Как реальному Форресту Гампу удалось четыре раза пересечь США?

Теперь у Поупа новое увлечение — наш подкаст How to Be Superhuman , где рассказывается о людях с исключительными достижениями и том, что ими двигало. «‎Это невероятный источник вдохновения, — рассказывает он. — ‎Кто-то может послушать эти истории, возможно даже и мою, и, несмотря на все трудности в своей жизни, подумать: «Этим ребятам несладко пришлось. И даже если все пошло не по плану, они все равно сделали это!» Так что я верю, что все мы в итоге — сверхлюди».