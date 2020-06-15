СБПЧ: документальный фильм «AFRICAN DREAM»
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Смотри фильм об увлекательном путешествии группы СБПЧ на Red Bull Studios в Кейптаун и что из этого вышло.
В январе 2020 года группа СБПЧ отправилась в Кейптаун (ЮАР) чтобы осуществить свою давнюю мечту — записать альбом в Африке на Red Bull Studios и снять видео на сингл «Нежно» с известным местным режиссером Па.
«African dream» — короткометражный документальный фильм из трех частей общим хронометражем без малого сорок минут. С одной стороны, зритель получает ответы на важные вопросы, например: «Как создаётся музыка?» или «Что значит быть режиссером?», с другой стороны, на основной вопрос: «Что же на самом деле происходит (а что нет)?» предлагается ответить зрителю.
Есть люди, которых ты видишь и понимаешь, как бы дело не пошло, ты очень интересно проведешь время.
«Нет никаких сомнений! Есть люди, которых ты видишь и понимаешь, как бы дело не пошло, ты очень интересно проведешь время. Это такая ситуация, в которой нельзя проиграть, не может быть плохо, какой бы клип он не снял — будет круто, что мы с ним тусуемся», — комментирует свои ожидания от коллаборации с режиссером Па Кирилл Иванов, солист группы СБПЧ.
Фильм разделен на три части: Magic (Волшебно), Beautiful (Прекрасно), Done (Готово). В конце последней серии вшит клип того самого режиссера Па.
Серия 1: Magic (Волшебно)
Серия 2: Beautiful (Прекрасно)
Серия 3: Done (Готово)
- В фильме принимала участие группа в полном составе: Кирилл Иванов, Женя Борзых и Стас Астахов, также их друзья, местные музыканты и актеры — DJ Mark Schedrin, Sandy B, Катя Волкова и другие.
- Режиссер: Антон Курильчик.
- Оператор и монтаж: Дмитрий Фадеев.
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