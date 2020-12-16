Что быстрее: Юки Цунода за рулём или его прорыв в Формулу-1?

Юки Цунода окончил своё стремительное продвижение по карьерной лестнице гоночного пилота. В сезоне-2021 японский гонщик станет напарником Пьера Гасли по команде Scuderia AlphaTauri. После дебюта в Формуле-3 в 2019 году и блестящего выступления в Формуле-2 в 2020 году, 20-летний гонщик получил право дебютировать в королевских гонках в марте следующего года в стартовом Гран-при Австралии. Более того, Цунода будет самым молодым гонщиком на стартовой решетке и станет 18-м японским пилотом, стартовавшим в гонке Формулы-1. Вот краткая информация об ньюзмейкере из Сагамихары.

Как он сюда попал?

20-летний японец примеряет кресло пилота Ф-1 © Josh Kruse/Scuderia AlphaTauri/Red Bull Content Pool

У каждого гонщика есть именно «тот» момент, когда он влюбляется в автоспорт. Для Цуноды это произошло в 2004 году, когда он в возрасте четырёх лет наблюдал за выступлением отца в популярных в Японии авто-соревнованиях – джимхана. Юки был впечатлён. Настолько, что в скором времени попробовал свои силы за рулём карта. В 10 лет Цунода принял участие в юниорском чемпионате по картингу. Спустя три года он пробился в региональный класс, а в 14 лет – вышел на национальный уровень.

В 16 лет японец принял участие в японском чемпионате Формула-4, чемпионом которого стал в 2018 году. Тогда же Юки принял участие в трехдневных тестах на трассе Хунгароринг в Будапеште и стал пилотом Red Bull Junior Team. Он вспоминает: «Эти тесты – один из самых важных моментов в моей жизни».

Что он натворил?

Юки Цунода за рулём Scuderia AlphaTauri © Josh Kruse/Scuderia AlphaTauri/Red Bull Content Pool

2019 год пошёл для Юки быстро. После первого переезда в Европу японцу пришлось адаптироваться к новой культуре, улучшить свой английский и соревноваться перед паддоком королевских гонок в Формуле-3. После пяти к ряду финишей в первой шестерке во второй половине сезона, включая победу в спринтерской гонке в Монце, Формула-2 стала логическим продолжением карьеры Цуноды.

После поула и подиума в третьей гонке сезона на трассе Red Bull Ring, Юки вышел на новый уровень. Японец выиграв этапы в Бельгии и Бахрейне, спринтерскую гонку в Сильверстоуне, завоевав два других подиума и заняв третье место в общем зачете чемпионата Ф-2.

Почувствуй вкус Ф-1

20-летний Юки Цунода готов к дебюту в Формуле-1 в составе AlphaTauri © Josh Kruse/Scuderia AlphaTauri/Red Bull Content Pool

Как для поклонника Айртона Сенны, японцу было делом чести впервые опробовать в деле болид Формулы-1 именно на трассе Имола в Италии. Этот знаковый трек не принимал гонки Ф-1 с 2006 года. Но в этом году на трассе прошёл Гран-при. На трассе, где в 1994 году трагически погиб легендарный бразильский пилот, Цунода впервые сел за руль машины Scuderia AlphaTauri. После 72 кругов по одной из самых знаковых трасс этого вида спорта он знал, чего ожидать – и хотел большего.

«Существует большая разница между болидами Формула-2 и Формула-1», – объяснил японец. – «Это совершенно другой мир. Машина была более лёгкой для вождения, но также более физически требовательной».

Что говорят эксперты?

Цунода проехал за рулём Scuderia AlphaTauri по трассе Имола © Josh Kruse/Scuderia AlphaTauri/Red Bull Content Pool

Руководитель команды Scuderia AlphaTauri Франц Тост хорошо помнит этот тест. «Утром было немного сыро, поэтому мы начали день на полностью мокрых шинах», – объяснил Тост о тестах в Имоле. – «Юки сразу же ознакомился с машиной, а это означает, что когда мы перешли на сухие шины, он быстро улучшил время прохождения круга. Это было весьма впечатляюще. Он дал ценные технические отзывы о поведении машины. Red Bull следил за развитием карьеры Юки. И, я уверен, что он станет большим подспорьем для нашей команды».

Что думает Юки?

В 2019 году Цунода заявил, что его целью будет стать гонщиком Ф-1 по окончанию сезона. Миссия выполнена! Чего же он ожидает от предстоящего сезона гонок на высшем уровне автоспорта? Цунода сказал: «Я очень этого жду и уверен, что смогу хорошо выступить в Формуле-1. Как и для большинства гонщиков, моей целью всегда было участие в гонках Формулы-1, поэтому я очень рад этой новости. Я понимаю, что в следующем году буду стараться оправдать возложенные на меня надежды многих японских фанатов Формулы-1. И я буду делать все возможное для них».

Что произойдет дальше?

Цунода делает шум в Имоле © Josh Kruse/Scuderia AlphaTauri/Red Bull Content Pool