Даниил Квят стал седьмым в самой непредсказуемой гонке десятилетия в Ф-1

В Бахрейне завершился Гран-при Сахира, победителем которого сенсационно стал пилот Racing Point Серхио Перес. Для мексиканского гонщика успех стал первым в карьере пилота Ф-1, а для его страны – первой за полвека. Второе место также стало сюрпризом. Обладателем серебряных наград впервые стал гонщик Renault Эстебан Окон. Тройку лучших замкнул напарник Переса Лэнс Стролл. А вот российский гонщик Scuderia AlphaTauri Даниил Квят сумел занять высокое седьмое место.

Албон прорвался на шесть позиций

Алекс Албон стал шестым в ночной гонке в Бахрейне © Getty Images/Red Bull Content Pool

Старт второго подряд уик-энда в Бахрейне сложился для тайского пилота Red Bull Racing не лучшим образом. В субботней квалификации Алекс Албон показал лишь 12 время и в воскресенье стартовал за пределами первого десятка. Разумеется, победа или даже о подиум в гонке казался для 24-летнего пилота счастливым сценарием. Более реальным сценарием для Албона было попадание в очковую зону. Алекс со старта и до финиша гонки демонстрировал хороший темп, сумев отыграть шесть позиций. В итоге таиландец пересёк финишную черту шестым, чему, безусловно, был рад.

«Это была очень странная гонка. Я не совсем уверен насчёт того, как всё складывалось. Но прорыв с 12-го места на шестое — не слишком плохо. Однако мы надеялись сегодня на большее. Мы ожидали, что будем медленными на прямых, и мы еле-еле удерживались впереди других машин, когда у нас была DRS. Но обгонять было так трудно. Так что мне приходилось выезжать на внутренний радиус в первом повороте, чтобы обгонять. Было очень трудно гоняться при такой конфигурации прижимной силы. Мы были быстры на таких частях трассы, как второй сектор. Но там обгонять невозможно. Теперь мы полностью концентрируемся на Абу-Даби», — подытожил Албон.

Квят был готов побороться за подиум – помешал сейфти-кар

Даниил Квят финишировал шестым © Getty Images/Red Bull Content Pool

Российский пилот Scuderia AlphaTauri Даниил Квят блестяще провёл Гран-при Сахира. В субботу наш гонщик показал шестое время в квалификации – лучшее для себя в сезоне-2020. Со старта гонки уроженец Уфы удержал позицию, а ближе к середине гонки сумел выйти на четвёртое место в расчёте побороться за подиум. Но ему помешало появление на трассе автомобиля безопасности. На 52-м круге Даниил отправился в боксы за новой резиной, но вернувшись на трассу увидел жёлтые флаги – Николас Латифи на Williams вылетел с трассы. Пока сейфти-кар собирал за собой пелотон, соперники Квята в борьбе за подиум отправились в боксы, сэкономив время для смены покрышек. В итоге спортсмен из России финишировал седьмым, но был доволен показанным результатом.

«Это был очень хороший для меня уик-энд, и я даже надеялся на более высокий результат. Когда на трассе появилась машина безопасности, подумал, что это произошло в неподходящее время. Но всё равно седьмое место – тоже неплохой результат. Как команда мы сегодня всё сделали правильно. В субботу у меня получилась идеальная квалификация. Гонка вышла хорошей. Почти идеальной. Очень доволен своим выступлением.

Этот уик-энд был для меня лучшим в году. У меня был темп, и мы были близки к тому, чтобы возглавить среднюю группу. В какой-то момент нас с Сайнсом и Риккардо разделяло всего пару десятых. Было интересно и здорово привезти домой заслуженные очки», — эмоционально прокомментировал своё выступление в Бахрейне Даниил Квят.

Гасли стал первым во втором эшелоне

The Scuderia AlphaTauri cars battled Albon throughout the race © Getty Images/Red Bull Content Pool

После субботней квалификации, в которой Пьер Гасли занял девятое время, французский пилот AlphaTauri рассчитывал на завоевание очков в гонке. Но исход Гран-при Сахира сложился для 24-летнего гонщика не лучшим образом. Проведя большую часть гонки в пределах первой десятки, Пьер всё же финишировал лишь 11-м. По словам француза, у него попросту не было темпа и машина не работала так, как ему хотелось.

«Сегодня была очень тяжёлая гонка. Нам не хватало темпа, и я просто не мог делать в кокпите то, что хотел. Испытывал проблемы с задней частью болида и избыточной поворачиваемостью. Кроме того, нам не повезло со временем появления на трассе машины безопасности. Гонка была сумасшедшей. Глядя на подиум, сожалеешь, что не мог принять участие в борьбе за место на пьедестале почёта, ведь открывались большие возможности. Нужно проанализировать данные, чтобы понять, что пошло не так по сравнению с пятницей и что мы можем сделать лучше. Нужно понять это, чтобы завершить сезон в Абу-Даби на высокой ноте», — оптимистично подытожил своё выступление в Гран-при Сахира Пьер Гасли.

Ферстаппен рассчитывал на победу, но сошёл по вине соперника

Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен квалифицировался третьим и был настроен исключительно на успех в Гран-при Сахира. Но уже на первом круге произошёл инцидент, который свёл все его старания на нет. Голландец пытался избегать контакта со столкнувшимися Шарлем Леклером и Серхио Пересом. В итоге Ферстаппен врезался в отбойник и выбыл из гонки.

«Сам старт был неплохим. Валттери выжал меня, но это приемлемо. Поэтому мне пришлось притормозить. После этого, по сути, речь шла просто о выживании вокруг других машин. Не знаю почему, но они были так агрессивны и безрассудны. В итоге жертвами такого поведения стали три машины, из них две — серьёзными. Не знаю, почему так, особенно почему Шарль в четвёртом повороте так нырял внутрь. Чего вы ждёте, когда тормозите так поздно?

Серхио не мог видеть, что происходит внутри, а он просто заблокировал колёса, столкнулся с недостаточной поворачиваемостью. Из-за этого Серхио в итоге развернуло, я попробовал объехать его снаружи, пытаясь не повредить машину, но там уже ничего нельзя было сделать», — отметил разочарованный Макс Ферстаппен.

Результаты Гран-при Сахира:

Серхио Перес (Racing Point) — 1:31:15.114 Эстебан Окон (Renault Sport F1) — +10,518 Лэнс Стролл (Racing Point) — +11,869 Карлос Сайнс (McLaren) — +12,580 Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) — +13,330 Александер Албон (Red Bull Racing) — +13,842 Даниил Квят (Scuderia AlphaTauri) — +14,534 Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — +15,389 Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — +18,556 Ландо Норрис (McLaren) — +19,541

Общий зачёт после Гран-при Сахира:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) – 332 очка – чемпион мира Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) – 205; Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 189; Серхио Перес (Racing Point) – 125; Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) – 112; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) – 98; Карлос Сайнс (McLaren) – 97; Алекс Албон (Red Bull Racing) – 93; Ландо Норрис (McLaren) – 87; Лэнс Стролл (Racing Point) — 74.

Кубок Конструкторов после Гран-при Сахира: