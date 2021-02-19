Команда Формулы-1 Scuderia AlphaTauri выпустила стильное превью нового сезона Формулы-1, показав цвета 2021 года, а также главные образы новой коллекции премиального модного бренда AlphaTauri сезона осень-зима 2021.

Презентация, которая прошла в новом шоуруме AlphaTauri в Зальцбурге и транслировалась онлайн, стала первым выходом гонщиков Пьера Гасли и Юки Цунода в качестве членов одной команды.

После успешного первого сезона в цветах AlphaTauri команда намерена одержать победу в 2021 году, на молодых гонщиков возлагаются большие надежды. Гасли — лидер команды. Двадцатипятилетний гонщик, впервые участвовавший в Формуле-1 в 2017 году в команде под прошлым названием Scuderia Toro Rosso, дважды побывал на подиуме Формулы-1. В 2020 году победа Гасли в Монце стала важным моментом для него и для всей команды под новым названием.

Двадцатилетний Цунода — первый японский гонщик, участвующий в Формуле-1 с 2014 года. Его карьера стремительно развивалась от звания чемпиона Японии 2018 года в классе F4 и третьего места в Формуле-2 в 2020 году до участия в Формуле-1 в сезоне 2021. Ставка сделана на его умение быстро учиться в сочетании с опытом Гасли.

«Решение об участии Пьера и Юки в сезоне 2021 года было принято, потому что философия Scuderia AlphaTauri все еще заключается в том, чтобы давать молодым гонщикам программы Red Bull Junior возможность перейти в Формулу-1 и обучить их соответствующим образом — поэтому сейчас Юки получил свой шанс», — объяснил руководитель команды Франц Тост. «Благодаря Пьеру Юки сможет быстрее учиться, плюс роль сыграет наличие в команде опытного гонщика, и мы можем надеяться на хорошие результаты. На мой взгляд, эта пара — лучший вариант для достижения обеих наших целей, и я уверен, что она принесет нам успех».

В 2020 году бренд Scuderia AlphaTauri с большим отрывом выиграл в категории «Лучшая цветовая схема», а новая сине-белая гамма гоночного автомобиля команды и гонщики были в центре внимания на модном мероприятии, прошедшем перед демонстрацией модели автомобиля 2021 года, которая впервые появится на предсезонных тестах 12 марта в Бахрейне. Тесты — это прекурсор беспрецедентных 23 этапов. Для подготовки к такому насыщенному календарю оба спортсмена побывали в центре Red Bull Athlete Performance Center, где прошли тщательную проверку состояния здоровья.

«Я готов стать лидером. Юки очень быстрый и поможет нам продвинуть команду вперед, будем вместе работать над этим, — прокомментировал Гасли, приносящий команде больше всего очков. — Думаю, что прошлый год был самым удачным для команды в плане работы, развития и результатов, а также выступлений на гоночных уик-эндах. Я всегда хочу большего и уверен, что в 2021 году мы добьемся огромных успехов».

«Мне повезло провести время с командой Scuderia AlphaTauri до сезона, поэтому мы уже хорошо знакомы и я многому учусь у них, в том числе у Пьера, он очень талантливый спортсмен, —добавляет Цунода, в 2020 году получивший награду имени Антуана Юбера, которая выдается лучшим новичкам в сезоне Формулы-2. — Моя цель — как можно быстрее учиться и начать показывать результаты. Скорее бы начать!».

Благодаря показу в шоуруме AlphaTauri Гасли и Цунода не только посмотрели коллекцию AlphaTauri сезона осень-зима 2021, но и получили шанс выбрать новые образы до начала сезона.

«Три новости одновременно: новый шоурум AlphaTauri, где встречаются мода и Формула-1, первая возможность посмотреть на коллекцию AlphaTauri сезона осень-зима 2021 и новые цвета и костюмы гонщиков для команды Scuderia AlphaTauri на Формуле-1», — подводит итоги Ахмет Меркан, генеральный директор AlphaTauri.