7 причин перейти на геймерский монитор

Геймерские мониторы создаются с учётом мнения и потребностей киберспортсменов высшей лиги. Это не просто аналоги офисных дисплеев с броским дизайном, а настоящие киберспортивные снаряды. Только в геймерском мониторе ты встретишь технологии и решения, которые смогут изменить твой игровой опыт и даже повлиять на результат. Команда Red Bull Racing Esports iRacing предпочитает систему из трёх или четырёх игровых дисплеев, подразделению F1 достаточно одного плоского экрана, а игроки V10-R выбирают один изогнутый широкоформатный монитор. Почему? Объясним причины такого выбора ниже.

Высокая частота обновления и низкое время отклика

Даже для смартфонов экраны с частотой обновления 120 Гц стали естественным вариантом нормы, а игровые мониторы по определению имеют частоту не ниже 120 Гц, тогда как лучшие модели, например, AOC AGON AG273QZ, получили матрицы на 240 Гц. Хоть раз попробовав сыграть на таком экране, ты просто не захочешь возвращаться к обычному 60-герцовому монитору. Несравненная плавность движений даже в динамических сценах помогает забыть, что на самом деле ты находишься перед экраном монитора, а не рассыпаешь бомбы за Крысавчика где-нибудь на эко-футуристичных просторах Нумбани в Overwatch.

Синхронизация G-SYNC / FreeSync

Высокая частота обновления может быть не только преимуществом, но и проблемой в играх с разнообразной и насыщенной деталями и эффектами графикой. При неминуемом несовпадении частоты кадров в игре и частоты монитора на изображении появляются видимые разрывы изображения, когда в нижней части экрана ещё отрисована половина предыдущего кадра, а в верхней рисуется уже половина следующего. Не заметить эти разрывы невозможно, они начинают раздражать с первой минуты геймплея и вскоре приводят к усталости и лёгкому головокружению. Тут уж не до киберспорта, хочется отойти от компьютера на свежий воздух и выпить что-нибудь холодного.

Устаревшая вертикальная синхронизация снижает частоту кадров в игре до частоты монитора, но если производительность в нагруженных сценах упадёт ниже частоты синхронизации – поприветствуйте старые добрые разрывы. Проблема решается технологиями NVIDIA G-SYNC или AMD FreeSync, динамически подстраивающими частоту обновления монитора к кадрам в игре. Как бы не менялась производительность, разрывы изображения на игровых мониторах исключены.

Осветление тёмных зон

Большинство киберспортивных дисциплин, будь то автосимуляторы, Dota 2, LoL и шутеры от кислотного Fortnite до ураганного Apex Legends, имеют очень яркую цветовую палитру, на которой отлично видно противников. Однако существуют игры в мрачном сеттинге, в атмосферной темени которых нетрудно спрятаться, став если не кемпером, то как минимум неожиданным сюрпризом для других игроков. Геймерам остаётся либо внимательней приглядываться к затенённым участкам игровой карты, либо перед каждой игрой настраивать яркость и контрастность монитора.

Но есть и третий вариант повышения считываемости происходящего в мрачных играх — использовать монитор со встроенной функцией осветления слишком тёмных и затемнения слишком ярких участков изображения. В мониторах AOC она называется Shadow Control. Её особенность заключается в выборочном изменении контраста для разных зон на экране без влияния на общее качество изображения. Проще говоря, помещение, освещаемое одной тусклой лампочкой, после включения Shadow Control станет заметно светлее, а малейшие детали приобретут высокую контрастность – если в углу помещения в ожидании затаился неприятный сюрприз, то с Shadow Control он точно не останется незамеченным. И если в однопользовательских играх Shadow Control станет хорошим помощником, то в киберспорте эту технологию можно приравнять к читерству — способность игрока видеть в темноте как кошка сразу станет имбой.

Отсутствие мерцания

Легенды об испорченном от компьютера зрении остались где-то в 90-х вместе с огромными мониторами на электронно-лучевых трубках. Устаревшие мониторы канули в лету, но даже современные экраны продолжают причинять реальный вред глазам игроков. Дело в незаметном глазу мерцании подсветки, которое медленно, но верно перегружает зрение и вызывает головные боли. Для домашнего казуального геймера лёгкое недомогание — не беда, ведь всегда можно отвлечься на полчаса, чтобы прийти в себя. Но киберспортсмен, чья жизнь порой расписана по часам, не имеет права отдыхать или приходить на турнир с больной головой и резью в глазах.

Эффект незаметного мерцания вызывает широтно-импульсная модуляция — метод управления яркостью светодиодной подсветки монитора. Быстрое включение и отключение светодиодов чаще всего совершенно незаметно глазу, но мозгом оно вполне считывается, что и приводит к необъяснимой усталости.

Правилом хорошего тона для игровых мониторов стал перевод подсветки на питание постоянным током без использования широтно-импульсной модуляции. В мониторах AOC эта технология называется Flicker Free AOC. Благодаря ей при любой яркости дисплей лишён какого бы то ни было мерцания, а значит, монитор не повлияет на твое самочувствие и игровые результаты.

Red Bull Racing Esports iRacing играет на мониторах AOC без мерцания © AOC

Фильтр синего света

Ещё один фактор риска для здоровья геймера — свет в синей части спектра, излучаемый подсветкой жидкокристаллических экранов. Врачи бьют тревогу из-за негативного влияния синего света на глаза. В первую очередь от него страдает центральная часть сетчатки, которая обрабатывает основной объём зрительной информации. Причём повреждения сетчатки, вызванные работой за плохим монитором, необратимы — в таких условиях не то что о киберспорте, даже о нормальной повседневной жизни придётся забыть.

На радость молодёжи производители мониторов уже несколько лет как озабочены снижением яркости синего света в экранах. К примеру, в игровых дисплеях AOC обязательно присутствует функция AOC Low Blue Light, которая полностью блокирует опасные синие лучи, практически не влияя на цветовой характер изображения. Эффект этой технологии в лучшую сторону отличается от функции «Ночной свет», встроенной в операционную систему — последняя делает картинку на экране чересчур жёлтой и непригодной для игр.

Изогнутые экраны

Не то чтобы до изобретения изогнутых мониторов гейминг был пресным и неудобным, но раз производители теперь предлагают погрузиться в игру со всех сторон, почему бы тебе не попробовать? Изогнутые экраны были созданы не для привлечения внимания окружающих (хотя почему бы и нет?;) ), а как способ избавления от затемнения картинки по краям мониторов с большой диагональю.

Максимальная сочность и яркость картинки на жидкокристаллических экранах ощущается при взгляде на монитор строго под прямым углом — поверни дисплей к себе боком, и ты сразу заметишь потемнение изображения. Этот эффект особенно сильно проявляется на мониторах с кинематографичным соотношением сторон 21:9, на боковые части которых смотреть под прямым углом, не меняя положения на стуле, просто невозможно.

Изогнутый экран решает проблему, как бы оборачивая панель вокруг головы игрока так, чтобы геймер смотрел на любую точку экрана строго перпендикулярно, а значит, видел максимально чёткую и насыщенную картинку. Кроме того, изогнутый экран создаёт эффект погружения в игру, задействуя периферическое зрение, а также увеличивает боковой обзор в игре.

Поворот мониторов к центру избавляет игрока от искажений © AO

Игровая эргономика

При создании геймерских мониторов инженеры думают не только об игровом опыте, но и о сопутствующих заботах игрока. Мало какой офисный монитор можно будет так же точно подстроить под свою посадку, как это можно сделать с игровой моделью. К стандартному наклону экрана в геймерских дисплеях добавляются регулировка по высоте и возможность поворота экрана влево-вправо на вращаемой подставке. Если во время игры ты поймёшь, что монитор стоит не лучшим образом, его можно будет настроить под себя быстро и одной рукой, почти не отвлекаясь от геймплея.

Для подключения клавиатуры, мыши и USB-гарнитуры необходимы USB-разъёмы, которые в офисных мониторах расположены не очень удобно. В игровых же моделях мало того, что все порты в прямом смысле будут под рукой, так ещё один из них может иметь повышенную мощность для быстрой зарядки смартфона, как это происходит в мониторах AOC серии AGON.