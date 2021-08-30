В мужском финале неординарный Юто Хоригомэ продемонстрировал два разноплановых выступления с серией первоклассных современных трюков, олицетворяющих новую эру развития скейтбординга, благодаря чему и поднялся на пьедестал в качестве победителя. Найджа Хьюстон приложил максимум усилий для того, чтобы сгладить неудачно выполненный трюк, делая бэксайд нолли хил флип и бэксайд тейлслайд на больших перилах, но секундной ошибки было достаточно, чтобы выступление не было полностью идеальным. Сора Сираи безупречно выполнил завораживающий трюк с аллей-уп бэксайд олли с переходом к фэйки 5–0 на поручнях, а

сделал коронный трюк, выполняя кикфлип бэксайд 180 фэйки ноусграинд, полный надежд и амбиций на победу в этой летней серии.