смерти — [иногда] самое жаркое место на планете — шел снег. Бывали очень эмоционально напряженные моменты. Например, за мной гнался чувак, которому я сделал замечание за то, что тот пинал свою собаку. Когда он забежал в дом, то я всерьез подумал, что сейчас он выйдет с пистолетом.

Как твое тело все это выдержало?

Первые несколько мозолей были неизбежны. Затем был тендинит передней большеберцовой мышцы голени и ахиллова сухожилия другой ноги. Я порвал квадрицепс, получил хроническое заболевание вокруг ягодичных мышц и крестца, а также пять дней страдал от пищевого отравления.

Роб пересек Америку четыре раза за 422 дня © Simon Lapish

Где ты спал?

Половину пути меня сопровождала моя девушка в фургоне, а так я ночевал на автозаправках и в церквях. Я заходил в бар, брал пинту пива и просил разрешения поставить палатку на заднем дворе. Практически каждый раз они говорили: «Нет, давай оставайся у нас». Была всего парочка патовых ситуаций, когда идти было совершенно некуда.

Назови главный признак сверхчеловека.

Решительность. У всех есть врожденные способности. Но мы часто сами ставим себе воображаемые преграды, чтобы не делать чего-либо. Возможно, так мы оберегаем себя от эмоциональной или физической боли. Также существует отказ принимать поражение. Есть ощущение, что даже в случае неудачи эти ребята все равно были бы счастливы, так как выжали из себя максимум.

Я просыпался и думал: «Нет, я ни за что не смогу сегодня пробежать 40 миль» Роб Поуп

Были моменты, когда тебе хотелось все бросить?

Каждый день. Я просыпался и думал: «Нет, я ни за что не смогу сегодня пробежать 40 миль». А потом: «Так ты пробежал столько вчера и позавчера... И сегодня тоже сможешь. Все получится». Первую серьезную травму я получил только спустя 640 км. На автозаправке я совсем расклеился и думал, что все кончено. Я спросил себя: «Окей, что будем делать? Надо идти к врачу и выяснить, в чем дело. Внести необходимые коррективы, чтобы продолжить путь». Если бы я добрался до океана, то все было бы намного легче эмоционально. Здоровое принятие ситуации — ключ к успеху. Только не идите легким путем.

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