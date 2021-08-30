Переживи финалы заново
Finále
Несмотря на то что этот момент в истории скейтбординга был достаточно предсказуем и закономерен, финал чемпионата мира по уличному скейтбордингу, прошедший в Риме, не был лишен интриги и драмы.
Последние два летних сезона соревнования не проводились, именно поэтому эти две недели были решающими в определении мирового рейтинга лидеров. Борьба обещала быть непредсказуемой, у каждого был шанс проявить себя и занять топовые места в рейтинге.
Аори Нисимура заняла первое место среди женщин. Выполнив трюк «гэп фронтсайд ноусграинд», она смогла вырваться на лидерские позиции. Тот факт, что она превзошла таких талантливых спортсменов, как 13-летняя Нисия Момидзи (второе место) и Раиса Леал (третье место), говорит о том, что профессиональная планка участников этого дивизиона стала невероятно высокой.
В мужском финале неординарный Юто Хоригомэ продемонстрировал два разноплановых выступления с серией первоклассных современных трюков, олицетворяющих новую эру развития скейтбординга, благодаря чему и поднялся на пьедестал в качестве победителя. Найджа Хьюстон приложил максимум усилий для того, чтобы сгладить неудачно выполненный трюк, делая бэксайд нолли хил флип и бэксайд тейлслайд на больших перилах, но секундной ошибки было достаточно, чтобы выступление не было полностью идеальным. Сора Сираи безупречно выполнил завораживающий трюк с аллей-уп бэксайд олли с переходом к фэйки 5–0 на поручнях, а Джаггер Итон сделал коронный трюк, выполняя кикфлип бэксайд 180 фэйки ноусграинд, полный надежд и амбиций на победу в этой летней серии.
Мы сердечно поздравляем всех, в том числе участников и организаторов чемпионата мира, с тем, что мероприятие прошло без сбоев. Мы приглашаем тебя пережить еще раз все события чемпионата мира по уличному скейтбордингу на Red Bull TV.
До встречи летом!
Чемпионат мира по уличному скейтбордингу — 2021 — результаты среди женщин:
- Аори Нишимура
- Нисия Момидзи
- Раиса Леал
- Памела Роза
- Летиция Буфони
- Фуна Накаяма
- Мэрайя Дюран
- Роос Цветслот (выбывание из-за травмы)
Чемпионат мира по уличному скейтбордингу — 2021 — результаты среди мужчин:
- Юто Хоригомэ
- Найджа Хьюстон
- Сора Сираи
- Джаггер Итон
- Келвин Хофлер
- Мэтт Бергер
- Джейк Иларди
- Мики Папа
Мужской полуфинал, суббота, 5 июня: как это было!
По иронии судьбы во время проведения финальных мероприятий серии World Skate, проходящих как в Де-Мойн, США, так и в Риме, Италия, погода преподносила неожиданные сюрпризы. Ярким примером тому может служить мужской полуфинал чемпионата мира по уличному скейтбордингу.
Вначале было довольно душно, а затем повышенное количество осадков создало дополнительные трудности для всех соревнующихся скейтеров.
Однако, как это часто бывает, после почти двухчасового дождя между первым и вторым заездами снова появилось солнце. Это послужило дополнительным испытанием для участников на пути к завоеванию лидерских позиций.
Все участники проявили высочайшее мастерство и профессионализм в сложившихся условиях. Алекс Мидлер выполняет фронтсайд 270 олли и бэксайд лип слайд по шестифутовой дорожке. Мэтт Бергер в качестве коронного трюка выполнил кик флип бэксайд тэйл слайд бэксайд бигспин на огромных перилах. Последовательность выполнения настолько невероятна, что этот трюк тяжело отследить.
Конечно, следовало ожидать, что уровень выступлений всех 32 полуфиналистов будет невероятно высок, но даже в этом контексте способность демонстрировать сложнейшие зрелищные трюки по запросу показывает, насколько развитым и современным стало это спортивное направление.
Количество американских спортсменов, прошедших в мужской финал, больше, чем число американских спортсменок в женском финале. В финал прошли Найджа Хьюстон, который занял первое место в квалификационном отборе, а также Джаггер Итон и относительный новичок Джейк Иларди. Неудивительно, что Юто Хоригомэ и Сора Сираи представляли Японию в Финале 8.
Чемпионат мира по уличному скейтбордингу: финалисты среди мужчин
- Найджа Хьюстон
- Юто Хоригомэ
- Келвин Хофлер
- Джаггер Итон
- Сора Сираи
- Мики Папа
- Мэтт Бергер
- Джейк Иларди
Посмотри, как прошел мужской полуфинал, прямо здесь!
Pánské semifinále
Ниже ты сможешь узнать, кто прошел в финал среди женщин!
Полуфинал чемпионата мира по уличному скейтбордингу, безусловно, поспособствовал установлению новых стандартов. В полуфинале 32 девушки со всего мира боролись за право попасть в финальную восьмерку, которая сразиться в финальном поединке в воскресенье.
Смотри полный повтор женского полуфинала ниже:
Ženské semifinále
Первые впечатления о соревнованиях в Риме были следующими: как здорово снова оказаться на улице и греться на солнце, наслаждаясь живой музыкой.
Вполне ожидаемо, что шесть из восьми финалистов определились в финальном заезде лучших квалификаций открытого конкурса. После неуверенного старта Мэрайе Дюран удалось стабилизировать ситуацию во втором заезде, что позволило ей стать единственной американкой, которая вышла в финал. Японка Фуна Накаяма безупречно выступила в стартовом заезде, сразу подняв планку на высокий уровень. Это позволило ей остаться в числе лидеров, несмотря на то что 16 спортсменов с достойной квалификацией пытались ее обойти.
Не считая очень крутых спортсменов Роос Цветслот из Нидерландов и Мэрайи Дюран из США, можно сказать, что остальные места в списке лидеров, прошедших в финал, который состоится в воскресенье, равномерно разделились между представителями Бразилии и Японии. Соперничество между этими двумя странами в сфере соревновательного скейтбординга достигло своего апогея. Увидимся там.
Чемпионат мира по уличному скейтбордингу: финалистки среди женщин
- Раиса Леал
- Аори Нишимура
- Фуна Накаяма
- Мэрайя Дюран
- Памела Роза
- Роос Цветслот
- Нисия Момидзи
- Летиция Буфони