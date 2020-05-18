Фортепиано для изоляции

В концерт, записанный в апреле в Токио, вошли композиции с последнего на сегодняшний день альбома Сакамото «

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» и знаменитая заглавная тема из фильма 1983-го года «

Счастливого Рождества, мистер Лоуренс

» режиссера Нагисы Осимы.