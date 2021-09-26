Ферстаппен совершил прорыв года с последнего места на подиум гонки в Сочи

На автодроме в Сочи завершилась гонка Гран-при России Формулы-1. Победу по её итогам праздновал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, вторым в невероятном стиле стал гонщик австрийской команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен, стартовавший с конца стартовой решётки из-за замены двигателя. Замкнул тройку лучших Карлос Сайнс из Scuderia Ferrari.

Макс Ферстаппен совершил прорыв года

Макс Ферстаппен совершил прорыв года © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Безусловно, я принимаю такой результат! Здорово прорваться с последнего места на второе, я не ожидал такого. Со всеми штрафами мы потеряли гораздо меньше очков, чем могли бы, так что можно сказать, что сработали очень хорошо. На последних кругах было совершенно необходимо перейти на промежуточные шины, трасса стала слишком скользкой. К счастью, мы верно выбрали момент для пит-стопа. Когда стартуешь из последних рядов, всякое может случиться – особенно на первом круге, где все стараются отыграть позиции. Хорошо, что я смог избежать неприятностей и уверенно провел гонку. Обгонять было непросто, стоило застрять за соперником, шины начинали терять эффективность, но дождь на последних кругах помог прорваться в первую тройку», – поделился впечатлениями Макс Ферстаппен.

Серхио Перес упустил подиум из-за выбора шин

Серхио Перес упустил подиум из-за выбора шин © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Я претендовал на подиум, и когда начался дождь, рискнул продолжить на сликах. На первом и третьем секторах трасса оставалась сухой, и если бы дождь прекратился, те, кто перешёл на промежуточные шины, потеряли бы все шансы. Вышло так, что решение чуть дольше оставаться на сликах оказалось ошибочным.

Дождь усилился, одни от этого выиграли, а другие, как я, потеряли. Я заслуженно претендовал на подиум, даже с заминкой на пит-стопе смог прорваться на третье место, но так бывает, что иногда тебе просто не везёт. В заминке при смене шин не было вины кого-либо из механиков. Я даже поговорил с ними после финиша, чтобы удостовериться, что парни в порядке, ведь они выглядели очень расстроенными.

Наша команда всё-таки заработала немало очков. Я огорчён своим результатом, но чувствую, что сумел выжать из машины всё, на что она способна, и это добавит мне оптимизма на следующий этап в Турции», – оптимистично ответил Серхио Перес.

Не счастливый финиш на 13-м месте для Гасли

Не счастливый финиш на 13-м месте для Гасли © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Вчера в квалификации мы упустили возможность добиться большего, сегодня тоже не наш день. Мы ошиблись, оставшись на трассе со сликами, и не заработали очков. Машина была быстра, мы здорово проехали первый отрезок гонки, но потом упустили возможность использовать возникшую ситуацию в своих интересах. Нужно сделать выводы и понять, как в будущем действовать лучше. Этот уик-энд нужно поскорее забыть, но у нас сильная команда – в следующей гонке мы отыграемся», – эмоционально подытожил Пьер Гасли.

Блеклое выступление Юки Цуноды

«Я разочарован. Весь уик-энд я боролся с машиной, пытаясь добиться лучшего баланса, и сегодня эти проблемы здорово мешали, особенно на первом круге, когда я едва смог удерживать её на трассе. После такого уик-энда нужно провести перезагрузку, чтобы в будущих гонках вновь зарабатывать очки», – рассказал Юки Цунода.

Результаты Гран-при России 2021:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:30:41.001 Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +53.271 Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) +1:02.475 Даниэль Риккардо (McLaren) +1:05.607 Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +1:07.533 Фернандо Алонсо (Alpine) +1:21.321 Ландо Норрис (McLaren) +1:27.224 Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1:28.955 Серхио Перес (Red Bull Racing) +1:30.076 Джордж Рассел (Williams) +1:40.551

Общий зачёт после Гран-при России 2021:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 246,5 очков; Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 244,5; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 151; Ландо Норрис (McLaren) — 138; Серхио Перес (Red Bull Racing) — 120; Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) — 112,5; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 104; Даниэль Риккардо (McLaren) — 95; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 66; Фернандо Алонсо (Alpine) — 58.

Кубок Конструкторов после Гран-при России 2021:

Mercedes AMG F1 — 397,5 очка; Red Bull Racing — 364,5; McLaren — 233; Scuderia Ferrari — 216,5; Alpine — 103; Scuderia AlphaTauri — 84; Aston Martin — 59; Williams – 23; Alfa Romeo — 7; Haas – 0.