С момента создания кубика Рубика прошло 45 лет, и головоломка продолжает привлекать внимание людей из самых разных частей мира. К счастью, этот год не стал исключением: 14 пар самых быстрых рук планеты собрались в онлайн, чтобы побороться за титул сильнейшего спидкубера в мире на Мировом финале Red Bull Rubik’s Cube .

В этом году организаторам соревнований пришлось решать собственную головоломку – как провести соревнования онлайн, если нужно следить за каждым движением участника с точностью до миллисекунды? Ответ нашелся в виде специальных цифровых кубиков Rubik’s Connected или GoCube. “Полями битвы” стали совместимые с кубиками приложения. У обоих участников на экранах гаджетов появляется одинаковый алгоритм перемешки кубика – скрамбл –, который нужно было повторить. На осмотр головоломки после перемешки дается 15 секунд, по истечении которых участники одновременно приступают к сборке.

Приложение считывает движения участника с точностью до миллисекунды © Matthew Del Baggio / Red Bull Content Pool

Несмотря на то, что у соревнований появился новый формат, в списке участников было множество уже знакомых нам имен: братья-близнецы Вейеры , многократный рекордсмен и любимец публики Феликс Земдегс (Австралия), ставший победителем первого мирового турнира Red Bull Rubik’s World Cup 2018 в дисциплине “спидкубинг”, а также его главный соперник – и, немаловажно, друг – Макс Парк (США). Не так давно Макс только наступал Феликсу на пятки, а сейчас забирает один за другим его титулы. Парк заслуженно является победителем прошлогоднего турнира аж в двух дисциплинах: “спидкубинг” и “одной рукой”. В раннем детстве Максу был поставлен диагноз из спектра аутических расстройств. Увлечение головоломками помогло ему в процессе социализации, а Феликс до сих пор остается для него примером для подражания. Именно их дружба помогла Максу достичь таких высот в спидкубинге. Подробнее об этой истории можно узнать из фильма “The Speed Cubers” на Netflix.

Феликс Земдегс © Павел Сухоруков

Дмитрий Анискин , как призер прошлогоднего первенства, получил привилегию в виде прямого приглашения. В финале прошлого года, который проходил в Москве, Дмитрий на глазах родной публики добыл серебро в дисциплине “рескрамбл”, лишь немного не дотянув до статуса чемпиона мира. Россиянин Андрей Че прошел в финал, показав на российском этапе достойный результат в 7.99 секунды. Он уже участвовал в финале Red Bull Rubik’s Cube в 2018 году, где занял третье место в дисциплине “одной рукой”. Среди девушек Россию представляла Елизавета Ермолкина со средним временем 15.43.

Первая дисциплина финала - сборка одной рукой

В первом полуфинале немец Филипп Вейер одолевает своего канадского соперника Билла Ванга со счетом 2-1. Второй полуфинал имел больший интерес уже для российского зрителя. Состязались россиянин Андрей Че и француженка Джульетт Себастьен, рекордсменка Европы и победительница прошлогоднего женского зачета. Андрей сначала повел в счете, но все-таки уступил французской спортсменке. В матче за третье место Андрей показал себя с лучшей стороны и забрал бронзовую медаль мирового первенства, ставшую второй в его карьере именно на этом турнире 🥉 Финал закончился победой немецкого спидкубера. В решающей третьей сборке оба спортсмена допустили ошибки, но Филипп был более удачлив. Он завоевывает титул чемпиона мира в сборке кубика одной рукой!

Андрей Че – бронзовый призёр © Red Bull

Самая необычная дисциплина – рескрамбл

Её двукратный действующий чемпион, немец Рики Мейлер, в первом полуфинале со счетом 2-0 обошел аргентинца Мануэля Гутмана. А вот Дмитрий Анискин удивил со знаком минус. В своем противостоянии он уступил британцу Крису Миллсу со счетом 2-1. У Дмитрия был шанс перевернуть счет в борьбе за третье место, но, к сожалению, матч был проигран. 2-0 – и аргентинец Гутман становится призером мирового первенства.

Неожиданно же завершился и финал: действующий чемпион мира был сдвинут с пьедестала сухой победой британца. У нас есть новый чемпион мира! Крис Миллс – лучший в мире в дисциплине рескрамбл в 2020 году.

Женский зачет

В первом полуфинале француженка Джульетт Себастьен одержала легкую победу над россиянкой Елизаветой со счетом 3-0 и прошла в финал. Во втором полуфинале американка Дана Йи также всухую одолела представительницу Польши Калину Якубовску. Матч за третье место подарил нам практически братское, славянское противостояние, победу со счетом 3-0 в котором одержала Калина.

Стабильность здесь не признак мастерства: третий год подряд участницам из России не везет, и они занимают четвертое место в данной дисциплине. Финал не подарил сюрпризов: Джульетт обошла Дану со счетом 3-0, тем самым отстояв звание, полученное годом ранее в Москве.

Гранд-финал, главнейшая дисциплина - спидкубинг

В финале все ожидали главное противостояние последних нескольких лет. Победители двух последних первенств под эгидой Red Bull, Макс Парк против Феликса Земдегса – эль-классико мирового спидкубинга... Однако, вопреки уже традиционной атмосфере интриги, напряженной борьбы не случилось. Макс ушел далеко вперед и лишь издалека помахал своему товарищу – счет 3-0 говорит сам за себя, а лучшая сборка американца составила каких-то 5.9 секунд. Макс Парк в свои 18 лет продолжает отстаивать титул сильнейшего спидкубера планеты.

Макс Парк – сильнейший спидкубер планеты © Pavel Sukhorukov