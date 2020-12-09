Thank God It’s Thursday: интервью с Сергеем Санчесом

И пока «Четверги Санчеса» в «Пропаганде» поставлены на вынужденную паузу, их основатель рассказывает о своем уникальном пути, дает ценные советы коллегам о поддержании души и тела в тонусе и каждым словом закрепляет свою славу самого доброго волшебника ночной Москвы.

Привет! Давай начнем с подбора идеального саундтрека для наших читателей. Под какой микс им лучше всего наслаждаться нашей беседой?

Включайте этот микс:

Когда ты стал называть себя Санчесом? Были какие-то другие варианты сценического имени?

У меня двойная испанская фамилия — Санчес-Перес. Нет, я сразу был Санчесом. С рождения. У меня двойная испанская фамилия — Санчес-Перес. Она досталась мне от дедушки. Дай бог ему здоровья: сейчас ему 88 лет. Так что уже в 94-95-м я писал на флаерах «Санчес». Но люди до сих пор часто думают, что Санчес — это Саня. То есть ты на четверть испанец?

DJ Sergey Sanchez © Фото из личного архива Сергея Санчеса

Не знаю, как обстоят дела с генетикой. Но чувствую себя абсолютно русским человеком. Раньше я думал, что вот приеду в Испанию, выйду из самолета, и меня «накроет»: упаду и начну целовать испанскую землю. В Испании действительно очень приятно находиться, я очень люблю их вино и культуру, но ментально я — русский.

Уже в 94-95-м я писал на флаерах «Санчес». Но люди до сих пор думают, что Санчес — это Саня.

Между тем ты живешь в Барселоне. Или уже нет?

В Испании живет моя семья и много родни по отцовской линии. Последние 6 лет я постоянно путешествую туда-сюда. И не уставал: там — семья, тут — друзья и ценители моей музыки. В какой-то год у меня было больше 150 перелетов. В воздухе я занимался музыкой, читал, смотрел сериалы. Полеты — отличная возможность побыть одному, своего рода медитация. Сейчас перемещаться намного сложнее. Поэтому я в основном работаю в России, а семья — в Барселоне.

Ночная жизнь Барселоны еще с весны в полном анабиозе. А в Москве за лето-осень нашли способ хотя бы частично восстановить вечеринки (пускай в данный момент это скорее дневнеринки). Тебя удивила такая стойкость московской ночной жизни?

Россия и Москва действительно во многих сферах технологически опережают мир. Например, я искренне восхищаюсь возможностью оформлять документы онлайн, существованием МФЦ и так далее. Для Европы это просто фантастика, особенно для Испании.

Полеты — отличная возможность побыть одному, своего рода медитация. Гастроли тоже продолжаются: завтра лечу в Сочи, потом — в Самару. Конечно, с соблюдением всех требований безопасности. Мои зарубежные друзья ставят грустные смайлы под моими афишами. Я сам все еще пытаюсь понять причину запрета именно ночных мероприятий. Наверное, вышестоящие органы верят в живительную силу солнца: мол, днем вирус не опасен. Что ж, у всех свои мантры. Я за то, что во всем нужно определить норму, а не рубить с плеча. Люди хотят веселиться, чувствовать себя живыми, отвлекаться, развиваться. Вводите меры, но не перерубайте доступ кислорода целым сферам. Не хочется усугублять и отвлекаться от позитивной темы музыки, но давайте не будем забывать, что за пределами сытой Москвы обстановка сейчас предельно накалена.

DJ Sergey Sanchez © Фото из личного архива Сергея Санчеса

За 22-летнюю историю «Четвергов Санчеса» ты пропускал хоть один четверг?

Я вообще человек-четверг: у меня все происходит в этот день. Конечно. Мог уехать в январе в Таиланд. Однажды в четверг умудрился родиться мой сын. Пришлось звонить другу из роддома и просить меня подменить. Я вообще человек-четверг: у меня все происходит в этот день. Вообще четверг — недооцененный и неочевидный день для российских клубов. Почему ты выбрал именно его? Во-первых, этот день в «Пропаганде» был свободен для экспериментов: в другие дни уже была другая программа. Во-вторых, в тот момент в наших клубах еще не было вечеринок имени конкретного диджея. Да и с тех пор я такого не припомню. Сейчас у нас, разумеется, первая в истории вынужденная пауза в истории «Четвергов Санчеса» .

Когда ты понял, что не можешь не связать свою жизнь с музыкой?

Очень рано: еще в школе. В какой-то момент мне захотелось поделиться эмоциями и попробовать управлять настроением слушателей. Делать это я мог через музыку. Я не был коммуникабельным дворовым парнишкой. Но любил слушать радио, записывать песни на бобины и кассеты, дарить свои сборники друзьям, ловить что-то редкое в FM-диапазоне, даже делал домашнюю радиостанцию.

DJ Sergey Sanchez © Фото из личного архива Сергея Санчеса

Помимо самой музыки меня привлекала возможность восполнять недостаток внимания и, возможно, даже любви. Нахождение в центре вечеринки компенсировало это сполна. Так я и играл: сначала в пионерских лагерях, потом — на дискотеках в районных центрах на родном юге Москвы, откуда меня даже забирали в милицию.

Электронная музыка была тогда для всех непонятна — совершенно новый мир, звуки, структуры.

В 90-е нужно было зарабатывать, поэтому я отвлекся от музыки и прошел через все вехи того времени, вроде торговли на рынке. Выжил, скопил деньги, купил оборудование и первые пластинки. Дома учился играть, в клубах искал единомышленников.

Электронная музыка была тогда для всех непонятна — совершенно новый мир, звуки, структуры. Чтобы понять, в каком стиле ты играешь, нужно было услышать все стили и осознать все нюансы. Я разбирался очень долго. Но сразу понял, что буду играть позитивную музыку. Поэтому даже когда я играю дип-хаус, ассоциируюсь с чем-то светлым. Хаус я выбрал раз и навсегда.

Я не сопротивлялся тому, что всегда было во мне — музыке. И вот четверть века непрерывно работаю на радио.

Я не сопротивлялся тому, что всегда было во мне — музыке. И вот четверть века непрерывно работаю на радио (сейчас — на Megapolis FM ). Все складывалось очень органично, без усилий. Мне просто всегда нужна хорошая среда, чтобы оставаться самим собой. Времена меняются, твои любимые стили уходят на второй план. Важно быть в динамике, чувствовать пульс времени и соответствовать ему. Я тоже «плавал» по стилям, увлекался разными жанрами, но всегда играл с любовью.

«Оставайся собой» — звучит легко. Но на деле это очень сложно, особенно в реалиях московской тусовки, где все стихийно и капризно. На какие компромиссы ты шел в своей карьере? А на какие — нет?

Для меня важно, чтобы люди были счастливы. Я часто слышу: «Санчес, вот ты встал за пульт, и все вдруг стали танцевать». Да, возможно, дело в имени, каком-то фидбеке. Но люди вряд ли просто будут танцевать под все, что я включу. Есть сложные площадки, где я ничего не могу исправить. Иногда на танцполе недостаточно людей. Но в целом у меня широкий музыкальный спектр, поэтому это вряд ли можно назвать компромиссом: в одном только хаусе множество оттенков.

Хаус я выбрал раз и навсегда.

Я не из авангарда. В отличие от многих других диджеев, я не люблю мучить людей. Я не из тех, кто играет, «чтобы людям было некомфортно». Такое музыкальное «садомазо» лучше оставлять в своих наушниках. Я где-то в середине, между глубоким андеграундом и коммерческими диджеями. И мне тут очень комфортно.

Каждый сет — уникальный, я ни разу не играл один и тот же сет дважды. Самое сложное в этой профессии — уметь заинтересовать, увлечь и передать людям свой азарт. Публика всегда видит, что делает диджей за пультом: кайфует или просто отрабатывает. Он взволнован? Переживает? Он смотрит вниз или хочется общаться с людьми? Он сам — музыка или просто какой-то бубенчик? Во мне уживаются две стороны. Первая любит быть в центре внимания. Вторая уезжает в глубокую Карелию, восстанавливается и наслаждается уединением и звоном в ушах, который я заработал как сувенир за многолетнюю работу в клубах.

«Санчес, вот ты встал за пульт, и все вдруг стали танцевать»

Долгие годы российские тусовщики уезжали не в Карелию, а на фестиваль «Казантип». Ты был его важной частью. Но возможен и нужен ли такой фестиваль в наше время? Ведь сейчас люди научились объединяться без физического присутствия: в чатах и социальных сетях.

Конечно, нужен. Показателем стал фестиваль Alfa Future People. Десятки тысяч людей несколько лет подряд, порой под проливным дождем месили грязь в диких танцах. Ты можешь быть абсолютным интровертом и находиться на танцполе один на один с любимым артистом.

«Казантип» был настоящим музыкальным Диснейлендом с десятью танцполами и всеми жанрами. Ни в одном клубе ты не услышишь такой громкости, не увидишь столько света и так далее. Такое должно быть всегда доступно в любой части света. Это очень сложно и дорого организовать, но это стоит того. Потому что это не забывается никогда. Мне долгие годы снился «Казантип», особенно зимой: я ждал августа, мечтал о поездке. Это воспоминания, которые по-настоящему греют. Я участвовал почти во всех «Казантипах», и это был бесценный опыт — играть перед 20 000 людей.

Я участвовал почти во всех «Казантипах», и это был бесценный опыт — играть перед 20 000 людей.

Нехватку внимания такое точно компенсирует….

О, да. После часового выступления тебя трясет так, что ты потом до утра ходишь заряженный. Любой артист знает такие ощущения.

Ходишь ли ты на российские вечеринки, на которых ты не работаешь?

Да, но чаще всего это вечеринки друзей или выступления артистов, которых я хочу поддержать. Я уже вырос из тех лет, когда ты можешь просто пойти в незнакомое место к незнакомым людям. Мне нужно, чтобы меня встретили, провели, обеспечили некий комфорт. Да, меня тоже могут развернуть на входе. И я стараюсь такого избегать.

DJ Sergey Sanchez © Фото из личного архива Сергея Санчеса

Могу забыться на сутки в «Мутаборе» , знакомиться с новыми артистами, общаться на бекстейдже, а потом — в социальных сетях. В такие моменты я ощущаю себя живым и понимаю, куда движется мир. Сидя дома ты думаешь, что все стоит на месте. А тут узнаешь, что есть новый звук и новая музыкальная искренность. И я понимаю, что и сам могу в чем-то быть более смелым. Я всегда учусь и развиваюсь. И, конечно, люблю танцевать: даже во время сетов я всегда танцую.

Конечно, я не так часто хожу просто танцевать: у 46-летнего человека с семьей дел всегда очень много. Нужно же еще оставаться в тонусе, писать миксы и выбирать новые треки.

DJ Sergey Sanchez © Фото из личного архива Сергея Санчеса

Говоря о тонусе, самое время узнать, чем ты занимаешься с пятницы по среду? О твоих делах в четверг мы наслышаны. Как ты следишь за здоровьем: ушами, ногами, шеей, спиной и всем остальным? Что советуешь молодым диджеям?

Три «с» от Сергея Санчеса: спорт, секс, сон. Действительно, со здоровьем у диджеев много проблем. Особенно после 35. Вот тогда нужно регулярно проходить медкомиссии. Я раз-два в год обследуюсь в Испании и проверяю все свои механизмы. Некоторые вещи, увы, уже не вернуть. Например, 15 лет ношения тяжелейшей сумки (до 30 кг) с пластинками на одном плече ожидаемо повредили позвоночник. Теперь без гимнастики я не могу. Я сам выработал для себя комплекс упражнений, которые мне помогают. Я не люблю бег, но много хожу. Иногда могу выйти из дома и просто гулять. Также важна ментальная гигиена. В понедельник у меня музыкальный выходной: я не слушаю музыку и восстанавливаюсь. И, конечно, хорошее питание и сон. Меня много раз спасал «восстанавливающий нэпчик» в самолете, когда ты спишь 15-30 минут, чтобы получить заряд бодрости. Дружите со своим организмом и слушайте его. Три «с» от Сергея Санчеса: спорт, секс, сон. Клубная культура всегда отражала то, что происходит в обществе и в политике. Берлин не просто так стал тем Берлином, который мы ценим и любим. Не просто так Нью-Йорк подарил нам столько шедевров. И московские вечеринки всегда отражали перемены в нашей стране. И происходили они в прямом смысле на твоих глазах. Можно ли назвать здоровым развитие российской клубной культуры?

Это определенно больная тема. Попробую аккуратно зайти на эту территорию. Иногда мне кажется, что в мировом клубном локомотиве Россия не просто занимает последний плацкартный вагон, а ее в последние годы и вовсе отцепили. И он двигается просто на инерции прошлых лет по наработкам моих друзей-стариков, которых можно пересчитать по пальцам.

Клубная культура есть в каком-то смысле в Москве и Санкт-Петербурге. Но зная, какой может быть эта культура, я не могу искренне говорить о ней в контексте России. Кажется, что чиновники все еще считают, что ночная жизнь – криминал, а работают тут одни отбросы. Появляются очаги, которые постоянно гасятся, но в целом почва настолько отравлена, что на ней растут только кальянные и кабаки с потребительским отношением к музыке. 5-7 клубов на 15-миллионную Москву — это просто печально.

Всегда нужно дружить с «чем-то внутри», что вдохновляет работать дальше. Ты просто идешь туда, куда тебе предначертано.

Я никогда не хотел стать взрослым брюзгой, но это действительно мое мнение. Раньше я видел многое, что поддерживало эту культуру: клубы, людей, журналы, радио, бизнесменов, бренды. Они помогали рядовым клабберам образовываться и хотеть большего. Сейчас планка упала: из-за любящих взятки служб, из-за законов о рекламе, из-за растерявшихся владельцев клубов. У нас не берут деньги за вход, хотя это — нормальная практика во всем мире. Наша ночная жизнь сейчас — это грустно.

Я продолжаю отслеживать музыку и готовиться к выступлениям с прежним азартом, но вижу, что ситуация не становится лучше. Особенно при отсутствии у людей денег и всех тревогах 2020-го.

Причем музыку у нас любили всегда. Просто так и не научились платить за нее. Как мы можем исправить ситуацию: как работники индустрии, так и обычные тусовщики? Например, главред Mixmag Россия Илья Воронин переводит много важных книг о музыке в издательстве «Шум».

Клуб всегда реагировал на эпоху, в которую он работает. Вернусь к твоим же словам о том, что клубная культура является неким зеркалом социально-политической обстановки. Это правда так: клуб всегда реагировал на эпоху, в которую он работает. Поэтому мы не можем сделать ничего искусственно, чтобы изменить время. Культура отдыха с танцами никогда никуда не уйдет. Да, она может «переждать» в андеграунде. Но потом вновь расцветет, словно прекрасный бутон. И мы увидим этот сад. А пока нам нужно просто подождать. Наверное, это я сам говорю себе в ответ на собственную критичность. А внутри индустрии нужно помогать инициативным людям, которые хотят делать вечеринки и сеять добро. Всем этим современным проповедникам, которые неожиданно появляются и так же неожиданно исчезают: умирают, уезжают. Этим светлым энтузиастам, которые верят в досуг, счастье и своих друзей. Наша культура всегда держалась на фриках (не в обидном смысле слова). Изначально они ничего не зарабатывают. Просто хотят слушать любимую музыку в хороших колонках. И время таких людей придет.

Внутри индустрии нужно помогать инициативным людям, которые хотят делать вечеринки и сеять добро.

DJ Sergey Sanchez © Фото из личного архива Сергея Санчеса

Не каждый диджей — хороший промоутер, но и не каждый промоутер — хороший диджей. Как понять, в чем твое призвание и по какую сторону вертушек тебе встать?

Сделать классный лайн-ап — это еще не промоутер, а скорее арт-директор. Сам себя промоутером я никогда не считал. Даже на моих вечеринках в четверг. Сделать классный лайн-ап — это еще не промоутер, а скорее арт-директор. Найти свое место можно просто попробовав себя и в том, и в другом. Даже если вечеринка была неудачной, а тебе все равно нравится — дерзай. Всегда нужно дружить с «чем-то внутри», что вдохновляет работать дальше. Ты просто идешь туда, куда тебе предначертано. Как в детских книжках с пунктирными рисунками по цифрам.

Я где-то в середине, между глубоким андеграундом и коммерческими диджеями. И мне тут очень комфортно.

Быть диджеем и «уметь сводить треки» сейчас очень просто. Но иметь некие навыки собирать людей, создавать к себе интерес и писать историю своих вечеринок — это уже особый талант и определенная работа. Если у тебя это есть, надо действовать. И тогда тебя, мой юный слушатель, ждет успех (смеется).

Диджей — практически мифический персонаж. С ним связано много легенд, о нем пишут песни, он величественен и недосягаем. Какие нелепые мифы о диджеях ты готов развеять раз и навсегда?

Очень часто люди думают, что диджей делает музыку прямо на сцене. Не просто играет треки, а именно создает музыку в режиме реального времени. И может «сделать песню пободрее», «поднять настроение» и так далее. Это очень странно: люди все эти годы так и не понимают суть профессии. А так сейчас можно просто открыть YouTube и всему научиться.

Сам ты — самоучка. Но в наши дни полно школ диджеев, специальных курсов и прочих авантюр в духе «стань звездой фестиваля за 2 недели». Как ты к этому относишься?

DJ Sergey Sanchez © Фото из личного архива Сергея Санчеса

Думаю, мне пора написать брошюру о глубине того, чем я занимаюсь. В конце 90-х я немного учил играть на виниле по своей технологии, и мои ученики добивались успехов, гастролировали. Но потом долгое время я к этому относился негативно и отказывался преподавать. Сейчас единственным преимуществом диджей-школ я считаю возможности найти близких по духу людей и собрать свою команду. Периодически я читаю лекции в разных школах и рассказываю не о технических приемах, а делюсь своей философией и невидимой магией. Наверное, меня слушают и думают: «Этот чувак либо законченный романтик, либо уже немного того». Думаю, мне пора написать брошюру о глубине того, чем я занимаюсь. Не про аплодисменты и гонорары, а о сакральной части работы диджея. Диджей — это шаман, который ведет нас в уникальное путешествие, полное мистических переживаний. Это нужно понимать.

Звучит очень ответственно. Ты, наверное, до сих пор нервничаешь, выходя на сцену?

Всегда. Иногда даже очень сильно. Настолько, что делаю в отеле какие-то заготовки для вступления. Особенно если играю в новом месте. Первые 20 минут вообще самые сложные: и тебе, и твоей публике нужно привыкнуть. Вот эти 3-4 трека я могу продумать заранее. А так у меня каждый сет — уникальный, я ни разу не играл один и тот же сет дважды.

А на 2021-й уже начал готовить треки? Какие вообще планы на следующий год?

Мне хочется, применить этот опыт в создании классного места. Этот вопрос сейчас звучит удивительно странно. Кажется, что пройдя все барьеры 2020-го, ты просто рад, что обзавелся этими заветными антителами. Но как только все успокоится, мне хочется реализовать себя как владелец бара или клуба. Если нас читают потенциальные инвесторы, у меня есть отличная идея и опыт в четверть века, как это делать правильно. Мне хочется, применить этот опыт в создании классного места. Так что я открыт для предложений. В творческом плане я планирую и дальше сотрудничать с моими друзьями и писать новые треки. Главный план — не сойти с ума и остаться человеком. • Sergey Sanchez: SoundCloud / FB / Instagram