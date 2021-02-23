Легендарный юбилей Red Bull «Шлем и Краги»!
© Denis Klero
22 февраля в Таганском Парке в Москве прошёл финал 5-го турнира Red Bull Шлем и Краги. Праздник хоккея удался на славу – собрав известных блогеров и звёзд КХЛ вместе с «Русской Ракетой» Павлом Буре!
Опубликовано
Команды-участники финала
За победу в Москве сразились 10 команд, победители отборочных этапов в своих городах: «Brothers» (Владимир), «Кредо» (Магнитогорск), «Black Bears» (Санкт-Петербург), «СВ Металл» (Екатеринбург), «Ветераны Республики Татарстан» (Казань), «Шакалы» (Санкт-Петербург), «Переваръ» (Новосибирск), «N.P.I.» (Пермь), «Метеор» (Липецк), «Бутырка» (Москва).
Жеребьёвка 10 лучших команд со всей России подарила так называемую «группу смерти» – чемпионы бывшие (Метеор) и действующие (Бутырка), а также всегда амбициозная команда «Переваръ» из Новосибирска, традиционно сильная Казань в лице «Ветеранов Республики Татарстан» и команда «Шакалы» из Санкт-Петербурга, уже обратившая на себя внимание известного хоккейного блогера Hockey Stigg.
В группе «Б» выходила на первый план команда «Brothers», ещё и усиленная игроками из ВХЛ. Победители отбора во Владимире были остановлены год назад «Бутыркой» в боевом московском полуфинале. Сильные хоккейными традициями Екатеринбург, Пермь и Магнитогорск роднил более возрастной состав. На вечный вопрос «опыт или молодость» готовилась дать ответ и самая юная команда финала «Black Bears», студенты Политехнического университета Санкт-Петербурга.
Екатеринбург – снова в четвёрке сильнейших!
Центральная встреча группового этапа, она же «репетиция финала»: встретившись в группе, «Бутырка» и «Метеор» показали осторожный хоккей, дающий понять, что главная битва ещё впереди. Липчане отыгрались со счёта 1:4 (до чего же непривычно видеть на табло всего 1 гол у «Метеора»), но «Бутырка» вновь оказалась успешнее на один гол (8:7). После поражения от «Метеора», «Переваръ» связывал большие надежды с матчем с «Бутыркой», но вновь неудача – 11:16, и потеря мотивации сибиряков вывела на третье место в группе «Ветеранов РТ» из Казани, которым очень не хватало своего лидера отбора Артура Сибгатуллина. Стоит похвалить и команду «Шакалы» – ребята из Питера каждую игру привлекали внимание камерой «Go Pro» на шлеме, и для первой победы не хватило самую малость. Неплохо для дебюта!
В соседней группе ещё одна интрига первого этапа: «СВ Металл» и «Black Bears» в очной схватке решали, кто же вслед за непобедимыми «Brothers» выйдет в полуфинал. Стоит признать, что «металлопрокатчики» достойно переняли эстафету у знакомой команды «Пионер» – прошли тех по ходу отбора в Екатеринбурге и тоже вышли в заветную четвёрку, остановив «Черных Медведей» из Северной столицы (11:6). «Кредо» из Магнитогорска и «NPI» из Перми спорили, кто же «хлопнет дверью» победой в последней игре: 11:9 и успех на стороне более опытных пермяков, которым по признанию самого возрастного участника турнира 54-летнего Бориса Викторовича Кетова очень не хватало той поддержки, что была на финале в Казани. Сразу 3 игрока забили за групповой этап по 21 голу – Антон Бражников и Константин Колесников из «Метеора», а также Кирилл Полянский из завершившего участие «Перевара», но… Знакомьтесь, новичок «Бутырки» Максим Глазунов – 33 шайбы, из которых 17 уже в первом матче!
«На Шлем и Краги, хоккей как в детстве»
К полуфиналам турнира в Таганском Парке подоспела поддержка настоящих звёзд хоккея! Лучшие бомбардир и снайпер КХЛ, лидеры атаки московского «Динамо» Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин прибыли пообщаться с участниками финала Red Bull Шлем и Краги – никому не отказали в памятном фото, а также подписали множество призовой атрибутики.
Ещё с группового этапа на празднике хоккея высадились и звёзды Интернета, популярные хоккейные блогеры Vobon и Иван Трегубов.
К старту первого полуфинала между «Бутыркой» и «СВ Металл» на праздник прибыл и сам Павел Буре! Легендарная «Русская Ракета» не только произвёл символическое вбрасывание, но и прокомментировал игру в прямом эфире на Youtube-канале Vobon Games: «Все мы начинали кататься во дворе, на улице: без вратарей, сам берёшь лопату и чистишь лёд – по-другому и не стать профессионалом! Здорово, что у любителей хоккея со всей России сейчас есть такой турнир – приятные воспоминания из детства, просто супер!» Отметил Павел Буре и высокий темп игры на турнире, рассказал об особенностях национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина», вспомнил финал Кубка Стэнли и свой опыт игры на открытом льду с легендами мирового хоккея.
Напутствие «Русской Ракеты» помогло командам показать боевые полуфиналы. С борьбой и без значительных отрывов в счёте в финал прошли фавориты турнира. «Бутырка» переиграла «СВ Металл» (10:7). Наверняка берёг силы для решающей битвы и «Метеор» в матче с «Brothers» (10:5). «Братья» и «Металлопрокатчики» уже встречались между собой в группе (11:6), в матче за «бронзу» москвичи также взяли верх – 14:10! Очень достойно для команд, впервые участвовавших в национальном финале турнира!
Московская «Бутырка» – двукратный чемпион Red Bull Шлем и Краги!
А что же финал? «Бутырка» и «Метеор» уже отлично знали друг друга и снова избрали осторожную тактику до первой ошибки. Липчанам удалось открыть счёт и даже создать отрыв (5:2), но перед уходом на перерыв «Бутырку» взбодрил эффектный гол Глазунова – находясь спиной к воротам, Максим в касание переправил шайбу в цель. Скорый гол «Бутырки», и «Метеор» при счёте 5:4 решает играть «вторым номером». Множество атак москвичей и за 3 минуты до конца основного времени ветеран «Бутырки» с чемпионским опытом Владислав Шляхтов сравнивает счёт! 5:5 – овертайм в решающем матче национального финала, что может быть круче!
Развязка битвы за «золото»: для одних фантастика, для других – драма. Атака «Бутырки» на 3-ей минуте овертайма, Шляхтов едет с шайбой за ворота, следует стык – и арбитры фиксируют толчок клюшкой, в ворота «Метеора» назначается штрафной бросок! Решение исхода финала броском с центра площадки по пустым воротам кажется слишком жестоким исходом для «Метеора». Шляхтов не прощает грубость, шайба попадает в цель, и «Бутырка» становится двукратным чемпионом Red Bull Шлем и Краги!
Брось вызов легендам турнира «Шлем и Краги» в 2022-м году!
Героя финала команда подбрасывает на руках – Влад Шляхтов не только сравнял счёт, но и принёс победу! А капитан «Бутырки» Иван Желтов подтвердил намерения о защите чемпионского титула. С обновлённым наполовину составом москвичи снова победили! Новичок столичной команды Максим Глазунов стал лучшим снайпером турнира, забросив в итоге 40 шайб – клюшка CCM Jet Speed PRO F3 нашла своего обладателя. «Метеор» до сей поры не проигрывал финалы в Москве, можно понять эмоции 3-кратных чемпионов – «Бутырке» же не привыкать к крушению традиций!
Пятый, юбилейный финал турнира Red Bull Шлем и Краги удался – встреча со звёздами и легендами хоккея останется в памяти любителей игры на всю жизнь. «Шлем и Краги» теперь полноценно обрёл своё «эль классико» – 3-кратные чемпионы первых лет турнира «Метеор» из Липецка и новые победители (уже дважды подряд) - «Бутырка» из Москвы! Готов бросить вызов нашим легендам? Ждём тебя на новом турнире в 2022-м году – играй в хоккей с Red Bull Шлем и Краги!