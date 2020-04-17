Ротко в курсе
© Брюс Науман — «Human/Need/Desire», 1983. Фото: Haut Risque / Unsplash
Нью-Йоркский музей современного искусства запускает бесплатные онлайн-курсы
Со вчерашнего дня на платформе coursera.org доступны пять бесплатных курсов одного из главных музеев современного искусства в мире, который закрыл свои двери для посетителей еще в марте.
Преподаватели программы «Что такое современное искусство?» предложат зрителям анализ 70 работ, созданных начиная с 1980 года. Курс «Современное искусство и идеи» расскажет о творческом процессе художников, источниках их вдохновения и социокультурном контексте их работ. Направление «В мастерской: Послевоенная абстрактная живопись» посвящено жизням и работам семи художников нью-йоркской школы, среди которых Марк Ротко, Джексон Поллок и Агнес Мартин.
Еще два направления посвящены дизайну, моде и фотографии. На курсе «Мода и дизайн» дизайнеры, историки моды и эксперты по стилю рассмотрят 70 предметов одежды и аксессуаров. Анализируя подборку фотографий последних 180 лет, участники программы «Взгляд сквозь фотографию» смогут лучше понять разницу между тем, чтобы видеть фотографию и понимать ее.
Серии онлайн-занятий продолжительностью от 16 до 27 часов рассчитаны на начинающих и включают дополнительную литературу и домашние задания. По замыслу организаторов, прямое взаимодействие слушателей с художниками и дизайнерами «создаст беспрецедентное сообщество учеников».
Источник: Dazed