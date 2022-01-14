Роман Тиводар: «Волнение держит тебя в тонусе»

Сочинский пилот «Форвард Авто», который стремительно ворвался в Гран-при Российской дрифт-серии, подвёл итоги прошедшего чемпионата, рассказал о подготовке к новому сезону, своих тренировках в межсезонье и секретах успешных заездов.

Роман Тиводар на Сочи Автодром © Denis Klero

Позади твой первый сезон RDS GP как атлета Red Bull — какие впечатления от 2021 года в российском дрифте?

В целом сезон прошёл для меня неплохо даже в сравнении с прошлым годом. Всё сложилось для «Форвард Авто» удачно — если учитывать уровень конкуренции, то занять 2-е место по итогам сезона в командном зачёте и 2-е место в личном зачёте, которое завоевал мой сокомандник Гоча, то эти результаты показывают, что как команда мы отлично справились со своей задачей.

Уверен, что с полученным в 2021 году опытом в следующем сезоне меня и команду ждут новые успехи Роман Тиводар

Добавилось очень много сильных дрифтеров, поэтому конкуренция была действительно серьёзной. Определённо хорошо, когда в чемпионате появляются новые пилоты, которые могут поделиться опытом и задать новую планку. Хорошо, когда есть люди, заставляющие прогрессировать — что-то переосмысливать, где-то больше стараться, поэтому от новых участников RDS GP одни плюсы. Естественно, стало сложнее дойти до каких-то стадий уик-энда, но я уверен, что с полученным в 2021 году опытом в следующем сезоне меня и команду ждут новые успехи.

В RDS GP-2021 дебютировало немало легионеров, которые сразу же включились в борьбу за победы — кто из зарубежных пилотов больше впечатлил? С какими соперниками вообще интереснее ездить в паре?

В этом году довелось проехать с Джеком Шанаханом, но заезд сложился не очень удачно и хотелось бы, наверное, повторить. С Джеймсом Дином в парных заездах за весь сезон мы так и не встречались, а очень бы хотелось, потому что в этом году мы с ним проехали только пару раз в тренировках и каждый раз не получалось что-то то у меня, то у него.

Хотелось бы меньше попадать в парных заездах на сокомандников. Ещё всегда хочется ехать с соперниками на автомобилях, которые максимально похожи на наши. Потому что красивые парные заезды с большей вероятностью получаются только тогда, когда пилоты едут в похожем стиле на похожих автомобилях.

Определённо ехать сложнее за более медленной машиной и менее стабильным пилотом, потому что никогда не знаешь, что может произойти после перекладки или в следующем повороте, поэтому на 100% доверять не получается и заезд получается либо слишком осторожный и не очень близкий, либо, если рисковать, то может произойти всякое — например, контакты. Также с медленным автомобилем приходится сильно замедляться и если у тебя мощная машина, то это очень много работы, постоянная работа ручником, а сам заезд получается более рваный.

Для всех остальных пилотов Георгий Чивчян — грозный соперник и легенда российского дрифта, а для тебя Гоча — напарник по команде. Каково выступать с таким дрифтером бок о бок?

Мне сложно называть Гочу напарником, потому что для меня этот пилот больше, чем просто напарник — это мой наставник и лидер команды «Форвард». Без незаменимого опыта Гочи ничего бы не было, ведь он — настоящая кладезь бесценных знаний и колоссального опыта. А Эммануэль, который присоединился к нам во второй половине сезона, тоже опытный пилот. У нас похожий стиль пилотажа плюс он, будучи участником D1 GP и Formula Drift и многих локальных азиатских серий, имеет много «наката» и очень много интересной информации. Приятно, что Амандио ещё и очень хороший человек, который готов делиться своими опытом Я работаю в окружении сильнейших пилотов и поэтому стараюсь максимально впитывать все их знания.

Для меня Георгий Чивчян больше, чем просто напарник — это мой наставник и лидер команды Роман Тиводар

За рулем Silvia S15 © https://www.redbullcontentpool.com/ Роман Тиводар и его Silvia S15 © https://www.redbullcontentpool.com/ Роман Тиводар © https://www.redbullcontentpool.com/

Из семи прошедших этапов сезона-2021 какой уик-энд больше всего запомнился, а какой наоборот, хотелось бы забыть и переиграть заново?

В минувшем сезоне я больше всего ждал этапа в Санкт-Петербурге, потому что мне очень нравится трасса «Игора Драйв», интересная и быстрая, но самые положительные эмоции связаны с трассой в Сочи. Всё-таки «Сочи Автодром» — домашняя для меня трасса и это был финал сезона с максимальным накалом страстей. Плюс удалось хорошо выступить, заезды понравились самому себе. Из тех этапов, что предпочёл бы забыть — пожалуй, «Мячково». Мне там ещё ни разу не удавалось отлично выступить, довольно рано там проигрываю и хотелось бы отмотать время назад и сделать наконец-то всё по-человечески на этой трассе.

Сочи — не просто твоя родина, но ещё и первый в России город, где пройдёт Интерконтинентальный кубок FIA по дрифту. Какие впечатления от этой новости?

Я очень рад, что «Сочи Автодром» примет FIA IDC в 2022 году. Опять же, это мой родной город и очень мне нравится, что он превратится в столицу мирового дрифта. Но вот по своему участию пока в FIA IDC в Сочи пока сказать ничего не могу.

В целом как идёт подготовка к новому сезону Гран-при Российской дрифт-серии? Изменится ли машина?

Автомобиль меняется к новому сезону по двигателю, хотя это и не означает, что мы полностью отказываемся от старого мотора. Мы оставляем возможность в случае чего подкинуть и старый двигателя. Но самое главное изменение, помимо двигателя, касается кузова. У машины мы отрезаем заднюю часть — металлические детали заменяем на пластиковые, карбон-кевларовые, что позволит нам получить пластичную «корму». Соответственно, когда мы подъезжаем вплотную к стенам и допускаем лёгкий контакт, то металлические части жёсткие и корректируют машину — её может сдвинуть с траектории или вообще можно сильно въехать в стену. А пластик деформируется, но не передаёт энергию на кузов, что позволяет не так сильно беспокоиться о каких-то контактах.

Все остальные технические изменения вроде переноса радиатора — вынужденная мера из-за смены мотора, но в целом автомобиль внешне останется похожим на тот, что был. Замена двигателя связана не столько с мощностью, сколько дело в запасе прочности и надёжности. Будут добавлены 50-100 л.с., но это точно безопасные 800 л.с. мощности, которые, я надеюсь, позволят по примеру Гочиного автомобиля провести весь сезон без технических проблем и без смены двигателя. Основные изменения нацелены именно на то, чтобы сделать машину надёжной — чтобы механики и вся команда не беспокоились, что двигатель может подвести в самый неподходящий момент, чтобы не приходилось менять мотор ночью. Мы хотим сделать автомобиль надёжнее и это главное, над чем мы сейчас работаем. Думаю, наша команда приняла правильное решение — к следующему сезону у нас будет новая машина с большим потенциалом. Будем стараться в 2022 году полностью его раскрыть.

Роман Тиводар в образе супергероя © Denis Klero / Red Bull Content Pool Инопланетные рисунки дроном © Denis Klero / Red Bull Content Pool Роман Тиводар и его рабочее место © Denis Klero / Red Bull Content Pool

Кроме нового двигателя и облегчённого кузова ждут и новые шины, которые будут общими для всех пилотов чемпионата. Как тебе такое решение организаторов серии?

Считаю, что переход RDS GP на моношину — очень интересный опыт. Ни в одном другом чемпионате в мире, насколько мне известно, больше нет такой практики. В целом это положительное решение, поскольку у всех пилотов будут одинаковые покрышки и все станут ехать примерно в равных условиях и здесь уже мощность автомобиля особо ничего не будет решать. Наверное, это выведет на первый план уже не энерговооружённость техники, а скилл пилота. Думаю, это пойдёт только на пользу. Новые шины надо будет изучить, понять, на каком давлении они будут работать, а потом под это настроить автомобиль. Думаю, пары дней тестов нам хватит, чтобы найти настройки и адаптировать машину под покрышки — это не самая большая проблема.

В межсезонье многие пилоты участвуют в зимнем дрифте, а как проводишь этот перерыв между чемпионатами ты?

Моя боевая машина сейчас на постройке в Красноярске и привезти её покататься в Сочи невозможно и, скорее всего, с автомобилем для RDS GP мы не увидимся до весны точно, до тестов, так что катаемся в Sochi Drift Challenge и набираемся опыта к новому летнему сезону. Мне очень повезло, что в моём городе проводится зимне-летний чемпионат Sochi Drift Challenge. Серия проходит во время календарной зимы, но в практически летних условиях на автомобилях, подготовленных к дрифту на сухом асфальте. У нас есть сочинская команда Side Masters и мы всё межсезонье RDS GP мы проводим Sochi Drift Challenge. Это отличная практика и могу сказать, что за последние годы чемпионат очень вырос и там настолько серьёзная конкуренция, что часто квалификацию в Sochi Drift Challenge пройти сложнее, чем в RDS GP. Серия стала хорошей школой и единственным вариантом тренировок во время зимы. Но этого вполне достаточно.

В меню запах жженой резины от Романа Тиводара © Алексей Шабанов

В Формуле-1 пилоты уделяют большое внимание физической подготовке и правильному питанию, а как с этим обстоят дела у дрифтеров?

В спортзал я хожу и занимаюсь с тренером, но каких-то особых программ подготовки или диет нет. Просто стараюсь поддерживать себя в хорошей форме, потому что в здоровом теле — здоровый дух. Не могу сказать, что дрифт суперизнурительный с точки зрения физической формы пилота, но каждый заезд очень тяжёл психологически — заезд длится всего 30 секунд, но они требуют очень много нервов. Перед стартом очень много мыслей надо взять под контроль, настроить себя на хороший результат и на победу, а в ходе заезда не допускать лишних мыслей. Много нервов уходит и в конце каждого дня уик-энда есть эмоциональное истощение. Непосредственно заезды не самые продолжительные — 30 секунд, небольшой перерыв и ещё 30 секунд, а потом уже ждёшь следующего старта — но эти полминуты очень сильно выматывают ментально, потому что за этот короткий промежуток времени произойти может всё, что угодно. Такая своеобразная рулетка, в которой достаточно сделать одно неверное движение, чтобы проиграть заезд.

В здоровом теле — здоровый дух Роман Тиводар

Ты переживаешь перед любым заездом, но в квалификации от тебя не требуются супервысокие результаты и иногда это даже хорошо. Проехав квалификацию в середине топ-32, ты чаще всего начинаешь парные заезды преследователем, а это порой играет в плюс — в начале дуэли так даже проще. Психологические самое непростое — стадия топ-32. Это такие же 30 секунд заезда, в которых также можно допустить ошибку, но проиграть в топ-32 всегда обидно, потому что эта стадия проходит в субботу, а из-за этого можно не попасть во второй «боевой» день. А не ездить в воскресенье — самое отвратительное, что только может быть.

Роман Тиводар © https://www.redbullcontentpool.com/

Между заездами у пилотов часто даже нет времени перевести дух — перерыв уходит на общение с командой. Не лучше ли просто спокойно отдохнуть, пока есть время?

В перерыве между двумя проездами очень помогает возможность пообщаться с командой и пересмотреть предыдущий заезд, когда есть такой шанс. Споттер или кто-то из команды делится своими впечатлениями о заезде, есть ли у нас какие-то преимущества или наоборот, надо выложиться на максимум. Очень важно знать, что происходило вне твоего поля зрения по ходу заезда, чтобы видеть полную картину и принять правильное тактическое решение. Возможно, в первом заезде соперник допустил ошибку, которую ты никак бы из-за руля не увидел и отстал от тебя, дав тебе преимущество. Если не знать об этом, то во втором заезде ты можешь перестараться и допустить ошибку уже сам, просто думая, что тебе надо прыгнуть выше головы. А если знаешь, что у тебя есть преимущество, то достаточно просто хорошо и надёжно проехать без сильного риска, чтобы гарантировать себе выход дальше по сетке. Важно знать, что было и как проходили заезды, которые хоть и происходят в какой-то степени хаотично в стиле «фристайл», но если грамотно к этому подойти, правильно визуализировать заезд и заранее понять, что ты хочешь получить, то это может быть большим преимуществом.

Как в таких условиях колоссального напряжения не «перегореть» и не сломаться психологически?

Перед заездам я нахожусь в команде, которая для меня стала большой семьёй, в которой мы общаемся на отвлечённые темы, что позволяет мне чувствовать себя комфортно. Также со мной всегда моя девушка, с которой мы вместе на каждом этапе, мы общаемся и так легче справляться с прессингом. А уже перед стартовым светофором просто важно быть внимательным — излишняя расслабленность тоже может сыграть негативную роль. Волнение должно быть, оно держит тебя в тонусе, а вот когда уже загорается зелёный свет на старте, то мыслей уже никаких нет — они все улетают, ты просто сливаешься с автомобилем и тебя движет хорошая спортивная агрессия. Рефлексы уже просто не оставляют места посторонним мыслям.