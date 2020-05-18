Фортепиано для изоляции
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Рюити Сакамото выпустил запись концерта «Игра на фортепиано для изолированных»
Знаменитый японский композитор и со-основатель электронной группы Yellow Magic Orchestra исполнил композиции, принадлежащие к разным периодам его творчества. В качестве специального гостя к Рюити присоединился Хидедзиро Хондзе, известный музыкант, играющий на сямисэн — японской трёхструнной лютне.
В концерт, записанный в апреле в Токио, вошли композиции с последнего на сегодняшний день альбома Сакамото «async» и знаменитая заглавная тема из фильма 1983-го года «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» режиссера Нагисы Осимы.
Рюити Сакамото сольно и в составе синти-поп трио Yellow Magic Orchestra выпустил более 50 пластинок. Композитор становился лауреатом премий «Оскар», «Грэмми» и BAFTA, и «Золотой глобус», а среди его работ для кино — саундтреки к фильмам Брайана Де Пальмы, Алехандро Г. Иньярриту и Бернардо Бертолуччи. В 2017 году вышел документальный фильм «Рюити Сакамото: Кода» о его жизни и творчестве.