Летом 2020 Шона Кокси планировала выступить в Токио на соревнованиях своей мечты, чтобы достичь новых высот как для себя, так и для своего вида спорта. После игр в списке дел была запланированная свадьба.

В мгновение ока локдаун перевернул всё с ног на голову, и ей пришлось отложить обе цели. Вместо них она перенесла тройную восстановительную операцию, занялась активным восстановлением и начала подготовку к сезону 2021 прямо в подвале своего дома в Шеффилде.

Тренировочная зона выглядит как шедевр современного искусства, она доверху начинена различными зацепами и предназначена для работы над слабыми сторонами как самой Шоны, так и ее жениха Неда.

Выглядит как красивый интерьер, но на самом деле это домашний скалодром © Matt Bird

«Нед – превосходный мастер, — говорит Шона Кокси. — Он сам сконструировал все эти зацепы, и нам очень нравится, как эта зона выглядит. Это не только отличная стена для тренировок, но и впечатляющий предмет интерьера, радующий глаз. Мы приобрели этот дом специально для того, чтобы сделать здесь такую площадку. Мы рады, что у нас все получилось».

Возможность тренироваться дома всегда имела решающее значение для пары скалолазов, тем более, что из-за различных ограничений в прошлом году проводить тренировки стало сложнее.

«Мы построили площадку ещё до того, как появились все эти ограничения, — сказала она. — Многие люди говорили, как нам повезло… Эта стена принесла нам гораздо больше пользы, чем мы могли представить».

Я не беспокоюсь, что потеряю форму Шона Кокси

Раньше Шона проводила в своем подвальном зале для скалолазания по восемь часов в день. Как правило, перед началом тренировки на стене она делала часовую разминку. Сами занятия могли быть как структурированными, так и весьма произвольными.

«Я тренируюсь около шести дней в неделю и от двух-трех до семи или восьми часов в день. Продолжительность тренировок зависит от того, к каким соревнованиям я готовлюсь. Если я не чувствую мотивации, то мне подходит структурированная тренировка, ведь в этом случае я просто выполняю запланированные упражнения.

Также это зависит от того, с кем я тренируюсь. Если я тренируюсь с Недом, то в чем-то он сильнее меня, а в чем-то я сильнее. Таким образом, мы помогаем друг другу прорабатывать наши слабые стороны».

Британская скалолазка рада вернуться к соревнованиям © Matt Bird

«Наш племянник живет и тренируется вместе с нами. У него много юного задора, поэтому он всегда придумывает веселые задания. Также со мной тренируется Лиа, мой тренер. У нее отлично получается заставлять меня работать над своими слабыми сторонами, даже когда я этого не осознаю».

Несмотря на множество часов, проведенных в этом подвале, Шона утверждает, что это единственное место, где ей никогда не бывает скучно – она и ее жених всегда придумывают что-то новенькое и добавляют креатива в свой тренировочный процесс.

Каждую минуту своей тренировки Шона посвящает возвращению к соревнованиям. На этой неделе в Солт-Лейк-Сити она впервые с 2019 года выступит на соревнованиях, и ей не терпится взобраться на стену официальных соревнований.

Шона проводит в своем рабочем зале по 8 часов © Matt Bird

«Я рада просто вернуться в соревновательный режим и насладиться скалолазанием без всяких ожиданий, — говорит она. — Каждый раз, когда я начинаю очередной сезон, всё кажется очень непредсказуемым. Но в этот раз, после такого сложного года, неизвестного стало еще больше.

Меня не беспокоит, что я не в форме или что-то такое — если я что-то и умею, так это соревноваться. Приятно возвращаться на соревновательную арену и надеяться, что скоро все придет в норму, что делает турнир еще более значимым. Это просто невероятно — снова готовиться к соревнованиям и вспоминать, как собирать чемоданы!»

Во время отсутствия соревнований она не только могла оттачивать свои навыки скалолазания у себя дома, но и наконец-то получила возможность провести хирургические операции на запястье и колене, после которых уже полностью восстановилась.

«На одной неделе у меня была операция на колене, а еще через неделю — операция на запястье, — рассказывает она. — Лучше всего было сделать их приблизительно в одно и то же время и потратить время нахождения в изоляции на лечение. Операции прошли прекрасно, и моя команда помогла мне быстро вернуться к тренировкам, чтобы не было большого перерыва».

Мало кто может похвастаться наличием у себя дома стены для лазания © Matt Bird

Пока что она не думает о том, что будет выступать в Токио, но тем не менее сосредоточилась на том, чтобы привести себя в лучшую форму. Шона хорошо понимает, что игры – это важнейший момент не только для нее, но для всего скалолазного спорта в целом.

И всего через несколько недель запланирована перенесенная с того года свадьба с Недом. «В этом году меня ждет все, что должно было произойти в прошлом году, — говорит она, хоть это и не помогло ей лучше подготовиться к свадьбе в сентябре.

«После 2020 года сложно что-то планировать и организовывать. Но мы все равно собираемся пожениться в сентябре, так что пора начинать готовиться. Я до сих пор еще ничего не сделала!»

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