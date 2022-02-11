Red Bull Шлем и Краги 2022. Праздник хоккея продолжается!

Турнир состоится в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Победители каждого из 4 отборочных этапов выйдут в национальный финал, который пройдёт 6 марта в Казани, и поспорят за звание лучшей команды страны в турнире Red Bull Шлем и Краги!

Правила «Шлем и Краги»

Напомним правила турнира. Никаких щелчков и силовых приёмов, пробросов и офсайдов, а главное – нет вратарей. Играем в формате «4 на 4» на компактной площадке, два периода по 15 минут (и даже с овертаймом). Шайбу необходимо забросить в конструкцию из покрышек! Да, почти как в детстве, когда мы спешили играть во дворе после школы – а функцию ворот выполняли наши рюкзаки, портфели, мешки и пакеты со сменной обувью…

Команда Gladiators © Red Bull Russia

12 февраля – Москва

Времена меняются, а юношеский задор и жажда спортивной борьбы остаются! Уже совсем скоро, 12 февраля в Москве стартует первый из отборочных этапов 6-го в истории турнира Red Bull Шлем и Краги. Традиционно, московский «отбор» самый представительный – целых 64 команды, многие из которых имеют опыт игры на прошлых турнирах! Покровский бульвар, Кузьминки, ВДНХ, Парк легенд, стадион «Метеор» и Таганский парк… Где только не проводились хоккейные турниры Red Bull в прошлые годы! Новая точка отборочного турнира «Шлем и Краги» в Москве – спортивный комплекс «Искра» вблизи станции метро Ботанический сад! Скорее же, регистрируйся!

Шлем и Краги в Москве © Red Bull Russia

Конечно же, Москва-столица имеет богатую историю побед в праздниках дворового хоккея Red Bull Шлем и Краги. Ещё в 2015 году прошёл первый финал турнира Red Bull Open Ice, где победу одержала московская команда РЭУ имени Плеханова. А на следующий год столичный успех повторила команда «Riders RBCI», после чего эти турниры перешли с естественных катков на искусственный лёд с привычным нам названием «Шлем и Краги». Действующий чемпион турнира также из Москвы. Команда «Бутырка» прервала трёхлетнюю гегемонию «Метеора» из Липецка в 2020 году, а в прошлом году москвичи закрепили успех в битве с принципиальным соперником в национальном финале, о котором мы ещё вспомним…

19 февраля – Казань

Эстафету отборочных турниров Red Bull Шлем и Краги от Москвы примет славный город Казань, что тоже вполне символично – именно в столице Татарстана прошёл один из самых захватывающих финалов «Шлем и Краги» в 2020 году. Тогда, в День защитника отечества, на стадионе «Трудовые резервы» в очном споре сошлись опыт и молодости – трёхкратная и непобедимая на тот момент команда-династия «Метеор» из Липецка и не признающий авторитетов дерзкий новичок из Москвы, команда «Бутырка». Достойные друг друга соперники состязались не только между собой, но и с разгулявшейся стихией, настоящей снежной метелью. С красивым счётом 11:10 победа на турнире впервые досталась «Бутырке».

Команда "Бутырка" © Red Bull Russia

В казанском финале 2020-го года не остались без медалей и местные легенды турнира «Шлем и Краги», команда «Сальсэда» – при поддержке родных болельщиков они вырвали «бронзу» у «Пионера» из Екатеринбурга. Причём для хоккеистов-любителей из Казани этот успех далеко не единственный – команды «Ледок», ЗМК и «Сальсэда» взяли уже два серебра и две бронзы финалов турниров Red Bull – не хватает лишь золота турнира «Шлем и Краги»! Спустя два года национальный финал снова пройдёт в Казани – без сомнений, это будет незабываемо!

20 февраля – Санкт-Петербург

Команда HockeyStigg © Red Bull Russia

Уже на следующий день отборочный этап Red Bull Шлем и Краги пройдёт в Санкт-Петербурге. Звездой «отбора» Северной столицы в прошлом году стал популярный хоккейный блогер «Hockey Stigg» – кумир юных хоккеистов и звезда Youtube бросил клич в социальных сетях, и каждый желающий получил шанс сыграть под руководством Стигга за его команду. Приняли участие и ветераны турниров «Шлем и Краги» – команда «РусФан», бравшая в прошлом «бронзу» и дважды выходившая в полуфинал первых турниров Red Bull. А представили Санкт-Петербурга на прошлом национальном финале в Москве – две молодые команды, «Black Bears» и «Шакалы» – в 2022 году получат возможность с учётом приобретённого опыта громко заявить о себе!

26 февраля – Екатеринбург

Команда "СВМеталл" © Red Bull Russia

Завершит программу отборочных этапов Red Bull Шлем и Краги Екатеринбург! Уральские команды из города, где так любят хоккей, родины клуба «Автомобилист» и самого «Волшебника» Павла Дацюка уже который год преподносят сенсации на национальных финалах «Шлем и Краги». Ещё в 2020 году дебютантам соревнований команде «Пионер» до «бронзы» национального финала в Казани не хватило лишь точности в серии послематчевых бросков. А в прошлом году знатно пошумела на финале в Москве команда «СВ Металл». Этот коллектив с богатым опытом любительского хоккея прошёл «Пионер» в местном отборе – и представил Екатеринбург также достойно, добравшись до матча за «бронзу». То ли ещё будет?

Представь свой город на Red Bull Шлем и Краги!

Нет отборочного этапа «Шлем и Краги» в твоём городе – не беда! Регистрируйся на отбор в ближайшем городе и сразись за выход в национальный финал! Каждый год на отборочные турниры Red Bull в Москве заявляются десятки команд из Московской и ближайших областей. А «Метеор» из Липецка стал настоящей легендой турниров Red Bull – бессменные чемпионы трёх первых финалов «Шлем и Краги» проходили отборочный этап в Воронеже и обрели легендарный статус одной из сильнейших любительских команд на финалах в Москве и Казани!

Павел Буре на турнире "Шлем и Краги" © Red Bull Russia

В прошлом году в Таганском парке в Москве прошёл один из самых атмосферных национальных финалов «Шлем и Краги»! Легенда мирового хоккея «Русская ракета» Павел Буре провёл символическое вбрасывание и даже прокомментировал одну из решающих игр! Чем ещё запомнится нам праздник дворового хоккея от Red Bull – узнаем совсем скоро, 6 марта на новом национальном финале «Шлем и Краги» в Казани! А пока приступаем к первой части хоккейного торжества – отборочным этапам Red Bull Шлем и Краги. Регистрация уже открыта!