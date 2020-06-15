СБПЧ: документальный фильм «AFRICAN DREAM»

В январе 2020 года группа СБПЧ отправилась в Кейптаун (ЮАР) чтобы осуществить свою давнюю мечту — записать альбом в Африке на Red Bull Studios и снять видео на сингл «Нежно» с известным местным режиссером Па .

В январе 2020 года группа СБПЧ отправилась в Кейптаун (ЮАР) чтобы осуществить свою давнюю мечту — записать альбом в Африке на Red Bull Studios и снять видео на сингл «Нежно» с известным местным режиссером Па .

«African dream» — короткометражный документальный фильм из трех частей общим хронометражем без малого сорок минут. С одной стороны, зритель получает ответы на важные вопросы, например: «Как создаётся музыка?» или «Что значит быть режиссером?» , с другой стороны, на основной вопрос: «Что же на самом деле происходит (а что нет)?» предлагается ответить зрителю.

«African dream» — короткометражный документальный фильм из трех частей общим хронометражем без малого сорок минут. С одной стороны, зритель получает ответы на важные вопросы, например: «Как создаётся музыка?» или «Что значит быть режиссером?» , с другой стороны, на основной вопрос: «Что же на самом деле происходит (а что нет)?» предлагается ответить зрителю.

Есть люди, которых ты видишь и понимаешь, как бы дело не пошло, ты очень интересно проведешь время.

Есть люди, которых ты видишь и понимаешь, как бы дело не пошло, ты очень интересно проведешь время.

Есть люди, которых ты видишь и понимаешь, как бы дело не пошло, ты очень интересно проведешь время.