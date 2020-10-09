5 слагаемых чемпионского мировоззрения Скотти Джеймса

Скотти Джеймс – одна из главных звёзд мирового хафпайпа и суперпайпа. Австралиец занял трон лучшего сноубордиста планеты в полу-трубе в 2015, завоевав золотые награды чемпионата мира. Двумя годами позже уроженец местечка Уоррандит во второй раз выиграл мировое первенство, а в 2019 году стал трехкратным чемпионом мира в хафпайпе. В копилке с наградами Джеймса также находятся бронзовые медали Олимпийских игр 2018 года в этой же дисциплины, а также три чемпионских титула X Games в суперпайпе. Последний из них Скотти завоевал в 2020 году, к которому в этом сезоне также прибавил успех на LAAX Open в хафпайпе.

Не удивительно, что с таким послужным списком Скотти Джеймс является наиболее успешным мужчиной сноубордистом из Австралии. У себя на родине 26-летний райдер четырежды победил в номинации «Спортсмен года» по версии Snow Australia Awards, включая награду 2020 года. Несмотря на всю звездность, Скотти не болеет звёздной болезнью, сохраняю голову на плечах. Парень много размышляет, в том числе о жизни, успехе, семье, страхе, древних методах японской войны и Том Круз. Мы поговорили со Скотти, чтобы наверняка узнать, что творится в его голове, и лучше понять его взгляды на жизнь.

1. Успех для всех выглядит по-разному

Скотти Джеймс в деле © Red Bull Content Pool

«В спорте мне нравится то, что он может иметь положительное влияние на то, как мы действуем во многих других сферах нашей жизни. Даже тех, которые полностью отличаются от сноубординга. Например, во время презентации важного проекта в какой-либо сфере человек чувствует схожую нагрузку с тем напряжением, которой давит на меня на соревнованиях вроде US Open. И чувство успеха также очень похоже. Разумеется, эти миры совершенно разные, но, в конце концов, похожие чувства можно найти в самых разных сферах жизни».

2. Думай как самурай

«Есть такой момент в фильме “Последний самурай”, где учитель пытается обучить Тома Круза овладеть своим мечом. А тот размахивает боевым оружием, но не может постичь смысл движений. Герой пытается осмыслить какое-то особое искусство, но самурай говорит ему: “Слишком много мыслей. Ты слишком много думаешь”. В случае со сноубордингом, я именно так понимаю этот спорт. Мне кажется, что иногда я чрезмерно усложняю и слишком много обдумываю происходящее, сосредотачиваясь на результатах. Или же в голове появляются мысли из разряда: “а что, если”. Хотя иногда тебе нужно просто сделать что-то и перестать так много думать об этом».

3. Не бойтесь страха

«Очевидно, что в экстремальных видах спорта есть постоянный элемент преодоления страха. Это достаточно конкретный процесс: есть вещь, которая может тебя напугать, и тебе придётся столкнуться с ней лицом к лицу, если ты хочешь перейти на следующий уровень. Ты должен это сделать, чтобы добиться успеха в этой профессии, иначе ты ничего не достигнешь. Я чувствую, что это очень полезно для других сфер жизни. Просто осознание того, что столкновение с чем-то, что тебя пугает, – это возможность вырасти, стать лучше и подняться на ступень выше».

4. Победа – это еще не всё

Скотти на вершине подиума соревнований LAAX Open 2020 © Red Bull Content Pool

«Был момент в начале этого года и в 2019 году, когда меня никто не смог победить. Я так много выигрывал, что это стало моим дефолтом. Но я бы солгал, если бы сказал, что чувствую себя так же хорошо, как в первый раз, когда выиграл. Конечно, это всегда огромное достижение, но этот блеск постепенно исчезает. Это может стать нормальным очень быстро. И что случилось в конце сезона? Я проиграл. Я занял третье место на US Open. В то время было так сложно принять поражение, но теперь я вижу, что мне это было нужно.

В первую очередь, победа приносит мне удовлетворение. Но, на самом деле, это процесс восхождения на вершину и вызов. И теперь я могу сделать это снова и вновь насладиться этим чувством победы. Так что да, поражение действительно может быть замаскированным благословением. Это может помочь тебе заново понять причины, по которым ты становишься лучше».

5. Не забывай о том, что важно

«Я всегда был по-настоящему конкурентоспособным, и много выигрывал в своей жизни. Но я не думаю, что в этом и состоит “успех”. Я думаю, что “быть успешным” – это быть хорошим в разных мелочах. Просто поужинать с семьей, или отправиться в поход, или просто иметь хорошие отношения с мамой и папой, а также братьями и сестрами. Если ты не уделяешь время этим вещам, всё остальное всё равно не имеет значения.