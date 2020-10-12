Владислав «SilverName» Синотов – самый популярный профессиональный игрок СНГ в Hearthstone команды Team Spirit, который будет представлять Россию на чемпионате мира. В своем интервью Владислав поделится ожиданиями от грядущего турнира Hearthstone EMEA, одного из первых турниров в режиме Полей Сражений. SilverName расскажет о текущем состоянии Hearthtone, самых популярных героях, а также поделится парой отличных советов для поднятия рейтинга!