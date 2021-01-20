Секрет победы на Red Bull Шлем и Краги

Настоящим украшением прошлогоднего финала Red Bull Шлем и Краги в Казани стала решающая битва между 3-кратным победителем турнира «Метеором» из Липецка и дебютантом соревнований, столичной командой «Бутырка» – невзирая на снежную метель, в упорной борьбе со счётом 11:10 и победным голом на последней минуте игры, звание нового чемпиона досталось дерзким новичкам из Москвы!

Команда "Бутырка" © Павел Сухоруков

Имена Ивана Желтова, Владислава Шляхтова, Александра Полуэктова, Евгения Власова, Михаила Афанасова и Кирилла Ковалевского вошли в историю турнира Red Bull Шлем и Краги – настал твой черёд бросить вызов чемпионам и побороться за победу в самом крупном хоккейном турнире на открытом воздухе! Уже в понедельник, 25 января с 12:00 по московскому времени на сайте стартует регистрация – смелее собирай команду и покажи лучшую игру на празднике дворового хоккея в своём городе! А пока, историей победного успеха делится капитан действующих чемпионов, MVP национального финала Иван Желтов! Читаем!

Не только хоккей, но и встреча старых друзей!

– Как появилась ваша команда и сама идея участия в турнире Red Bull Шлем и Краги?

– Все вместе мы играли в лиге 3HL с форматом игры «3-на-3», так что проблем с адаптацией на «Шлем и Краги» у нас не возникло. Увидели информацию о турнире в Интернете и решили попробовать, но принцип «главное – участие» точно не про нас! Если уж заявляться, то только выигрывать!

Команда "Бутырка" © Павел Сухоруков

Конечно, мы и раньше знали о турнире – я один из организаторов лиги 3HL, где многие игроки (в том числе и я) уже имели опыт матчей на Red Bull Шлем и Краги. Но в таком составе, под названием «Бутырка» мы собрались впервые – для кого-то, это и вовсе был полноценный дебют на турнире «Шлем и Краги».

– Кстати, почему именно «Бутырка»? Год назад, в свете скандала с известными футболистами, имя вашей команды казалось несколько провокационным.

– Дело вовсе не в этом, просто я вырос в Бутырском районе Москвы – начинал там играть в хоккей, выступал за местную команду на «Золотой Шайбе». Чёрный цвет формы тоже выбрали не случайно – джентльмены же в чёрном, классический вариант. Я собирал команду и ребятам идея понравилась – мы вообще давно были знакомы, пересекались по карьере на школьном и молодёжном уровне, хоккейный мир тесен! Немного жаль, что в победном прошлогоднем составе теперь не сыграем…

– В чём же дело? У соперников появился шанс на победу?

– Причина проста – семья, работа, дети. Кто-то был вынужден уехать из Москвы, кому-то в последние полгода было не до хоккея. Жизнь развела немного, но это нормально – продолжаем оставаться на связи, искренне рады за друзей. А конкурентам расслабляться не стоит, победный костяк остался – я, Влад Шляхтов и Миша Афанасов, и для участия в новом турнире есть хорошие ребята!

Команда "Бутырка" © Роман Кручинин

– Чем вас привлек Red Bull Шлем и Краги – сам турнир и его формат?

– Для нас это было в новинку – привыкли играть 5-на-5, сейчас регулярно играем 3-на-3, вот и решили попробовать. Да и сам формат заинтриговал – когда матчи «на вылет», возможны сюрпризы, и спортшкольники достойно играли против бывших профи. Плюс, конечно, и сама хоккейная тусовка – встретили на турнире много знакомых ребят, с кем ещё с детства играли вместе или против. В какой-то степени дружеский турнир – но, «дружба дружбой, а табачок врозь», мы приехали побеждать!

Почувствуй себя знаменитым – с Red Bull Шлем и Краги!

– По отбору в Москве и финалу в Казани создалось впечатление, что ваша команда всегда имела скрытый резерв – в нужный момент, были готовы прибавить и переломить ход игры. В чём секрет?

– Мы просто мотивировали друг друга. Приехали в Казань за сутки до финала – пошли гулять по городу, вспомнили хоккейную юность, как раньше приезжали на выездные игры. В общем, набрались приятных эмоций. И вот на первом матче в группе, уступали в три шайбы команде «Пионер» из Екатеринбурга. В перерыве хорошо так поговорили – что приехали сюда не просто, чтобы сразу вернуться. В итоге, нашли силы отыграться. Да, вмешалась погода, было много снега – и пусть технически получалось не всё, каждый из нас внёс свою долю в победный успех.

Команда "Бутырка" © Павел Сухоруков

– Самым серьезным соперником для вас, наверняка, стал трехкратный чемпион, «Метеор» из Липецка? Оппоненты постарше, опытнее – но победа осталась за вами.

– Лёгких у нас матчей почему-то вообще не было – что в Москве, что в Казани. По турнирной сетке нам постоянно попадались хорошие команды – с хоккеистами, скажем так, «поигравшими», известными по выступлениям в профи. Тяжело было ещё в московском отборе с командами «Фетр» и «Brothers», хорошие получились матчи – тем более, что мы отлично знакомы. Red Bull Шлем и Краги позиционирует себя как турнир дворового хоккея, но я бы отметил ещё один важный момент – у любителей и тех, кто ограничился хоккейной школой, есть отличная возможность сыграть с настоящими профи, и это здорово! Почему бы раз в году не собраться командой друзей? Поэтому, со сплочённостью проблем вообще не было!

А в финале с «Метеором» были настоящие «качели»! Мы вели в счёте, а потом они забросили нам 6 шайб подряд, тяжело было отыграться! И погода запомнилась: комья снега летели в лицо, почти ничего не видно было, ещё и «дыхалки» не хватало – все же привыкли в крытых дворцах играть, а не на открытом льду и в такую метель… Но грех жаловаться, все были в одинаковых условиях – стоит отдать должное соперникам. У нас был свой козырь – болельщики, вместе с нами приехали друзья и подруги, они оказали большую поддержку.

– Нет тайны, как отмечали победу на турнире?

– Мы ещё отправлялись на турнир интересно! Когда выезжали на поезде из Москвы в Казань, загружались вместе с баулами, клюшками и так далее. К нам постоянно подходили болельщики – и как мы не скромничали, что едем на любительский турнир, нас всё равно уверяли, что где-то видели, начинали спрашивать наши фамилии и «пробивать» в Интернете. Один мужичок даже подошёл к нам с блокнотом – попросил каждого написать напутствие для сына-хоккеиста, вместе с автографом. Приятно, и всё благодаря турниру Red Bull Шлем и Краги! А отметили победу мы в караоке – оказалось, что у нас Миша Афанасов хорошо поёт, видимо выступал раньше в хоре!

Команда "Бутырка" © Роман Кручинин

– К слову о напутствиях. Есть ли, что пожелать командам и участникам турнира по всей России – тем, кто ещё только собирается бросить вам вызов в новом сезоне?

– Напутствие будет простое – всегда занимайтесь спортом! Здорово, что существуют такие турниры – заявляйтесь, играйте и общайтесь с друзьями! Red Bull Шлем и Краги объединяет!