Как успеть всё на Гран-при России в Ф-1

Гран-при России в Формуле-1 – одно из самых ожидаемых спортивных событий этой осени. С 25 по 27 сентября на трассе «Сочи Автодром» ведущие гонщики со всего мира проявят своё мастерство, сражаясь за победу в гонке. Накануне гонки в Сочи мы собрали для тебя информацию о командах Red Bull, актуальную сводку турнирной таблицы, расписание гонок на этот уик-энд, а также подготовили полноценную развлекательную программу совместно со Skypark .

Aston Martin Red Bull Racing

Aston Martin Red Bull Racing © Marcel van Hoorn, Red Bull Content Pool

Команда Red Bull Racing была образована в конце 2004 года. С тех пор её руководителем неизменно является Кристиан Хорнер. Возглавив коллектив, британец поставил перед собой амбициозные цели побороться за победы в гонках и завоевать Кубок Конструкторов. Плодотворная работа принесла свои плоды и в период с 2010 по 2013 годы Red Bull Racing четырежды завоевали чемпионский титул в личном и командном зачётах. В сезоне-2020 коллектив занимает второе место в Кубке Конструкторов, но всё ещё сохраняет оптимизм побороться за титул.

№33 – Макс Ферстаппен (Нидерланды)

Макс Ферстаппен © Lars Baron/Getty Images

К 22 годам нидерландский пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен внёс весомый вклад в развитие Формулы-1, установив серию рекордов. Один из них – победа в гонке в самом юном возрасте. Сложно поверить, но в свои 18 лет Макс получил повышение, став боевым пилотом Red Bull Racing.

Это произошло в 2016 году как раз перед Гран-при Испании. И сразу же победил! Впоследствии голландский гонщик ещё 36 раз сумел подняться на пьедестал почёта «королевских гонок». Но пока так и не стал чемпионом. Впрочем, именно Ферстаппена многие специалисты считают одним из главных претендентов на победу в Гран-при России.

№23 – Алекс Албон (Тайланд)

Алекс Албон © Getty Images / Red Bull Content Pool

На предшествующем уик-энду в Сочи – Гран-при Тосканы – прошлогоднему дебютанту Red Bull Racing Алексу Албону удалось завоевать дебютный подиум в Ф-1 и доказать, что боссы команды не ошиблись во время рокировки между ним и Пьером Гасли и командой Scuderia Toro Rosso. В России Алексу предстоит доказать, что награды в Италии не были случайностью.

Scuderia AlphaTauri

Scuderia AlphaTauri © Getty Images / Red Bull Content Pool

Scuderia AlphaTauri – это «парадокс»: новое имя, но в то же время известное присутствие в Формуле 1. В предыдущем воплощении под названием Scuderia Toro Rosso команда принимала участие в самой престижной гоночной серии планеты, начиная с 2006 года.

В сезоне-2020 команда начала новый этап, получив от Red Bull возможность популяризировать собственный фешн-бренда AlphaTauri, который был создан в 2016 году и теперь дал имя команде Формулы-1.

№26 – Даниил Квят (Россия)

Даниил Квят в форме Scuderia AlphaTauri Honda © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

С тремя подиумами в своём активе Даниил Квят является самым результативным россиянином в Формуле-1. Безусловно, в карьере 26-летнего уроженца Уфы были и взлёты и падения. В своём дебютном 2014 году в составе Scuderia Toro Rosso Даня стал самым молодым пилотом Ф-1, завоевавшим очки в гонке.

В следующем сезоне Квят был «повышен» до боевого пилота Red Bull Racing и даже финишировал вторым на Гран-при Венгрии, заняв седьмое место по итогам сезона. Никто не сомневался в прогрессе Квята и уже в третьей гонке сезона-2016 российский гонщик завоевал очередной подиум, став третьим на Гран-при Китая. Пополнил копилку наград российский гонщик в 2019 году, поднявшись на пьедестал почёта этапа в Германии.

Даниил отличается от других пилотов неуступчивостью и чистой любовью к обгонам. Даже если спортсмен из России проваливал квалификацию, он упрямо рвётся в борьбу со старта гонки, желая отыграть позицию и завоевать заветные очки. Поэтому в Сочи от нашего гонщика мы можем ожидать зрелищного и бескомпромиссного выступления.

№10 – Пьер Гасли (Франция)

Пьер Гасли © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Сезон-2020 является для французского пилота Scuderia AlphaTauri Пьера Гасли самым сильным в карьере. После победы в Гран-при Италии, 24-летний гонщик серьезно заявил о намерении присоединиться к элите королевских гонок. Для тех, кто считает этот успех случайным, есть достойный аргумент в виде второго места в предпоследней гонке прошлого года в Бразилии. Вне всякого сомнения, Пьер – один из наиболее прогрессивных пилотов современности. И мы вправе ожидать от него выдающегося результата и в Сочи.

Общий зачёт перед Гран-при России:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) – 190 очков; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) – 135; Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 110; Ландо Норрис (McLaren) – 65; Алекс Албон (Red Bull Racing) – 63; Лэнс Стролл (Racing Point) – 57; Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) – 53; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) – 49; Серхио Перес (Racing Point) – 44; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) – 43.

Кубок Конструкторов перед Гран-при России:

Mercedes AMG F1 – 325 очков; Red Bull Racing – 173; Racing Point – 107; McLaren – 106; Renault Sport F1 – 83; Scuderia Ferrari – 66; Scuderia AlphaTauri – 53; Alfa Romeo – 4; Haas – 1; Williams – 0.

Программа гоночного уик-энда Гран-при России 2020:

Время работы фанатского сектора Red Bull Racing в «Сочи Автодром

с 10:00 до 16:30

Дата Время Дисциплина Сессия Пятница, 25 сентября 9:35-10:20 Формула 2 Свободные заезды 11:00-12:30 Формула 1 Первые свободные заезды 13:30-14:00 Формула 2 Квалификация 15:00-16:30 Формула 1 Вторые свободные заезды Суббота, 26 сентября 10:15-11:20 Формула 2 Первая гонка (28 кругов или 60 минут) 12:00-13:00 Формула 1 Третьи свободные заезды 15:00-16:00 Формула 1 Квалификация Воскресение, 27 сентября 10:55-11:45 Формула 2 Вторая гонка (21 круг или 45 минут) 14:10-16:10 Формула 1 Гонка (53 круга или 120 минут)

Время окончания гонок и расписание может быть скорректировано.

В этот уик-энд любителей автоспорта ждём много интересных событий на гоночной трассе и за её пределами. Совместно со Skypark Сочи в горном ландшафте мы создали удаленную фан-зону Red Bull и подготовили насыщенную музыкальную программу в рамках Sunset Live.

Skypark Сочи © Skypark Сочи 01 / 03

Программа активностей Skypark Сочи:

25 Сентября

10:00 – 17:00

Онлайн-трансляция Ф-1 на большом экране

Гонки на игровых симуляторах Ф-1

26 сентября

10:00 –17:00

Онлайн-трансляция Ф-1 на большом экране

Гонки на игровых симуляторах Ф-1

18:00 – 23:00

Sunset Live

Провожаем закат под хорошую музыку

DJ Worm

DJ Worm © Denis Klero/Red Bull Content Pool

Многократный победитель и участник всероссийских и мировых соревнований по диджеингу. Первый национальный чемпион Red Bull Music 3Style Russia 2018 и просто хороший парень Никита Лаврентьев.

DJ Timofey

DJ Тимофей © Дом культуры Танцплощадка

Тимофей — самый веселый диджей современности по мнению многих московских промоутеров, арт-директор «Дома Быта» в Санкт-Петербурге, резидент Denis Simachev Shop&Bar, Mishka, «Танцплощадка», Beatnik и Zing Bar.

Dj Щедрин

Dj Щедрин © peopletalk.ru

Один из важных диджеев модной Москвы, арт-менеджер бара «Симачёв», постоянный гость «Стрелки», сердцеед и человек с идеальным вкусом во всем.

«Самое Большое Простое Число» – СБПЧ

«Самое Большое Простое Число» © SBPCH

Группа «Самое Большое Простое Число» создаёт электронную музыку с грувом и энергией, совмещая несовместимое: пестрый коллаж африканских ритмов, хип-хоповые брейки, фанковая гитара, дискотечный бас и психоделические проигрыши.

Концерт-ураган, концерт-торнадо, концерт, какого больше не будет. СБПЧ устроят на сцене карнавал дичи, чемпионат по стоянию на голове, марафонский забег на месте. Эти песни нужны, чтобы заставить тебя танцевать. Бред, абсурд и ерунда. Грув, бас и гул. Танцы, объятия, нижний брейк. Всё, чем славятся СБПЧ.

27 сентября

10:00 – 17:00

Онлайн-трансляция Ф-1 на большом экране

Гонки на игровых симуляторах Ф-1

Куда сходить?

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Как добраться?

В Skypark ты можешь комфортно добраться трансфером, организованным из Адлера, Красной Поляны, Сочи и Олимпийского парка. Можно воспользоваться маршрутами общественного транспорта или доехать на автомобиле.

GPS-координаты Skypark Сочи:

43.524870, 39.997230