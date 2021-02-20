Участники 5-го финала Red Bull Шлем и Краги

Команда «Brothers» (Владимир)

Команда "Brothers" © Павел Сухоруков

Команда братьев Кузнецовых могла выйти в национальный финал ещё год назад, но тогда уступила в боевом полуфинале московского отбора – новому победителю турнира, команде «Бутырка» (7:10). Первый из отборочных этапов «Шлем и Краги» прошёл во Владимире ещё 6 февраля – и в решающем матче «Братья» не пустили на нынешний финал в Москву «Loko» из Ярославля (10:5). Артём Кузнецов в очередной раз подтвердил лидерские амбиции, став лучшим снайпером отбора при 26 шайбах. Подчеркивает амбициозный состав команды и точечное усиление – Данила Епимахин, а также готовая связка Артура Скородумова и Евгения Усова имеют немалый опыт ВХЛ, выступав на профессиональном уровне ещё в прошлом сезоне-19/20. Не факт, что «Brothers» удастся поквитаться с «Бутыркой» (которым ещё только предстоит отбор в Москве), но «Братьям» под силу стать одной из главных сенсаций национального финала Red Bull Шлем и Краги!

Состав команды: Кузнецов Артём, Кузнецов Максим, Скородумов Артур, Усов Евгений, Мороз Денис, Епимахин Данила.

Команда «Кредо» (Магнитогорск)

Команда "Кредо" © Павел Сухоруков

Ещё одни братья, причём близнецы Андрей и Павел Ташковы, наверняка, поведут за собой команду «Кредо», составленную из игроков с опытом Ночной Хоккейной Лиги. Как известно, турниры «Шлем и Краги» проводятся без вратарей – тем интереснее, что Павел играет на любительском уровне именно на позиции голкипера. На прошлом финале в Казани Магнитогорск участвовал впервые и местному ММК не удалось выйти из группы. Так что, задача-минимум для «Кредо» – плей-офф, и помочь в достижении цели должен воспитанник «Магнитки» с опытом команд МХЛ Александр Колушев. Поддержим дебютантов национального финала «Шлем и Краги» – преодолевших на пути в Москву почти полторы тысячи километров!

Состав команды: Крюков Алексей, Колушев Александр, Ширяев Евгений, Галлямов Айдар, Ташков Андрей, Ташков Павел.

Команда «Ветераны Республики Татарстан» (Казань)

Команда "Ветераны РТ" © Павел Сухоруков

Очередную боевую команду на финал «Шлем и Краги» отправляет Казань – иначе и быть не может, ведь на счету представителей города уже 4 медальных выступления в национальных финалах! Два «серебра» и две «бронзы» – не хватает лишь главного, победы… Быть может, именно у «Ветеранов» получится продолжить славные традиции прошлого казанского участника, легендарной «Сальсэды». Один из лидеров той команды, Артуро Сибгатуллин – самый ценный игрок прошлогоднего отбора в Казани и лучший снайпер нынешнего турнира в столице Республики Татарстан (22 шайбы) завоевывал путёвку в Москву, но увы не сможет принять участия в финале. В мире американского спорта известен термин «теорема Патрика Юинга» – когда, оставшись без своего лидера, команда вопреки прогнозам выступает ещё лучше. Так может именно сейчас для Казани пришло время выиграть финал? Булат Камалов, Андрей Ежов и Руслан Ахметгалиев прошли почти все ступени клубной системы «Ак Барса» – от одноимённой школы до молодёжной и профессиональной команды в ВХЛ («Барс», «Ирбис»), так посмотрим в деле на «Ветеранов Республики Татарстан»!

Состав команды: Камалов Булат, Ежов Андрей, Ахметгалиев Руслан, Иванов Артём, Матвейчев Денис, Вафин Адель.

Команда «СВ Металл» (Екатеринбург)

Команда "СВ Металл" © Павел Сухоруков

На прошлом финале в Казани команда из Екатеринбурга «Пионер» стала одним из открытий турнира и настоящей «грозой авторитетов», самую малость, не дотянув до «бронзы» в споре с хозяевами финала, «Сальсэдой». Нынешний финал отбора в Екатеринбурге хоть и проходил без зрителей, но стал одним из самых упорных – «СВ Металл» переиграл в решающем матче «Ураган» (14:12), а по ходу турнира «металлопрокатчики» прошли именно «Пионер». «СВ Металл» как и «пионеры» имеют команду в Ночной Хоккейной Лиге, а также являются одним из самых возрастных и опытных коллективов на финале – помочь любителям для лучшего выступления в Москве должны Алексей Конюхов, Павел Катаев и Семён Ивашкин, известные по играм за молодёжные и профессиональные команды Высшей лиги, а также за рубежом.

Состав команды: Поченков Роман, Попов Павел, Ивашкин Семён, Катаев Павел, Конюхов Алексей, Конюхов Дмитрий.

Команда «Переваръ» (Новосибирск)

Команда "Переваръ" © Павел Сухоруков

Ещё одна команда, хорошо известная по финалам Red Bull Шлем и Краги со своим суперснайпером Кириллом Полянским. Два года назад, на отборе в Новосибирске обладатель «бронзы» Универсиады в составе сборной России положил сразу 72 шайбы – рекорд казавшийся вечным, на прошлом отборе в Москве побил Илья Ружицкий из «Суперкоманды», забив на три гола больше. На своём дебютном национальном финале «Переваръ» стал 4-ым с ещё 61 голом от Полянского. Казалось, что на прошлом финале в Казани сибиряки сумеют побороться за медали – но в итоге, не удалось даже выйти из группы. С целью доказать случайность неудачи в Казани, «Переваръ» собрал на финал в Москве обновлённый состав, в котором нашлось место и 19-летнему Тимофею Хохлачёву – младшему брату форварду «Авангарда», для которого «Шлем и Краги» неплохая разминка к сезону в Северной Америке. К двум старожилам команды Полянскому и Роману Анокину примкнули также Егор Ярошенко и самый ценный игрок прошлогоднего отбора в Новосибирске Михаил Крестьянов – оба игрока известны по выступлениям за команды Молодёжной лиги. Пропустивший отбор в прошлом году Полянский, теперь снова стал лучшим снайпером в Новосибирске, причём вновь остановился на заколдованной цифре шайб «72» – хорошее подспорье для триумфального возвращения «Перевара» на финал «Шлем и Краги» в Москве!

Состав команды: Анокин Роман, Полянский Кирилл, Крестьянов Михаил, Хохлачёв Тимофей, Ярошенко Егор, Лессер Александр.

Команда «Метеор» (Воронеж)

Команда "Метеор" © Павел Сухоруков

Команда-династия, трёхкратные чемпионы финалов «Шлем и Краги» готовы вернуть звание сильнейшей команды, от которого в Казани их отделил всего один гол в решающем матче с дерзким дебютантом, «Бутыркой» из Москвы (10:11). Лучший снайпер того финала Антон Бражников (37 шайб) тогда спокойно заявил, что сопернику просто повезло чуть больше, а «Метеор» ещё отыграется – легенды «Шлем и Краги» из Липецка уже традиционно не испытали проблем в Воронеже, даже в финале отбора победив 17:1, а капитан команды Бражников стал лучшим снайпером, настреляв 26 голов. На прошлом победном финале «Метеора» в 2019 году, решающий гол был на счету самого ценного игрока турнира Сергея Грибанова – сейчас, в отлично сыгранной липецкой дружине Колесникова, Бражникова, Седых, Яковлева и Исаева готов примерить роль нового «джокера» Андрей Воронков, отыгравший три сотни матчей в ВХЛ. Ну что, станет ли «Метеор» в четвертый раз победителем национального финала Red Bull Шлем и Краги?

Состав команды: Колесников Константин, Седых Сергей, Исаев Виталий, Яковлев Артём, Бражников Антон, Воронков Андрей.

Команда «NPI» (Пермь)

Команда "NPI" © Павел Сухоруков

Дебютанты прошлогоднего финала успели запомниться в Казани, пройдя грозный по именам «Переваръ» из Новосибирска, но в плей-офф пермякам не повезло нарваться на легендарный «Метеор». Получится ли выступить лучше, у команды с богатым опытом игры в Ночной Хоккейной Лиге? 54-летний Борис Викторович Кетов ещё в конце 80-х играл за «Молот» с легендами пермского хоккея, а сейчас – готов «дать фору молодым» в одной команде с сыном Дмитрием, играя клюшкой чемпиона мира Евгения Кетова! В роли приглашённой звезды Александра Беркутова теперь сменил другой известный защитник и воспитанник пермского хоккея Михаил Рязанов, игравший в КХЛ за «Ладу», «Амур», «Спартак» и «Металлург» из Новокузнецка. Так зазвучит ли в Таганском Парке тема из сериала «Реальные Пацаны» в честь победы пермских хоккеистов?

Состав команды: Кетов Дмитрий, Хорев Антон, Минаев Владислав, Рязанов Михаил, Кетов Борис, Косатухин Радим.

Команда «Шакалы» (Санкт-Петербург)

Команда "Шакалы" © Павел Сухоруков

На многочисленном отборе из 64 команд в Санкт-Петербурге «Шакалы» явили лучшую игру в первый день соревнований, когда одним из участников турнира стала команда самого популярного хоккейного блогера России, Hockey Stigg. Даниил Кочнев, Сергей Липилин и Олег Драпков немало выступали за команды МХЛ, причём Драпков играл также в Финляндии и экзотичной по хоккейным меркам Молдавии. Поможет ли весь опыт молодёжного хоккея дебютантам и одной из самых молодых команд финала в Москве, «Шакалы»?

Состав команды: Митрофанов Максим, Кочнев Даниил, Драпков Олег, Усов Георгий, Липилин Сергей, Козлов Алексей.

Команда «Black Bears» (Санкт-Петербург)

Команда "Black Bears" © Павел Сухоруков

Одна из самых успешных студенческих команд Северной столицы, «Чёрные медведи» из Санкт-Петербургского политехнического университета заменит на финале в Москве своего прямого конкурента «Невских Львов», победивших «Black Bears» в финале второго дня отбора (6:4). Да, в прошлом году отборочный этап в Санкт-Петербурге был отменён из-за плохих погодных условий – так что, на нынешнем национальном финале в Москве славный Питер представят сразу 2 команды! Выделяется в составе самой юной команды финала, Андрей Тимофеев – воспитанник тюменского хоккея отыграл две сотни матчей в МХЛ и успел отметиться на уровне Высшей лиги за «Рубин» и «Ермак». Кстати, во второй день отбора в Санкт-Петербурге принимала участие и команда «РусФан», участники двух полуфиналов и «бронзы» турниров Red Bull в этот раз не пробились на финал – получится ли сразу двум командам Северной столицы вернуть городу медали «Шлем и Краги» и замахнуться на победу?

Состав команды: Аборнев Ярослав, Хитриченко Денис, Полтанов Евгений, Тимофеев Андрей, Седых Глеб, Зимин Сергей.

Москва ждёт своего финалиста «Шлем и Краги»!

Уже в воскресенье, 21 февраля Таганский парк примет традиционно самый многочисленный отборочный этап Red Bull Шлем и Краги в Москве! Начиная с 8:00, 64 команды поспорят за звание сильнейшей на столичном этапе турнира – напомним, что за 5-летнюю историю «Шлем и Краги» Москва каждый раз представляет нового финалиста! Традиции для того и созданы, чтобы их нарушать – московская команда «Бутырка» в прошлом году прервала гегемонию 3-кратного победителя «Метеора» из Липецка, сумеют ли действующие чемпионы повторить успех на отборе и затем финале в Москве?

Отборочный этап в Москве так и пестрит голодными до побед претендентами – мастера хоккейных празднований «Fizruk Team», звёзды Ночной Хоккейной Лиги «Ярость» и «Ice Fighters», мощные команды «Фетр» и «HockeySkills» с участием Никиты Квартальнова, старожилы турнира «Moscow Ice Pioneers», «Zelenograd Team», «47 хромосом», «Old Guard», «Seven Force» и многие-многие другие команды и любители хоккея готовы побороться за победу в Москве и достойно представить город на финале Red Bull Шлем и Краги! Москва ждёт настоящий праздник хоккея – в Таганском парке, 21 и 22 февраля! Так что же нас ждёт?

Финал готовит массу сюрпризов – при участии звёзд КХЛ, Вадима Шипачёва и Дмитрия Яшкина!

Команда на Московском отборочном этапе Red Bull Шлем и Краги 2020 © Павел Сухоруков