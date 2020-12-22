Добро пожаловать в скейт-лабиринт Владика Шольца
Смотри, как топовый немецкий райдер в компании Густаво Рибейры, Йоста Аренса и Мадарс Апс проверили вестибулярные аппарат, а также выполнили серию мощных трюков за пределами возможностей баланса.
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32-летний про-райдер из Германии Владик Шольц имеет немалый опыт катания на скейтборде. Поэтому немец постоянно находится в поиске новых локаций и спотов для выполнения трюков на доске.
Наконец, Шольц связался с талантливым конструктором и проектировщиком скейт-парков Андреасом Шутценбергером, с идеей реализовать один абсолютно незаурядный проект – пространство для катания на доске с гидравлическим наклоном, известное как The Maze.
Прототипом масштабного сооружения стала популярная в прошлом игра, главная задача которой – попасть металлическим шариком в отверстие. Для этого необходимо наклонять поверхность, на которой находятся лабиринты.
Созданный на основе детской игры парк поразил своими серьёзными габаритами: 40-тонный мраморный пол площадью 21 кв. был подвешен на трёхметровой высоте с помощью мощнейших гидравлических домкратов. Благодаря этому пол мог наклоняться в любом выбранном направлении. Даже когда райдер катаетесь по нему!
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Если ты когда-либо пытался удержать баланс, поставив доску на цилиндр, то знаешь насколько сложно удержать равновесие. А теперь представь, что ты делаешь это в самолёте во время сильной турбулентности. С чем-то похожим предстояло столкнуться вестибулярным аппаратам райдеров, решившимся прокатить по игровому лабиринту Владика Шольца.
Совсем другой уровень – выполнять трюки в таких условиях. Разумеется, на подобное способны только райдеры высочайшего уровня, со стальными нервами, врождёнными инстинктами и рефлексами равновесия.
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Само собой, опробовать конструкцию в деле решил Владик Шольц, и разослал приглашения топовым райдерам со всего мира. Вызов приняли: бронзовый призёр чемпионата мира по скейтбордингу Густаво Рибейру из Португалии, лучший райдер Европы 2014 года Мадарс Апсе из Латвии, а также победитель SKTWK 2018 Йост Аренс из Германии.
Владик не прогадал с выбором райдеров, способных справиться с конструкциями парка от IOU Ramps и удивить не только способность адаптироваться к сложным условиям, но и мощными трюками.
Однако Шольц не предупредил спортсменов, что помимо неустойчивого пола, и множества различных фигур в виде лабиринта, им придётся столкнуться ещё и с гигантским хромированным шаром. Причём он появлялся в самый непредсказуемый момент и преследовал атлетов на полной скорости.
Окунись в мраморное безумие Владика и команды конструктов IOU Ramps, а также загляни за кулисы съёмочного процесса проекта The Maze, посмотрев видео в верхней части экрана.