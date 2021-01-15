Дождались! Юбилейный, 5-ый турнир Red Bull Шлем и Краги!

Уже в пятый раз тысячи любителей хоккея в 9 городах России сразятся за право выяснить лучшую команду в финале турнира – снова в Москве, в преддверии Дня защитника Отечества, 22 февраля! Москва и Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург, Новосибирск и Магнитогорск, Воронеж и Пермь, а также впервые город Владимир ждут настоящий праздник дворового хоккея! Так напомним же главные правила, формат и традиционные призы турнира Red Bull Шлем и Краги!

Дворовый хоккей – без права на поражение!

Ты ещё не забыл, как играл в хоккей в детстве? Никаких щелчков и силовых приёмов, пробросов и офсайдов, и даже никаких вратарей! Играем в формате «4-на-4», два периода по 15 минут, пытаясь забить как можно больше шайб в своеобразные ворота – гору покрышек с прорезью по центру «ворот».

Участники национального финала Red Bull Шлем и Краги в Москве, 2019 © Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

При ничьей в основное время, назначается овертайм «3-на-3» до первой заброшенной шайбы – скорее же собирай команду! Максимальная заявка в 6 игроков с двумя запасными и 5-минутный перерыв между периодами помогут сохранить силы и интенсивность на всю игру! Поддерживает накал турнира и привычный формат плей-офф – хоккей без права на поражение! Побеждай в каждом матче, проходи дальше по турнирной сетке – и окажешься в желанном финале!

Отметим, что сразу в трёх городах, Магнитогорске, Перми и Владимире пройдёт так называемый «Дикий отбор» – отборочный турнир при поддержке Red Bull, но усилиями местного хоккейного сообщества, с правом победителя выступить на национальном финале. Также напомним, что партнер турнира Red Bull Шлем и Краги, всемирно известный хоккейный бренд ССМ приготовил специальные призы на отборах в Вашем городе – для самых ценных игроков и лучших снайперов турнира! Новая современная модель клюшки от ССМ – JETSPEED FT3 PRO SR непременно поможет тебе в новых голевых подвигах!

Red Bull Шлем и Краги © Павел Сухоруков

Настало время вспомнить всех победителей Red Bull Шлем Краги, лучших игроков и рекордсменов турнира, который празднует свой первый, 5-летний юбилей!

Готов ли ты бросить вызов легендам Red Bull Шлем и Краги – «Метеору» из Липецка?

Команда "Метеор" © Роман Кручинин

Для начала, вернемся в 2015 год, когда на Покровском бульваре в Москве прошёл финал первого любительского хоккейного турнира Red Bull Open Ice – в привычном формате 4-на-4 без вратарей, но на естественных катках с участием 8 команд: из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Владивостока, Калининграда, Воронежа и Тюмени. Первым победителем стала столичная команда РЭУ им. Плеханова, обыгравшая в финале «Самородок» из Калининграда, «бронза» отправилась во Владивосток с командой «Totachi». В следующем году, также под вывеской Red Bull Open Ice на ВДНХ победа среди 8 команд вновь осталась за москвичами – команда «Riders RBCI» опередила в «тройке» казанский «Ледок» и «РусФан» из Санкт-Петербурга.

Участники национального финала Red Bull Шлем и Краги в Москве, 2017 © Denis Klero/Red Bull Content Pool

После двух лет игры на естественных катках, непредсказуемость погоды переместила турнир на искусственный лёд с привычным нам названием Red Bull Шлем и Краги. Тогда же, в 2017-ом на Парке Легенд в Москве свою первую победу одержала настоящая команда-династия, липецкий «Метеор»! Пройдя отбор в 120 км от дома, в Воронеже, легенды турнира Red Bull Шлем и Краги победили в решающем матче «Восточный» из Тюмени, а «бронза» досталась «Западу России» из Калининграда.

Со второго Red Bull Шлем и Краги в 2018 году, география турнира стала расширяться – к городам-участникам добавились Новосибирск и Волгоград, Сергиев Посад и Альметьевск. Ещё через год, праздник дворового хоккея приобрёл статус международного масштаба – Нур-Султан и Алма-Ата из Казахстана и также впервые Ижевск, Пермь, Электросталь, Липецк и Барнаул довели число участников финала до 17 команд! И всё равно, московский лёд продолжал приносить победы «Метеору» – на втором турнире липчане обошли в итоговой тройке «Зубров» из Сергиева Посада и «Тимерхан» из Казани, а затем выиграли и в третий раз подряд, потеснив на пьедестале казанский ЗМК и «Московию» из Твери. Кстати, тот турнир в 2019-ом году принёс рекорд по количеству шайб в финале – Кирилл Полянский из новосибирской команды «Переваръ» настрелял на стадионе «Метеор» 61 гол!

Время вписать своё имя в историю Red Bull Шлем и Краги!

Прошлогодний финал Red Bull Шлем и Краги с участием 10 команд впервые проходил не в Москве, а в Казани – и подарил турниру нового чемпиона! Ещё на отборочном турнире в столице России был установлен новый рекорд – сразу 75 шайб успел забить Илья Ружицкий из «Суперкоманды», а победу и путёвку на финал забрали ещё одни дебютанты, команда «Бутырка». Им и было суждено стать героями упорнейшего финала, где москвичи лишь на последней минуте сломили гегемона, «Метеор» из Липецка (11:10)! Казанский лёд помог не остаться без медалей и местной «Сальсэде», обыгравшей на буллитах «Пионер» из Екатеринбурга.

Команда «Бутырка» © Роман Кручинин

Впереди – юбилейный, пятый Red Bull Шлем и Краги! Будет ли у турнира новый чемпион? Вернет ли себе первое место легендарный «Метеор» из Липецка? Удержит ли чемпионство Москва, ещё ни разу не побеждавшая на домашних «Шлем и Краги»? А может, Казань после двух серебряных и двух бронзовых выступлений заслужит долгожданное «золото»? Не забываем и о других городах-участниках – Екатеринбург и Новосибирск, Магнитогорск и Пермь, Воронеж и впервые Владимир – тоже готовы преподнести сенсацию! Настало время вписать своё имя в историю Red Bull Шлем и Краги – регистрируйся и побеждай!