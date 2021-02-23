Легендарный юбилей Red Bull «Шлем и Краги»!

К старту первого полуфинала между «Бутыркой» и «СВ Металл» на праздник прибыл и сам Павел Буре! Легендарная «Русская Ракета» не только произвёл символическое вбрасывание, но и прокомментировал игру в прямом эфире на Youtube-канале Vobon Games:

«Все мы начинали кататься во дворе, на улице: без вратарей, сам берёшь лопату и чистишь лёд – по-другому и не стать профессионалом! Здорово, что у любителей хоккея со всей России сейчас есть такой турнир – приятные воспоминания из детства, просто супер!»

Отметил Павел Буре и высокий темп игры на турнире, рассказал об особенностях национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина», вспомнил финал Кубка Стэнли и свой опыт игры на открытом льду с легендами мирового хоккея.