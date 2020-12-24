Как Себастьян Тутан вывел стритовое катание на сноуборде на новый уровень

28-летний канадский сноубордист Себастьян Тутан – один из наиболее знаковых и наиболее прогрессирующих райдеров современности. Уроженец местечка Л'Асомсьон одинаково успешно выступает в дисциплинах биг-эйр и слоупстайл: в первой Себ завоевал золото Олимпиады в Пхёнчхане, а во второй – дважды поднимался на наивысшую ступень пьедестала почёта X Games.

Олимпийский чемпион 2018 года в биг-эйре и многократный победитель X Games © LAAX OPEN/Ruggli/Lämmerhirt

Как известно, 2020-й год не баловал нас громкими событиями и соревнованиями. Поэтому Себ решил в очередной раз доказывает миру, что любовь к сноуборду выходит далеко за пределы борьбы за награды и подиумы. Тутан вспомнил о своей сверхспособности расширять границы уличного катания, а также создавать фильмы, меняющие сноубординг к лучшему. И его картина «Short Notice», определённо – шедевр.

Я хотел проехать как можно больше рейлов и показать техническую сторону моего катания Себастьян Тутан

Себастьян Тутан © Tom Monterosso/Red Bull Content Pool

Вместе с командой про-райдером Габом Жаком, Брэндоном Дэвисом, Мелиссой Риитано, Джедом Скайем, Габриэлем Госселином, Алексисом Роландом и Фрэнком Джобином, Себастьян Тутан исследовал наиболее выдающиеся урбанистические сооружения, попутно пытаясь поставить на них невообразимого уровня трюки. От многих из них потеют руки. Некоторые абсолютно невозможно осознать, настолько они поражают своей амплитудой и уровнем сумасшествия.

Себастьян Тутан на LAAX Open 2020 © Dominic Berchtold / Red Bull Content Pool

«Каждый профайл в фильме был тяжёлым. Я так рад, что нам удалось сделать полнометражную картину о стритовом катании», – сказал Тутан. – «Я хотел проехать как можно больше рейлов и показать техническую сторону моего катания, за которым, я думаю, люди успели соскучиться за довольно долгий перерыв».

Выполнение трюка на улице вызывает меня такое же чувство, как и победа в соревнованиях Себастьян Тутан

Себ Тутс показывает уровень © Scott Serfas

Картина Short Notice пестрит разнообразием трюков в самых отчаянных локациях: от крыш жилых домов и отвесных стен, до гигантских перил и внушающего размера мостов. Кроме того, словно изысканное блюдо, лента Short Notice приправлена первоклассным бэккантри-катанием по нетронутому снегу. В фильме выполнена целая серия техничных трюков. Речь идёт далеко не только о бордслайдах и сальто. Хотя и они, разумеется, присутствуют с лихвой.

«Мой заключительный трюк был странным», – сказал Себастьян. – «Я делал Cork 720 Wallie. Я весь день пытался идеально поставить этот трюк, выполнив невероятное количество попыток. А когда солнце почти село, я, наконец, вмочил его. Какое облегчение».

Себастьян Тутан в деле © Dominic Berchtold

Помимо огромного разнообразия трюков, фильм Short Notice претендует на статус культового, благодаря обилию отснятого материала. Если раньше Тутану приходилось постоянно выбирать между подготовкой к X Games, Олимпийским играм и остановками Dew Tour, то сейчас всё было в его руках. И Себ не подвёл, подняв планку сноуборд-видео до нового уровня. По словам Тутана, любое время вне соревнований – это возможность проявить творческий подход на улице, мыслить нестандартно и получить то, чего никто никогда не делал.