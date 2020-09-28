Ферстаппен завоевал «серебро» Гран-при России, а Квят устроил праздник

Впервые в сезоне пилоты Red Bull Racing и Scuderia AlphaTauri в полном составе пробились в десятку лучших по итогам Гран-при, тем самым набрав очки в гонке. Лучшим из «красных быков» оказался Макс Ферстаппен, ставший вторым. Несмотря на прессинг со стороны соперников, россиянин Даниил Квят оказался восьмым. Следом за ним финишировал его напарник по AlphaTauri Пьер Гасли. А вот десятку сильнейших замкнул Алекс Албон.

Ферстаппен разделил Mercedes

Макс Ферстаппен на подиуме Гран-при России © Getty Images/Red Bull Content Pool

Удивительно, но в 10 гонках нынешнего сезона лидер Red Bull Racing Макс Ферстаппен либо поднимался на подиум, либо сходил с дистанции. Иными словами, за исключением трёх гонок в которых голландец не сумел добраться до финиша, 22-летний гонщик обязательно оказывался в тройке лучших. И ещё одна деталь, из семи наград в этом сезоне, бронзовые были завоёваны Максом лишь дважды, в остальных случаях Ферстаппен были либо вторым, либо первым. Закономерность подтвердилось и в России, где нидерландскому гонщику не хватило чуть менее восьми секунд до победившего в гонке Боттаса. Ну а отрыв от Хэмилтона и вовсе составил солидные 15 секунд.

«После рестарта показалось, что мы замедлились, но на „харде“ мы стали конкурентоспособными, так что я рад. Мы можем быть рады, что нам снова удалось разделить дуэт Mercedes. Я пытался строить собственную гонку. Думаю, мы всё сделали нормально, очень рад, что занял второе место», — отметил Ферстаппен.

Квят дарит россиянам праздник

Даниил Квят финишировал восьмым в домашней гонке © Getty Images/Red Bull Content Pool

Домашний Гран-при стал для российского пилота Scuderia AlphaTauri лучшим в сезоне и лучшим за последние пять лет. И хотя в субботу Даниил не смог показать выжать максимум, показав лишь 12 место в квалификации, в воскресенье Квяту удалось переломить ход событий и побороться за высокие очки. В результате Даниил Квят более чем на 20 секунд обогнал напарника по команде Пьера Гасли и почти на 30 Алекса Албона из Red Bull Racing. Более того, на последнем круге пилот из России был близок к тому, чтобы обойти Эстебана Окона на Renault. Но в итоге уступил ему менее секунды.

«Я очень доволен своим выступлением, мой домашний Гран-при не мог пройти существенно лучше. Гонка была сложной, мне всё время нужно было атаковать, чтобы стратегия сработала, но мне нравятся такие гонки. Когда я увидел Хэмилтона позади себя и мне удалось удерживать его пару кругов, то я подумал, что наш гоночный темп потрясающий. Я был уверен с утра, что мы можем провести хорошую гонку, ведь обычно я довольно силён, когда дело доходит до воскресений.

Досадно, что я не смог вынудить Окона ошибиться, а иначе был бы шанс стать седьмым. Мы были быстрее, но на современных болидах Ф-1 трудно обгонять. Я доволен своим пилотажем, и мы набрали хорошие очки для команды. Болид в порядке, темп в порядке, так что нам нужно продолжать атаковать в оставшейся части сезона. Надеюсь, мы сможем отыграть место в чемпионате», — подытожил Квят.

Гасли зарабатывает важные очки

Пьер Гасли завоевал важные очки для команды Scuderia AlphaTauri © Getty Images/Red Bull Content Pool

Ещё в прошлом году в этом сложно было поверить, но в этом сезоне усилиями Пьера Гасли и его напарника Даниила Квята команда AlphaTauri является прямым конкурентом Ferrari. Более того, по итогам Гран-при России разрыв между коллективами составляет всего 15 очков, которые могут быть отыграны до конца сезона. В гонке в Сочи Пьер финишировал девятым и теперь у француза 45 баллов. Важно заметить, что всего на 12 очков Гасли отстаёт от лидера «красной конюшни» Шарля Леклера. К слову, гандикап Феттеля от Квята ещё меньше – всего три очка. Возвращаясь к гонке, стоит отметить, что Пьер Гасли был далеко не так хорош, как в Монце, где француз вырвал для себя первую победу в Ф-1. Тем не менее прогресс гонщика и его высокий уровень пилотирования отрицать сложно.

«Гонка для нас была непростой. Я хорошо стартовал и ехал седьмым, но затем мы потеряли довольно много времени в средней части гонки, когда я сражался с Алексом Албоном и Кими Райкконен. А вот Шарль Леклер нас обошёл за счёт более позднего пит-стопа, но я был довольно быстр и старался его догнать. Если бы виртуальный сейфти-кар действовал чуть дольше, он мог бы помочь благодаря „бесплатному“ пит-стопу. Но режим оказался короче, чем ожидалось, и я за это поплатился. Но я постарался отыграться, как мог, и сумел обогнать нескольких соперников. Немного разочаровывающий итог, ведь ощущения от машины были отличными, у нас был хороший темп. Я думаю, мы могли бы достичь сегодня большего», — эмоционально прокомментировал Пьер Гасли.

Албон столкнулся со сложностями

После блестящего выступления в Гран-при Тосканы, в котором таиландский пилот Red Bull Racing впервые поднялся на подиум Ф-1, в Сочи Александер Албон выглядел откровенно блекло. Албон занял 10-е место в квалификации, проиграв Максу Ферстаппену более секунды. По причине штрафа за замену коробки передач, Алекс стартовал с 15-й позиции. И хотя во второй части гонки 24-летнему гонщику удалось отыграть пять позиций и на финише замкнул первую десятку, было заметно, что Алекс оказался особенно чувствителен к некоторым характеристикам машины и у него с ними трудности. Особенно заметно это проявилось на трассе «Сочи-Автодром» с короткими поворотами и большими зонами торможения.

Результаты Гран-при России:

Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) – 1:34:00.364 Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – +7.729 Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) – +22.729 (штраф – 10 секунд) Серхио Перес (Racing Point) – +30.558 Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) –+52.065 (штраф – 5 секунд) Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) – +1:02.186 Эстебан Окон (Renault Sport F1) – +1:08.006 Даниил Квят (Scuderia AlphaTauri) – +1:08.740 Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) – +1:29.766 Алекс Албон (Red Bull Racing) – +1:37.860 (штраф – 5 секунд)

Общий зачёт после Гран-при России:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) – 205 очков; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) – 161; Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 128; Ландо Норрис (McLaren) – 65; Алекс Албон (Red Bull Racing) – 64; Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) – 63; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) – 57; Лэнс Стролл (Racing Point) – 57; Серхио Перес (Racing Point) – 56; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) – 45.

Кубок Конструкторов после Гран-при России: