Как пловец Росс Эджли первым в мире проплыл вокруг Великобритании

Момент, когда атлет Росс Эджли впервые за пять месяцев ступил на землю, он запомнит на всю оставшуюся жизнь. Первым в мире ему удалось воплотить в реальность идею, которая многим казалась абсолютно нереальной – сделать вплавь полный круг вокруг Великобритании вплавь. 1 июня 2018 года спортсмен стартовал из прибрежного местечка Маргит на юго-востоке Англии. 4 ноября Росс выплыл на том же месте, где вошёл в воду. В это сложно поверить, но за пять месяцев Эджли преодолел невероятные 2283 километра, проплывая в среднем по 12 часов в сутки.

Невероятно, но за 157 дней Росс Эджли ни разу не вышел на сушу, всё время находясь в открытом море. При этом, его самый длинный отдельный заплыв составил 18,1 морских миль, а максимальная скорость – 8,7 узла или около 16 км/ч. С приходом осени вода стала намного холоднее, и Россу пришлось потреблять больше жиров, чтобы не замерзнуть. Кроме того, пловцу пришлось столкнуться со стаей безжалостных медуз, которые нанесли ему 37 укусов. Так что Росс даже решил отрастить бороду, чтобы она защищала его от них.

Росс Эджли завершил заплыв вокруг Великобритании © Alex Broadway/Red Bull Content Pool

Удивительно, но за 23 недели, проведённые в воде, Росс не пропустил ни дня по болезни или из-за травмы. Прерываться ему приходилось только из-за сильного ветра и больших волн, поднявшихся по вине штормов «Каллум» и «Али». Но атлету не привыкать к экстремальным испытаниям. Прежде чем совершить 157-дневный заплыв, Эджли несколько раз вписал своё имя в Книгу рекордов Гиннесса.

В феврале 2016 года за 19,5 часа он преодолел марафонскую дистанцию, протянув за собой на тросе автомобиль весом 1,4 тонны. Два месяца спустя, за те же 19 часов Росс вновь установил мировой рекорд, забравшись по канату по совокупности попыток на высоту Эвереста – 8848 метров. Кроме того, Росс Эджли пробежал 1609 км босиком с рюкзаком весом 50 кг. Затем проплыл 100 км по Карибскому морю, потянув за собой дерево весом 45 кг.

Но после 48-часового беспрерывного плавания в центре подготовки Королевской морской пехоты военно-морского флота Вооружённых сил Великобритании (протяженностью 126 км – ред), у спортсмена возникла идея заплыва вокруг крупнейшего острова Европы. Эджли вспоминает, что один из морских пехотинцев высказал идею проплыть вокруг Британии, чего раньше никогда никто не делал. «Почему бы и нет?», – ответил ему Росс Эджли.

Только подумай, почти полгода Россу Эджли пришлось провести в воде. Здесь он ел и спал. Из-за постоянного соприкосновения с соленой морской водой у него отслоился эпителий на языке. Ему сильно натирал гидрокостюм, из-за чего на шее у британца образовались шрамы. Британцу также пришлось бороться с сильными приливами, плавать с гигантскими акулами в Шотландии и постоянно восстанавливать 10-15 тысяч калорий, потраченных за день.

Ross Edgleys Great British Swim: Episode 14

Моё тело буквально разрушалось в море. Я знал об этом и был морально к этому готов Росс Эджли

Оставив все трудности в воде, Эджли вышел на берег с несколькими рекордами в активе. Росс не только стал первым человеком, который преодолел расстояние вокруг Великобритании вплавь. Попутно он стал рекордсменом, проплыв 531 км вдоль Ла-Манша за 32 дня. А ещё, он побил рекорд длительности многоэтапного заплыва в открытом море, принадлежавший Бенуа Лекомту, который в 1998 году за 73 дня пересек Атлантический океан.