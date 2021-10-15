Перед гонкой в Сочи пилот команды Red Bull Racing Серхио Перес бросил вызов популярному российскому блогеру Wylsacom, который освещает новости о технологиях и новых гаджетах. Мексиканский пилот предложил блогеру попробовать побить его круг на виртуальной трассе Сочи Автодрома в игре F1® 2021 от Codemasters.
Гонщик Ф1 против блогера: Серхио Перес вызывает Wylsacom
«Привет, Wylsacom! Это Чеко Перес. Я слышал, что ты фанат Red Bull Racing и Формулы 1. Я с нетерпением жду Гран-при России в Сочи. И чтобы тебе и твоим подписчикам было еще интереснее в этот уикенд, я придумал для тебя челлендж. Попробуй побить мой лучший круг на Сочи Автодроме в официальной игре F1 2021. А чтобы уравнять наши шансы и помочь тебе подготовиться, я договорился с командой профессиональных геймеров, чтобы они дали тебе пару уроков».
Вызов был принят, но Wylsacom сразу понял, что легким испытание не будет.
Я понял, что нужно будет тренироваться, учить трассу, понимать нюансы, потому что все в игре весьма приближено к реальности
Чтобы повысить шансы Wylsacom на высокий результат, Перес подарил ему возможность потренироваться с профессиональным симрейсером - звездой Red Bull Racing Esports Марселем Кифером. Wylsacom тренировался на виртуальном Сочи Автодроме больше получаса - поначалу срезая повороты и допуская ошибки, но постепенно осваиваясь и набирая темп.
«Я всегда спортивные симуляторы воспринимал как некую аркаду. Включал все уровни помощников и пускай машина все за меня делает. Но в Ф1 чем меньше компьютерных помощников работает, тем быстрее едешь, но сложнее контролировать машину. И это совсем другой уровень эмоций».
В результате после тренировок Wylsacom проехал круг за 1:41.571. Для сравнения - результат Переса составил 1:33.309. По словам Wylsacom, попытки и тренировки на симуляторе были не только тяжелы физически, но и выматывающими в эмоциональном плане.
«В начале было ощущение, что сейчас победим. Потом наступило отчаяние оттого, что он совсем непобедим! Но с каждым новым кругом ты начинаешь больше понимать, что происходит. Но я честно говоря устал даже сидя в тренажере. А что чувствуют гонщики, проезжая Гран-при в Сочи, можно только догадываться».
Серхио Перес оценил круг своего оппонента и посоветовал продолжать тренировки в том же духе:
Wylsacom, я слышал, что ты близко подобрался к моему времени на круге. Продолжай атаковать и тренироваться с Марселем, он отличный учитель!
Формула 1 челлендж. Реакция Серхио Переса на проезд Wylsacom
Wylsacom в свою очередь предложил победителю двух Гран-при сразиться при случае в Королевской битве или в Mortal Kombat.
Wylsacom поделился впечатлениями от поездки на Гран-при России. Главным событием уик-энда, по его мнению, стал прорыв гонщика Red Bull Racing Макса Ферстаппена с 20-го места на второе, ставшее возможным не только благодаря мастерскому пилотажу претендента на титул 2021 года, но и внезапно изменившейся погоде над трассой.
«Это очень круто. За такое любишь гонки и большой спорт. Понятно, что везде работают большие профессионалы, во всех аспектах. Например, как быстро меняют колеса на пит-стопах! Я тоже пытался кряхтя поменять колесо в игре Pit Stop Challenge и понял, что так просто это не делается. Но случай, удача - это тоже очень важно. Все можно просчитать, но в какой-то момент что-то пойдет не так. И как пилоты команды смогут отреагировать на ситуацию, это тоже очень важно. Поэтому я проникся».
У тебя есть шанс выиграть приз от Wylsacom, если ты сможешь побить время лучшего круга Чеко Переса на виртуальной трассе «Сочи Автодрома» в игре F1®️ 2021 от Codemasters, подробности в видео.