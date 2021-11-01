Для неподготовленного зрителя спидкубинг покажется дисциплиной, взрывающей мозг: невозможно, чтобы обычный человек соображал и двигал пальцами так быстро. Посвященные в дело люди знают, что это вопрос практики и досконально изученной методики сборки. Именно такие терпеливые спортсмены и встречаются на соревнованиях Red Bull Rubik's Cube — контесте, в котором счёт идёт на тысячные доли секунды.

Red Bull Rubik's Cube — это турнир по скоростной сборке кубика Рубика. В России он проводится четвёртый год подряд и уже второй раз — в онлайн-формате, что даёт возможность ещё большему количеству спортсменов принять участие в квалификациях.

Сейчас отборочный этап в России в самом разгаре, он стартовал 25 октября и продлится до 14 ноября. Квалификации состоят из одной игровой дисциплины — спидкубинг, сборка классического куба 3х3х3. Каждую неделю любой желающий может зарегистрироваться и получить доступ к пяти попыткам. Четыре сильнейших кубера, быстрее всего собравших кубик Рубика в российских квалификациях, отправятся представлять страну на Мировом финале 😎

Кто эти быстрые люди и как стать одним из них? Запасайся терпением и внимай мудрости лучших: российские спидкуберы Дима Крюзбан, Дима Анискин и Алексей Жариков рассказали, как в их жизнь пришёл этот спорт, и почему домашние личные рекорды отличаются от соревновательных.

В финале участникам выдаются цифровые кубики, подключенные к приложению © Matthew Del Baggio

Дмитрий Крюзбан, 12 лет в спидкубинге:

«Я участвовал в 59 соревнованиях, 114 первых мест, 64 вторых и 44 третьих. Всего 60 национальных и 1 европейский рекорд. Личный рекорд по сборке кубика — меньше 5,5 секунды.

Добиться высоких результатов очень просто, но необходимо приложить немало усилий и потратить довольно много времени. Изначально надо просто научиться собирать кубик Рубика, здесь время не играет роли, а затем уже переходить на скоростной метод сборки кубика, учить новые формулы и постоянно тренироваться. Главное — запастись терпением, так как кто-то будет собирать за 20 секунд через месяц, а кто-то только через год, всё зависит от каждого конкретного человека.

В самом начале лучше всего целый день посвятить изучению сборке кубика Рубика, тогда точно должно получиться. Конечно, самый идеальный вариант, когда есть знакомый, который всё расскажет и подскажет, но в наше время с этим легко справятся видео из интернета».

В самом начале лучше всего целый день посвятить изучению сборке кубика Рубика, тогда точно должно получиться Дмитрий Крюзбан

Дмитрий Анискин, 11 лет в спидкубинге:

«В 2019 году принимал участие в Кубке мира. Я был на пике своей формы, соревнования проходили в Москве, в некоторых сборках удача повернулась ко мне лицом. Взял серебро в дисциплине рескрамбл, где нужно собранный кубик привести в какую-то конкретную разобранную ситуацию. Обратная задача, в общем. Я это сделал за 6 секунд.

Личный рекорд по сборке обычного кубика у меня 4,17 секунды — ну это дома, на соревнованиях намного сложнее так собрать. Там ты нервничаешь и ещё повезти должно для рекорда.

В сборке кубика важна и реакция, и быстрота пальцев, знание многих формул и приёмов, умение их распознавать и применять. Тренировки бывают разные, можно просто собирать на скорость или изучать и внедрять какие-то новые техники.

В сборке кубика важна и реакция, и быстрота пальцев, знание многих формул и приёмов, умение их распознавать и применять Дмитрий Анискин

Я выбрал спидкубинг, потому что нравится находить какие-то новые идеи и узнавать что-то новое, ездить на соревнования и общаться с единомышленниками, постоянно совершенствоваться. Изменилось ли мышление — сложно сказать, надо прожить ещё одну жизнь без кубика и сравнить».

Алексей Жариков, 7 лет в спидкубинге:

«В мировом кубке Red Bull дважды участвовал до пандемии и пробовал принять участие в прошлом году, но не прошел российский отбор. Сейчас, в этом году также планирую принять участие.

На соревнованиях сложно установить рекорд, как минимум потому, что на соревнованиях количество сборок ограничено (как правило от двух до четырёх раундов по пять попыток), в то время как во время домашних тренировок можно сделать хоть 100 сборок подряд. Таким образом, надо понимать ценность каждой сделанной попытки на официальных соревнованиях, но в то же время не поддаваться волнению.

Почему кубик Рубика? Сначала просто интересно научиться собирать, затем интересно научиться собирать меньше чем за минуту, затем ещё быстрее. И каждый раз, чтобы достигнуть очередной временной планки, необходимо всё больше и больше понимать, как устроен кубик, как устроены алгоритмы. Этот процесс увлекает».

Каждый раз, чтобы достигнуть очередной временной планки, необходимо всё больше и больше понимать, как устроен кубик, как устроены алгоритмы Алексей Жариков

Хочешь замотивировать себя на регулярные тренировки и увеличить свое время сборки? Присоединяйся к участию в квалификациях Red Bull Rubik's Cube. Где есть единомышленники, там есть прогресс: регистрируйся, общайся в группе VK и кто знает, может быть очень скоро из невозможной головоломки кубик Рубика станет для тебя приятной возможностью размять пальцы за 5 секунд.