Формула-1

Как успеть всё на Гран-при России в Ф-1

© Getty Images / Red Bull Content Pool
Гид по главным событиям, которые необходимо увидеть своими глазами на этапе королевских автогонок в Сочи с 25 по 27 сентября.
Автор Red Bull RussiaОпубликовано
Гран-при России в Формуле-1 – одно из самых ожидаемых спортивных событий этой осени. С 25 по 27 сентября на трассе «Сочи Автодром» ведущие гонщики со всего мира проявят своё мастерство, сражаясь за победу в гонке. Накануне гонки в Сочи мы собрали для тебя информацию о командах Red Bull, актуальную сводку турнирной таблицы, расписание гонок на этот уик-энд, а также подготовили полноценную развлекательную программу совместно со Skypark.

Aston Martin Red Bull Racing

Aston Martin Red Bull Racing
Aston Martin Red Bull Racing
© Marcel van Hoorn, Red Bull Content Pool
Команда Red Bull Racing была образована в конце 2004 года. С тех пор её руководителем неизменно является Кристиан Хорнер. Возглавив коллектив, британец поставил перед собой амбициозные цели побороться за победы в гонках и завоевать Кубок Конструкторов. Плодотворная работа принесла свои плоды и в период с 2010 по 2013 годы Red Bull Racing четырежды завоевали чемпионский титул в личном и командном зачётах. В сезоне-2020 коллектив занимает второе место в Кубке Конструкторов, но всё ещё сохраняет оптимизм побороться за титул.
№33 – Макс Ферстаппен (Нидерланды)
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
© Lars Baron/Getty Images
К 22 годам нидерландский пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен внёс весомый вклад в развитие Формулы-1, установив серию рекордов. Один из них – победа в гонке в самом юном возрасте. Сложно поверить, но в свои 18 лет Макс получил повышение, став боевым пилотом Red Bull Racing.
Это произошло в 2016 году как раз перед Гран-при Испании. И сразу же победил! Впоследствии голландский гонщик ещё 36 раз сумел подняться на пьедестал почёта «королевских гонок». Но пока так и не стал чемпионом. Впрочем, именно Ферстаппена многие специалисты считают одним из главных претендентов на победу в Гран-при России.
№23 – Алекс Албон (Тайланд)
Алекс Албон
Алекс Албон
© Getty Images / Red Bull Content Pool
На предшествующем уик-энду в Сочи – Гран-при Тосканы – прошлогоднему дебютанту Red Bull Racing Алексу Албону удалось завоевать дебютный подиум в Ф-1 и доказать, что боссы команды не ошиблись во время рокировки между ним и Пьером Гасли и командой Scuderia Toro Rosso. В России Алексу предстоит доказать, что награды в Италии не были случайностью.

Scuderia AlphaTauri

Scuderia AlphaTauri
Scuderia AlphaTauri
© Getty Images / Red Bull Content Pool
Scuderia AlphaTauri – это «парадокс»: новое имя, но в то же время известное присутствие в Формуле 1. В предыдущем воплощении под названием Scuderia Toro Rosso команда принимала участие в самой престижной гоночной серии планеты, начиная с 2006 года.
В сезоне-2020 команда начала новый этап, получив от Red Bull возможность популяризировать собственный фешн-бренда AlphaTauri, который был создан в 2016 году и теперь дал имя команде Формулы-1.
№26 – Даниил Квят (Россия)
Даниил Квят в форме Scuderia AlphaTauri Honda
Даниил Квят в форме Scuderia AlphaTauri Honda
© Samo Vidic/Red Bull Content Pool
С тремя подиумами в своём активе Даниил Квят является самым результативным россиянином в Формуле-1. Безусловно, в карьере 26-летнего уроженца Уфы были и взлёты и падения. В своём дебютном 2014 году в составе Scuderia Toro Rosso Даня стал самым молодым пилотом Ф-1, завоевавшим очки в гонке.
В следующем сезоне Квят был «повышен» до боевого пилота Red Bull Racing и даже финишировал вторым на Гран-при Венгрии, заняв седьмое место по итогам сезона. Никто не сомневался в прогрессе Квята и уже в третьей гонке сезона-2016 российский гонщик завоевал очередной подиум, став третьим на Гран-при Китая. Пополнил копилку наград российский гонщик в 2019 году, поднявшись на пьедестал почёта этапа в Германии.
Даниил отличается от других пилотов неуступчивостью и чистой любовью к обгонам. Даже если спортсмен из России проваливал квалификацию, он упрямо рвётся в борьбу со старта гонки, желая отыграть позицию и завоевать заветные очки. Поэтому в Сочи от нашего гонщика мы можем ожидать зрелищного и бескомпромиссного выступления.
№10 – Пьер Гасли (Франция)
Пьер Гасли
Пьер Гасли
© Samo Vidic/Red Bull Content Pool
Сезон-2020 является для французского пилота Scuderia AlphaTauri Пьера Гасли самым сильным в карьере. После победы в Гран-при Италии, 24-летний гонщик серьезно заявил о намерении присоединиться к элите королевских гонок. Для тех, кто считает этот успех случайным, есть достойный аргумент в виде второго места в предпоследней гонке прошлого года в Бразилии. Вне всякого сомнения, Пьер – один из наиболее прогрессивных пилотов современности. И мы вправе ожидать от него выдающегося результата и в Сочи.

Общий зачёт перед Гран-при России:

  1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) – 190 очков;
  2. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) – 135;
  3. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 110;
  4. Ландо Норрис (McLaren) – 65;
  5. Алекс Албон (Red Bull Racing) – 63;
  6. Лэнс Стролл (Racing Point) – 57;
  7. Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) – 53;
  8. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) – 49;
  9. Серхио Перес (Racing Point) – 44;
  10. Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) – 43.

Кубок Конструкторов перед Гран-при России:

  1. Mercedes AMG F1 – 325 очков;
  2. Red Bull Racing – 173;
  3. Racing Point – 107;
  4. McLaren – 106;
  5. Renault Sport F1 – 83;
  6. Scuderia Ferrari – 66;
  7. Scuderia AlphaTauri – 53;
  8. Alfa Romeo – 4;
  9. Haas – 1;
  10. Williams – 0.

Программа гоночного уик-энда Гран-при России 2020:

Время работы фанатского сектора Red Bull Racing в «Сочи Автодром
  • с 10:00 до 16:30
ДатаВремяДисциплинаСессия
Пятница, 25 сентября9:35-10:20Формула 2Свободные заезды
11:00-12:30Формула 1Первые свободные заезды
13:30-14:00Формула 2Квалификация
15:00-16:30Формула 1Вторые свободные заезды
Суббота, 26 сентября10:15-11:20Формула 2Первая гонка (28 кругов или 60 минут)
12:00-13:00Формула 1Третьи свободные заезды
15:00-16:00Формула 1Квалификация
Воскресение, 27 сентября10:55-11:45Формула 2Вторая гонка (21 круг или 45 минут)
14:10-16:10Формула 1Гонка (53 круга или 120 минут)
Время окончания гонок и расписание может быть скорректировано.
В этот уик-энд любителей автоспорта ждём много интересных событий на гоночной трассе и за её пределами. Совместно со Skypark Сочи в горном ландшафте мы создали удаленную фан-зону Red Bull и подготовили насыщенную музыкальную программу в рамках Sunset Live.
Skypark Сочи
Skypark Сочи
Skypark Сочи
Skypark Сочи
© Skypark Сочи
01/03

Программа активностей Skypark Сочи:

25 Сентября
10:00 – 17:00
  • Онлайн-трансляция Ф-1 на большом экране
  • Гонки на игровых симуляторах Ф-1
26 сентября
10:00 –17:00
  • Онлайн-трансляция Ф-1 на большом экране
  • Гонки на игровых симуляторах Ф-1
18:00 – 23:00
Sunset Live
  • Провожаем закат под хорошую музыку

DJ Worm

DJ Worm
DJ Worm
© Denis Klero/Red Bull Content Pool
Многократный победитель и участник всероссийских и мировых соревнований по диджеингу. Первый национальный чемпион Red Bull Music 3Style Russia 2018 и просто хороший парень Никита Лаврентьев.

DJ Timofey

DJ Тимофей
DJ Тимофей
© Дом культуры Танцплощадка
Тимофей — самый веселый диджей современности по мнению многих московских промоутеров, арт-директор «Дома Быта» в Санкт-Петербурге, резидент Denis Simachev Shop&Bar, Mishka, «Танцплощадка», Beatnik и Zing Bar.

Dj Щедрин

Dj Щедрин
Dj Щедрин
© peopletalk.ru
Один из важных диджеев модной Москвы, арт-менеджер бара «Симачёв», постоянный гость «Стрелки», сердцеед и человек с идеальным вкусом во всем.

«Самое Большое Простое Число» – СБПЧ

«Самое Большое Простое Число»
«Самое Большое Простое Число»
© SBPCH
Группа «Самое Большое Простое Число» создаёт электронную музыку с грувом и энергией, совмещая несовместимое: пестрый коллаж африканских ритмов, хип-хоповые брейки, фанковая гитара, дискотечный бас и психоделические проигрыши.
Концерт-ураган, концерт-торнадо, концерт, какого больше не будет. СБПЧ устроят на сцене карнавал дичи, чемпионат по стоянию на голове, марафонский забег на месте. Эти песни нужны, чтобы заставить тебя танцевать. Бред, абсурд и ерунда. Грув, бас и гул. Танцы, объятия, нижний брейк. Всё, чем славятся СБПЧ.
27 сентября
10:00 – 17:00
  • Онлайн-трансляция Ф-1 на большом экране
  • Гонки на игровых симуляторах Ф-1

Куда сходить?

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Сочи КазиноТерритория азартных игр****Паспорт для входаhttp://gastroportsochi.ru/
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Sky ParkЭкстремальные развлечения***Платный входhttps://skypark.ru/
Адлер
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Бестужев барТрешовый бар для вечеринки***Дресс код и фейс контрольhttp://bestuzhevbar.ru/adler
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Сочи
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Как добраться?

В Skypark ты можешь комфортно добраться трансфером, организованным из Адлера, Красной Поляны, Сочи и Олимпийского парка. Можно воспользоваться маршрутами общественного транспорта или доехать на автомобиле.
GPS-координаты Skypark Сочи:
43.524870, 39.997230
Подробнее о том, как добраться.
Вход в Skypark осуществляется по входному билету, который можно приобрести офлайн в кассах или онлайн на сайте skypark.ru