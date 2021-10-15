«Это очень круто. За такое любишь гонки и большой спорт. Понятно, что везде работают большие профессионалы, во всех аспектах. Например, как быстро меняют колеса на пит-стопах! Я тоже пытался кряхтя поменять колесо в игре Pit Stop Challenge и понял, что так просто это не делается. Но случай, удача - это тоже очень важно. Все можно просчитать, но в какой-то момент что-то пойдет не так. И как пилоты команды смогут отреагировать на ситуацию, это тоже очень важно. Поэтому я проникся».