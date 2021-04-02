Несмотря на прекрасную погоду, в этот день трассы курорта недосчитались части катающихся – сотни зрителей собрались вокруг огромного сноупарка на высоте 1600 , увлеченно наблюдая за соревнованиями . Погода в этом году, в отличие от предыдущих двух раз, стала союзником организаторов, позволив в один день провести все стадии контеста во всех зачётах.

Red Bull Roll the Dice 2021

Состязания прошли уже в восьмой раз и снова собрали 50 лучших райдеров из разных стран: 33 российских сноубордиста и 17 лыжников, среди которых были участники из Польши и Австрии и даже одна девушка. Трюки выполнялись спортсменами на трамплине средней сложности и, как всегда, определялись огромными игральными костями, бросаемыми на склон перед каждым этапом: один кубик показывал грэбы (захваты), второй – градусы вращения. Подобные условия вкупе с элементом неожиданности уравнивали профессионалов и менее опытных любителей в шансах на победу и сделали мероприятие самым захватывающим на фестивале. Помимо качественного выполнения прыжков, судьями оценивался также уникальный стиль райдеров при трюках разного рода. Так в финале оказались две самые чёткие во всех смыслах пары, сумевшие на высшем уровне продемонстрировать не только мастерство, но и зрелищность.

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Финальный этап оказался по-настоящему жарким: весеннее солнце изрядно припекало, угрожая целостности трамплинов, а ребята показывали одинаково высокий уровень, из-за чего интрига, кто же получит главные награды, держала в напряжении до самого конца. В обоих зачётах, чтобы выявить сильнейшего, даже потребовался дополнительный раунд.

Разгонка на трамплин соревнований © Денис Клеро 01 / 08

У лыжников в финал вышли Остап Закарян и победитель прошлого Reb Bull Roll the Dice поляк Шчепан Карпиль. На решающем этапе один кубик определил грэб Mute (захват правой рукой левой лыжи у головки крепления), в то время как второй выпал гранью с логотипом Red Bull Roll the Dice, предоставив выбор трюка самим участникам. Карпиль сделал ставку на стиль, совершенно забыв про захват, в то время как Остап Закарян прыгнул сложнейший Double Cork 12, чем отобрал лавры у триумфатора 2019-го года, не оставив сопернику шансов на победу.

“Эмоции зашкаливают! Весь день прошёл словно на грани,” – поделился впечатлениями автор самого эффектного прыжка среди лыжников, нежно сжимая в руках пояс победителя. – “Самым сложным оказался последний прыжок, ведь он стал решающим, и я очень рад, что у меня получилось сделать то, что планировал. Roll the Dice интересен тем, что к контесту тяжело подготовиться заранее, потому что может выпасть любой трюк, хоть самый простой, хоть самый сложный, поэтому надо настраивать себя на то, чтобы выжимать из себя максимум и делать всё, что придётся. Мне это удалось!”.

Остап Закарян, победитель Red Bull Roll the Dice среди лыжников © Denis Klero

Интригу внесли кости и в финал сноубордистов, в котором долго на равных боролись за первое место Марк Теймуров и Игорь Тараканов. Соперники буквально шли нос к носу, поэтому для заключительного прыжка особенно символично смотрелись выпавший грэб Nose (захват “носа” доски ведущей рукой) и снова трюк на выбор участника. Выполнив вращение Back Side 540 и усложнив захват до Double Nose, Теймуров показал идеально чистое приземление, в отличие от Тараканова, тем самым обеспечив себе первое место и второй раз подряд став чемпионом Red Bull Roll the Dice.

Марк Теймуров, победитель Red Bull Roll the Dice среди сноубордистов © Denis Klero

“Очень круто и, как всегда, максимально неожиданно!” – прокомментировал свою победу Марк. “Мы никогда не готовимся к таким соревнованиям. Лично я стараюсь много работать над своим стилем и грэбами, и, видимо, это и помогает выигрывать”, - поделился секретом своего успеха Теймуров. Райдер также отметил, что главной фишкой, объясняющей популярность контеста как среди спортсменов, так и зрителей является непредсказуемость трюков: “Справляться с рандомом вдвойне приятно, потому что понимаешь, что ты сделал то, к чему не готовился. Элемент неожиданности, когда за тебя решают кости, выделяет Roll the Dice и делает его самым крутым контестом подобного рода из всех, что проходят в России”.