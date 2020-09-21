Как успеть всё на Гран-при России в Ф-1
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Гид по главным событиям, которые необходимо увидеть своими глазами на этапе королевских автогонок в Сочи с 25 по 27 сентября.
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Гран-при России в Формуле-1 – одно из самых ожидаемых спортивных событий этой осени. С 25 по 27 сентября на трассе «Сочи Автодром» ведущие гонщики со всего мира проявят своё мастерство, сражаясь за победу в гонке. Накануне гонки в Сочи мы собрали для тебя информацию о командах Red Bull, актуальную сводку турнирной таблицы, расписание гонок на этот уик-энд, а также подготовили полноценную развлекательную программу совместно со Skypark.
Aston Martin Red Bull Racing
Команда Red Bull Racing была образована в конце 2004 года. С тех пор её руководителем неизменно является Кристиан Хорнер. Возглавив коллектив, британец поставил перед собой амбициозные цели побороться за победы в гонках и завоевать Кубок Конструкторов. Плодотворная работа принесла свои плоды и в период с 2010 по 2013 годы Red Bull Racing четырежды завоевали чемпионский титул в личном и командном зачётах. В сезоне-2020 коллектив занимает второе место в Кубке Конструкторов, но всё ещё сохраняет оптимизм побороться за титул.
№33 – Макс Ферстаппен (Нидерланды)
К 22 годам нидерландский пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен внёс весомый вклад в развитие Формулы-1, установив серию рекордов. Один из них – победа в гонке в самом юном возрасте. Сложно поверить, но в свои 18 лет Макс получил повышение, став боевым пилотом Red Bull Racing.
Это произошло в 2016 году как раз перед Гран-при Испании. И сразу же победил! Впоследствии голландский гонщик ещё 36 раз сумел подняться на пьедестал почёта «королевских гонок». Но пока так и не стал чемпионом. Впрочем, именно Ферстаппена многие специалисты считают одним из главных претендентов на победу в Гран-при России.
№23 – Алекс Албон (Тайланд)
На предшествующем уик-энду в Сочи – Гран-при Тосканы – прошлогоднему дебютанту Red Bull Racing Алексу Албону удалось завоевать дебютный подиум в Ф-1 и доказать, что боссы команды не ошиблись во время рокировки между ним и Пьером Гасли и командой Scuderia Toro Rosso. В России Алексу предстоит доказать, что награды в Италии не были случайностью.
Scuderia AlphaTauri
Scuderia AlphaTauri – это «парадокс»: новое имя, но в то же время известное присутствие в Формуле 1. В предыдущем воплощении под названием Scuderia Toro Rosso команда принимала участие в самой престижной гоночной серии планеты, начиная с 2006 года.
В сезоне-2020 команда начала новый этап, получив от Red Bull возможность популяризировать собственный фешн-бренда AlphaTauri, который был создан в 2016 году и теперь дал имя команде Формулы-1.
№26 – Даниил Квят (Россия)
С тремя подиумами в своём активе Даниил Квят является самым результативным россиянином в Формуле-1. Безусловно, в карьере 26-летнего уроженца Уфы были и взлёты и падения. В своём дебютном 2014 году в составе Scuderia Toro Rosso Даня стал самым молодым пилотом Ф-1, завоевавшим очки в гонке.
В следующем сезоне Квят был «повышен» до боевого пилота Red Bull Racing и даже финишировал вторым на Гран-при Венгрии, заняв седьмое место по итогам сезона. Никто не сомневался в прогрессе Квята и уже в третьей гонке сезона-2016 российский гонщик завоевал очередной подиум, став третьим на Гран-при Китая. Пополнил копилку наград российский гонщик в 2019 году, поднявшись на пьедестал почёта этапа в Германии.
Даниил отличается от других пилотов неуступчивостью и чистой любовью к обгонам. Даже если спортсмен из России проваливал квалификацию, он упрямо рвётся в борьбу со старта гонки, желая отыграть позицию и завоевать заветные очки. Поэтому в Сочи от нашего гонщика мы можем ожидать зрелищного и бескомпромиссного выступления.
№10 – Пьер Гасли (Франция)
Сезон-2020 является для французского пилота Scuderia AlphaTauri Пьера Гасли самым сильным в карьере. После победы в Гран-при Италии, 24-летний гонщик серьезно заявил о намерении присоединиться к элите королевских гонок. Для тех, кто считает этот успех случайным, есть достойный аргумент в виде второго места в предпоследней гонке прошлого года в Бразилии. Вне всякого сомнения, Пьер – один из наиболее прогрессивных пилотов современности. И мы вправе ожидать от него выдающегося результата и в Сочи.
Общий зачёт перед Гран-при России:
- Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) – 190 очков;
- Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) – 135;
- Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 110;
- Ландо Норрис (McLaren) – 65;
- Алекс Албон (Red Bull Racing) – 63;
- Лэнс Стролл (Racing Point) – 57;
- Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) – 53;
- Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) – 49;
- Серхио Перес (Racing Point) – 44;
- Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) – 43.
Кубок Конструкторов перед Гран-при России:
- Mercedes AMG F1 – 325 очков;
- Red Bull Racing – 173;
- Racing Point – 107;
- McLaren – 106;
- Renault Sport F1 – 83;
- Scuderia Ferrari – 66;
- Scuderia AlphaTauri – 53;
- Alfa Romeo – 4;
- Haas – 1;
- Williams – 0.
Программа гоночного уик-энда Гран-при России 2020:
Время работы фанатского сектора Red Bull Racing в «Сочи Автодром
- с 10:00 до 16:30
|Дата
|Время
|Дисциплина
|Сессия
|Пятница, 25 сентября
|9:35-10:20
|Формула 2
|Свободные заезды
|11:00-12:30
|Формула 1
|Первые свободные заезды
|13:30-14:00
|Формула 2
|Квалификация
|15:00-16:30
|Формула 1
|Вторые свободные заезды
|Суббота, 26 сентября
|10:15-11:20
|Формула 2
|Первая гонка (28 кругов или 60 минут)
|12:00-13:00
|Формула 1
|Третьи свободные заезды
|15:00-16:00
|Формула 1
|Квалификация
|Воскресение, 27 сентября
|10:55-11:45
|Формула 2
|Вторая гонка (21 круг или 45 минут)
|14:10-16:10
|Формула 1
|Гонка (53 круга или 120 минут)
Время окончания гонок и расписание может быть скорректировано.
В этот уик-энд любителей автоспорта ждём много интересных событий на гоночной трассе и за её пределами. Совместно со Skypark Сочи в горном ландшафте мы создали удаленную фан-зону Red Bull и подготовили насыщенную музыкальную программу в рамках Sunset Live.
01/03
Программа активностей Skypark Сочи:
25 Сентября
10:00 – 17:00
- Онлайн-трансляция Ф-1 на большом экране
- Гонки на игровых симуляторах Ф-1
26 сентября
10:00 –17:00
- Онлайн-трансляция Ф-1 на большом экране
- Гонки на игровых симуляторах Ф-1
18:00 – 23:00
Sunset Live
- Провожаем закат под хорошую музыку
DJ Worm
Многократный победитель и участник всероссийских и мировых соревнований по диджеингу. Первый национальный чемпион Red Bull Music 3Style Russia 2018 и просто хороший парень Никита Лаврентьев.
DJ Timofey
Тимофей — самый веселый диджей современности по мнению многих московских промоутеров, арт-директор «Дома Быта» в Санкт-Петербурге, резидент Denis Simachev Shop&Bar, Mishka, «Танцплощадка», Beatnik и Zing Bar.
Dj Щедрин
Один из важных диджеев модной Москвы, арт-менеджер бара «Симачёв», постоянный гость «Стрелки», сердцеед и человек с идеальным вкусом во всем.
«Самое Большое Простое Число» – СБПЧ
Группа «Самое Большое Простое Число» создаёт электронную музыку с грувом и энергией, совмещая несовместимое: пестрый коллаж африканских ритмов, хип-хоповые брейки, фанковая гитара, дискотечный бас и психоделические проигрыши.
Концерт-ураган, концерт-торнадо, концерт, какого больше не будет. СБПЧ устроят на сцене карнавал дичи, чемпионат по стоянию на голове, марафонский забег на месте. Эти песни нужны, чтобы заставить тебя танцевать. Бред, абсурд и ерунда. Грув, бас и гул. Танцы, объятия, нижний брейк. Всё, чем славятся СБПЧ.
27 сентября
10:00 – 17:00
- Онлайн-трансляция Ф-1 на большом экране
- Гонки на игровых симуляторах Ф-1
Куда сходить?
|Заведение
|Описание
|Цены
|Бронь
|Ссылка
|Красная Поляна
|Harat’s Pub
|Паб с большим ассортиментом пива и крепкого алкоголя
|***
|Лучше забронировать столик
|https://sochi.harats.com/
|Сочи Казино
|Территория азартных игр
|****
|Паспорт для входа
|http://gastroportsochi.ru/
|Hookah Place
|Дымные коктейли по демократическим ценам
|**
|Без брони
|https://sochi.hookahplace.ru/HookahPlace_Soci_Krasnaa_Polana
|Бургерная
|Лучшие бургеры на курорте Роза Хутор
|***
|Без брони
|http://topburgers.ru/#
|Груша
|Сочетание кухни, коктейлей и гор
|***
|Лучше забронировать столик
|https://www.instagram.com/grusha_rest/?hl=ru
|Sky Park
|Экстремальные развлечения
|***
|Платный вход
|https://skypark.ru/
|Адлер
|Сыроварня
|Изысканная кухня
|****
|Лучше забронировать столик
|https://syrovarnya.com/
|Бестужев бар
|Трешовый бар для вечеринки
|***
|Дресс код и фейс контроль
|http://bestuzhevbar.ru/adler
|Four Side
|Коктейльный бар
|***
|Лучше забронировать столик
|https://vk.com/four4side
|Виноград
|Бассейн, пляж, бар
|****
|Платный вход
|https://www.vinograd-sochi.com/
|Высота
|Вкусная кухня на побережье Черного Моря
|****
|Лучше забронировать столик
|https://novikovgroup.ru/restaurants/5642Restaurant/5642Visota_212.html
|Сочи
|Гастропорт
|Фудмаркет. Лучшие кухни мира под одной крышей.
|***
|Без брони
|http://gastroportsochi.ru/
|Кокос бар
|Коктейльный бар
|***
|Лучше забронировать столик
|https://cocos-bar.com/
|Небар
|Треш вечеринка начинается здесь
|**
|http://sochi.nebar.ru/
|Хабл Бабл
|Премиальные дымные коктейли
|****
|Лучше забронировать столик
|https://vk.com/hablbablsochi
|D.O.M.
|Ресторанный комплекс с караоке
|****
|Лучше забронировать столик
|https://www.dom-restaurant.ru
Как добраться?
В Skypark ты можешь комфортно добраться трансфером, организованным из Адлера, Красной Поляны, Сочи и Олимпийского парка. Можно воспользоваться маршрутами общественного транспорта или доехать на автомобиле.
GPS-координаты Skypark Сочи:
43.524870, 39.997230
Вход в Skypark осуществляется по входному билету, который можно приобрести офлайн в кассах или онлайн на сайте skypark.ru