Интервью с главной сенсацией RDS в сезоне-2020 Романом Тиводаром.

Роман Тиводар - молодой российский дрифтер, попавший в 2020 году в топовую категорию Российской дрифт серии (RDS) и сумевший высокими результатами в дебютном сезоне произвести настоящий фурор среди ценителей этой категории автоспорта. Роман получил место в именитой команде “Форвард Авто”. Этот коллектив сформировался в 2011 году и начал участвовать в RDS с 2016-го. Команда появилась из одноименной компании, специализирующейся на продаже автомобильных запчастей, и за десятилетнюю историю прошла путь до профессиональных соревнований, международного статуса и побед.

Молодой российский дрифтер, попавший в топовую категорию RDS © Денис Клеро

Дебютант стал напарником Георгия “Гочи” Чивчяна - двукратного победителя Интерконтинентального кубка FIA по дрифту и трехкратного чемпиона Российской дрифт серии. Казалось бы, такие обстоятельства должны были максимально повысить градус прессинга для молодого гонщика. Но на результатах это не сказалось: уже на втором для себя этапе в Нижнем Новгороде Роман занял высокое шестое, а на этапе в Санкт-Петербурге пилот “Форвард Авто” поднялся на высшую ступень пьедестала. После этого был еще один подиум (за второе место) в Сочи, а по итогам своего дебютного сезона Тиводар стал шестым, уступив только таким грандам российского дрифта, как, например, Алексей Головня, Георгий Чивчян и Аркадий Цареградцев. “Форвард Авто” завершила сезон в ранге вице-чемпиона.

Роман, которого в апреле 2021 года включили в число атлетов Red Bull, ответил на наши вопросы, рассказал об истории любви к дрифту, гонках в одиночестве и мечтах однажды попробовать свои силы в ралли.

В апреле 2021 Роман присоединился к команде Red Bull © Денис Клеро

С чего началось увлечение дрифтом?

Началось все с того, что я просто любил машины. В частности, японские автомобили для дрифта, в которых я видел много искусства. Я любил внешность этих автомобилей, любил их рисовать, мне нравилось, как дрифтовые японские машины были выполнены, вариативность их тюнинга. Вся эта эстетика меня завораживала. Я понял, что дрифт - это автоспортивная субкультура, с большим простором для творчества. Для новичка дрифт не требует космических бюджетов, не нужна, например, школа картинга, чтобы попасть в тренировочные дрифты. Я понял, что это может быть такое хобби и комьюнити с друзьями.

Большое влияние оказали видеоигры. Например, Gran Turismo. В этой игре много японских автомобилей - именно оттуда я узнал, чем эти автомобили славятся.

Раньше история с дрифтом очень “качала” и в Англии, и в Штатах, и в Японии разумеется. Был такой подъем, когда эти машины стали интересны не только японцам, но и в других странах. Да и в России уже знали про дрифт - было много интересной информации в Сети, на форумах. Машины были доступны и машин было много. Люди были свободны в реализации своих идей. А я смотрел на это и вдохновлялся.

Хотелось самому собрать машину - даже не для побед, а чтобы она мне нравилась и я мог получать удовольствие от вождения.

Роман Тиводар на Moscow Raceway © Алексей Шабанов

О какой машине ты тогда мечтал?

Мечтал о 13-й Nissan Silvia. Очень долго мечтал, с раннего детства!

Как начал участвовать в гонках?

Когда у меня появилась машина, возможности выступать в соревнованиях не было. Но было желание расти, учиться контролировать автомобиль так, как видится именно мне. И я начал выезжать на закрытые, тупиковые дороги, где никого нет и ты никому не мешаешь - там я начал ездить один. Это продолжалось довольно долго, года четыре. Так я многому научился, но в какой-то момент осознал, что попросту катаюсь один. К тому же среди ребят бытовало убеждение, что “стрит” - это фигня, что в таком занятии нет развития. Тогда я поехал на соревнования и в первом же занял второе место. Оказалось, что мой опыт годится, и я продолжил участвовать в любительских сериях.

Вскоре ты оказался в команде “Форвард Авто”. Расскажи, как так получилось?

Я познакомился с Сашей Калашником, основателем команды Side Masters. Они позвали меня участвовать в Sochi Drift Challenge. Финансовые возможности мне тогда не позволяли участвовать во всех этапах, но они помогли мне подготовить машину и дали возможность проехать сезон. Тогда же мы познакомились с Гочей и он предложил мне проехать уже сезон 2020 года в команде “Форвард Авто”. Я естественно в это поверить не мог.

Почему?

На Гочу я всегда смотрел как нечто недостижимое, и даже не мечтал попасть в его команду. Был, конечно, мой собственный моральный прессинг, ведь мне достался такой шанс, а я самого себя воспринимал как простого уличного пилота. С чего это вдруг я буду в RDS что-то показывать? Не хотелось никого разочаровать.

Но соревнования такого уровня закаляют. Если получается совладать с эмоциями и побороть стресс, то ты можешь ехать с холодной головой. Вначале не получалось, я сильно переживал. К тому же, на машинах помедленнее у тебя есть время подумать, а на этих, более мощных машинах, все происходит на уровне рефлексов.

В меню запах жженой резины от Романа Тиводара © Алексей Шабанов

Бывает страшно выступать на такой технике?

После перерыва машина может казаться слишком быстрой - она быстрее, чем ход твоих мыслей. Но со временем прикатываешься. Страшно может быть, когда что-то идет не так, но и там нет времени для страха - нужно действовать.

Какие самые яркие впечатления от прошедшего сезона?

Наверное это гонка, в которой я выиграл - в Питере. Я не думал о том, на каком месте я нахожусь на конкретном этапе заезда, какое место займу по итогу. Мне просто хотелось проехать достойно. А потом, когда я уже попал в финал, то стало легко. А после победы эмоции были такие… Я просто не верил в это.

Но для меня самое важное - это принести команде пользу. Мне дан большой шанс, на меня возлагаются надежды, поэтому нужно показывать результат.

Если не дрифт, то каким автоспортом ты хотел бы заниматься?

Кольцевые гонки мне тоже интересны, но мне в принципе интересно водить автомобиль, в любой дисциплине. Хотелось бы когда-нибудь попробовать себя в ралли. Я считаю, что это высшая степень сложности пилотирования. Конечно, в любом гоночном спорте есть свои особенности, но я считаю, что ралли требует максимальной концентрации и контроля. Хотелось бы когда-нибудь себя в этом попробовать.

Роман Тиводар © Денис Клеро

Какие у тебя ожидания от 2021 года? Возможно есть конкретные цели, планы?

Я такие вопросы не очень люблю, потому что дрифт - штука непредсказуемая. Что-то может пойти не так в любой момент. Какие-то этапы ты планируешь хорошо проехать, а получается иначе.

Но конечно же я ожидаю проехать этот год не хуже, чем прошлый. Я всегда стараюсь улучшиться, сейчас я морально более стабилен, чувствую себя увереннее. Но прессинг немного возрос - я понимаю, что ожидания в этом сезоне от меня несколько выше. Хотелось бы никого не подставить, внести полезный вклад в команду.