Киберспортивная сцена FIFA – одна из самых конкурентных в мире. Хотя и кажется, что на виду всегда одни и те же громкие имена, но когда выходит очередная версия тайтла, можно быть уверенным, что новая волна талантов выйдет на соревновательную арену, и появятся новые кибератлеты. Это сложная игра, в которой трудно долгое время оставаться эффективным, даже чемпионы мира выбывают из состязаний всего через несколько лет после крупных побед.

Но есть один игрок, который преодолел эту установку и остался на пике своей карьеры, – это Моссад 'Msdossary' АльДоссари . Он появился на сцене в 2018 году и с тех пор находится на самом пике.

АльДоссари забрал кубок мира в 2018 году, затем занял второе место в 2019, и, хотя пандемия сильно повлияла на киберспорт, он, сохранив свой заряд энергии и страсть к игре, одержал ряд побед в турнирах. Сейчас сцена начинает приходить в себя, а он не выказывает никаких признаков замедления темпа соревнований и, несомненно, добавит к своей полке с трофеями еще несколько кубков в ближайшие месяцы.

Но, как и у любого хорошего киберспортивного про-геймера, его история, связанная с геймингом, это не только история игрока в FIFA. На протяжении всей своей жизни он увлекался многими видеоиграми, и Фрэнки Уорд, ведущая "Save Your Game", получила возможность узнать, что это были за тайтлы в новом эпизоде подкаста.

Во-первых, давайте начнем с очевидного выбора. Путешествие Msdossary в мир FIFA началось с FIFA 08. Он принес диск домой и сказал своим братьям, что это отличная игра про футбол. Это положило начало его крепкой связи с этой франшизой, которая в конечном итоге привела к тому, что он стал чемпионом мира в течение своего первого года в качестве про-игрока, с тех пор он соревновался на самом высоком уровне. Но тогда мысли о том, что FIFA – это лучшая из футбольных игр, и о том, что она может дать людям карьеру, казались довольно безумными.

«Pro Evolution Soccer в то время был более известен, чем FIFA», – вспоминает Msdossary. «Я никогда не думал, что FIFA станет игрой, которая даст многим геймерам работу на полный рабочий день».

Но именно это и произошло, и Msdossary на протяжении многих лет только выигрывал от огромного роста популярности FIFA, заработав более полумиллиона долларов призовых в течение своей карьеры.

Во время подкаста он рассказывает о его ранних турнирах, о том, что он почти не присутствовал на своем первом крупном соревновании – чемпионате мира FIFA 17 Ultimate Team, который проходил в Ванкувере, Канада.

Msdossary чувствует себя как дома, когда держит контроллер © Cedric Ghoussoub / Red Bull Content Pool Часть меня не хотела ехать туда, начинать профессиональную карьеру и путешествовать по всему миру только для того, чтобы играть в FIFA... Musaed 'Msdossary' Al Dossary

«Часть меня не хотела ехать туда, начинать профессиональную карьеру и путешествовать по всему миру только для того, чтобы играть в FIFA, хотя там был внушительный призовой фонд», – говорит Msdossary. «Но я знал, что если я поеду туда, то у меня не будет пути назад к моей [старой] жизни – я буду известен как профессиональный игрок».

Он вспоминает, что если бы кто-то из его родителей усомнился в его решении поехать на турнир, то он бы с радостью остался дома, но их вера в него много значила для АльДоссари, поэтому он совершил поездку в Канаду, и это окупилось. Он забрал первое место на турнире и с тех пор стал про-игроком в FIFA.

Конечно, подкаст "Save Your Game" не просто рассказывает об успехе крупных геймеров в их основной кибердисциплине, он также рассматривает всю их игровую жизнь. Когда Msdossary не тренирует свои скиллы и берет небольшой перерыв с контроллером в руке, он запускает самые разные игры, но есть франшиза, к которой он всегда возвращается – это Call of Duty.

Msdossary – чемпион мира 2018 © FIFA

Хотя он был поклонником франшизы со времен Modern Warfare 2, в которую он начал играть, потому что в нее рубились его школьные друзья, но недавно он наслаждался Warzone, успешной версией Battle Royale в Call of Duty. Msdossary пробовал и другие похожие тайтлы и наслаждался ими, но он постоянно возвращается к Call of Duty.

«Иногда мне удавалось побеждать», – говорит АльДоссари, рассказывая истории из своих каток в Warzone. «Помню, как-то я играл со своими друзьями, весь наш отряд умер, поэтому мне пришлось выживать одному. И я схватился с целой вражеской командой, правда, их было не четверо, а трое, но это было отличной зарубой».

На протяжении всего эпизода мы узнаем, насколько Msdossary действительно любит гейминг. Многим киберспортсменам трудно расслабиться во время игры из-за того, что они привыкли к высокому напряжению во время соревнований. Но Msdossary охотно делится с Фрэнки Уорд воспоминаниями о некоторых играх из своего прошлого и настоящего, которые повлияли на него, давая ей и слушателям возможность поближе познакомиться с одним из лучших кибератлетов FIFA всех времен.