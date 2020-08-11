Брэд Биндер завоевал первую в истории Red Bull KTM победу в MotoGP

В это сложно поверить, но для Брэда Биндера гонка в Брно стала лишь третьей в карьере MotoGP в премьер-классе. В этом году южноафриканец дебютировал в составе заводской команды Red Bull KTM Factory Racing, лучшим результатом которой ранее было третье место Пола Эспергаро в 2018 году. Разумеется, в Чехии на 24-летнего андердога никто не ставил. В предыдущих двух гонках пилот не сумел добиться положительного результата: на Гран-при Испании Биндер стал 13-м, а в Андалусии не смог добраться до финиша. Да и в квалификации Гран-при Чехии южноафриканец не выглядел внушительно, показав третий и седьмой результат.

Путь к успеху Брэда Биндера

Брэд Биндер празднует победу в Чехии © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Биндер начал гонку с седьмой позиции, но достаточно быстро вышел на третье место. Но Брэд не остановился на достигнутом и продолжил атаковать. Несколько кругов спустя пилот Red Bull KTM Factory Racing догнал возглавивших заезд пилотов команды Petronas Yamaha. Примечательно, что быстрейшим из представителей малайзийского коллектива на протяжении всей гонки неожиданно был Франко Морбиделли. Но Биндеру удалось опередить и его, оторвавшись в итоге от соперника на пять с лишним секунд.

После финиша под клетчатыми флагами победителя переполняли эмоции: «Сегодня самый невероятный день в моей жизни», – признался Брэд. – «Я мечтал о нём с детства. Тот факт, что я победил уже в третьем своем Гран-при, меня пугает! Если честно, я не могу в это поверить. С моих первых дней в Red Bull Rookies Cup я стремился оказаться победителем MotoGP. И я все время шел к победе вместе с Red Bull KTM».

Свой успех Биндер объяснил продуктивной работой механиков команды. «В пятницу мы чувствовали себя не в своей тарелке. Мне стоило чуть активнее потянуть газ, как возникало ощущение, что я сейчас взлечу. Так что парни за ночь проделали огромную работу. Помню как говорил боссу механиков Марку Лойду: “не переживай, они все поправят”. И они поправили! Уже на третьей тренировке мой байк был гораздо стабильнее.

Всего трое парней полностью перенастроили мотоцикл. Он словно стал новым. И действительно неплохим на фоне соперников. Да, были места, где мы уступали конкурентам. Но там, где мы были лучшими, наше преимущество казалось огромным. Так что я должен был отплатить команде в гонке. У меня нет слов, чтобы достаточно их отблагодарить».

Red Bull KTM задаёт темп

Опытный напарник Биндера Пол Эспаргаро также претендовал на место на подиуме, но после контакта с Жоаном Зарко упал и не смог продолжить гонку. Тем не менее Эспаргаро показал, что мотоциклы KTM в этот раз были действительно одними из самых быстрых на трассе. К слову, за этот инцидент Зарко был оштрафован проездом по специальной джокер-петле – однако это не помешало гонщику команды Avintia остаться в лидирующей группе.

А вот выигравший две первых гонки сезона Фабио Куартараро в первой части заезда был далёк от победного темпа, а во второй половине гонки и вовсе начал терять темп, пропуская одного соперника за другим. Воспользовавшись проблемами у Куартараро, Зарко переместился на третью позицию и в итоге попал на подиум впервые за два последних года, а также принес команде Avintia первый финиш в первой тройке на гонке MotoGP.

А вот занявшие второе место Франко Морбиделли и вовсе поднялся на подиум MotoGP впервые в карьере.

Когда вернётся Маркес?

После падения на стартовом этапе сезона-2020 в Хересе на скорости около 160 км/ч, действующий шестикратный чемпион мира Марк Маркес сломал руку и был прооперирован. Тем не менее испанец нашёл в себе силы и принял участие в квалификации Гран-при Андалусии. Но от этого травма лишь усугубилась и перед этапом в Чехии шестикратный чемпион серии перенес успешную операцию.

Заезды в Брно ему пришлось пропустить. И уже точно придётся пожертвовать участием в Гран-при Австрии. Команда Honda подтвердила, что в первой гонке в Шпильберге в ближайшие выходные Маркеса снова заменит Штефан Брадль. Команда надеется на возвращение своего лидера ко второму австрийскому этапу 23 августа.

Результаты Гран-при Чехии MotoGP 2020:

Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — 41.38,764 Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — +5,266 Жоанн Зарко (Hublot Reale Avintia Racing) — +6,470 Алекс Ринс (Team Suzuki ECSTAR) — +6,609 Валентино Росси (Monster Energy Yamaha MotoGP) — +7,517 Мигель Оливейра (Red Bull KTM Tech 3) — +7,969 Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) — +11,827 Такааги Накагами (LCR Honda IDEMITSU) — +12,862 Джек Миллер (Pramac Racing) — +15,013 Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — +15,087.

Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2020:

Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) — 59 очков; Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 42; Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — 31; Андреа Довициозо (Ducati Team) — 31; Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — 28; Жоан Зарко (Ducati Team) — 28; Валентино Росси (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 27; Такааки Накагами (LCR Honda Castrol) – 27; Джек Миллер (Pramac Racing) — 20; Алекс Ринс (Team Suzuki ECSTAR) — 19.

Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2020: