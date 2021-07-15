Скейтбординг: краткая версия

Скейтбординг можно смело назвать крутым видом спорта, идеально подходящим для отличного времяпрепровождения в городе. Благодаря простоте и доступности скейтбординг с момента своего создания в Калифорнии в 1960-х годах стал популярным видом спорта во всем мире. Скейтбординг на протяжении своей истории переживал периоды подъема и спада, сегодня же он представляет собой многомиллиардную индустрию. Благодаря широкому распространению видео, игр и широкой поддержке брендов лучшие скейтбордисты известны во всем мире. Скейтбординг смело можно назвать глобальным видом спорта, ведь с 2021 года он будет включен в Олимпийскую спортивную программу.

История происхождения — история скейтбординга

Скейтбординг в привычном для нас виде зародился в конце 1960-х годов в Калифорнии, где серфингисты использовали уклоны на школьном дворе для имитации волн в те дни, когда их не было, — отсюда и пошло название «серфинг по тротуару». В то время компании, которые занимались производством досок для серфинга, начали производить скейтборды. Переломным моментов в истории скейтбординга стало изобретение уретановых колес, которые обеспечивали большее сцепление с дорогой и позволяли развивать более высокую скорость.

В середине 1970-х годов в Калифорнии был период сильной засухи. В бассейнах не было воды, и местные скейтбордисты катались в пустых гладких бассейнах. Именно так и зародился зрелищный стиль катания на скейтборде — верт. В 80-х годах новое поколение скейтбордистов, таких как Кристиан Хосой, Стив Кабальеро и Тони Хоук, способствовали развитию и совершенствованию стиля верт. В этот же период Родни Маллен из Флориды удивлял мир выполнением своих невероятных трюков на ровной местности. Родни считается изобретателем множества базовых трюков, которые легли в основу современного уличного скейтбординга.

Когда 80-е уступили место 90-м, благодаря развитию новых технологий привлекательность скейтбординга увеличилась в геометрической прогрессии. Оптимальной считалась дека симметричной, правильной овальной формы — popsicle, выбор в пользу которой многие делают и сегодня. В настоящее время скейтбординг является одним из самых популярных активных видов спорта в мире. Имена звезд скейтбординга давно стали нарицательными, у них много последователей. Соревновательный скейтбординг стал настолько продвинутым с точки зрения сложности и последовательности, что этот вид спорта сейчас включен в Олимпийскую программу: 80 участников со всего мира будут бороться за победу в дисциплинах «парк» и «стрит».

Так в чем же суть? В чем суть скейтбординга?

Если мы говорим о современном соревновательном скейтбординге, то существует две категории скейт-парков и, соответственно, соревновательных дисциплин: стрит и боул.

Стрит

Дисциплина «стрит» подразумевает катание на площадках, имитирующих уличную инфраструктуру с ее естественными препятствиями: лестницами, перилами, уклонами, выступами, скамейками и так далее.

Боул

Боул представляет собой пул с несколькими чашами (как правило, он сделан из твердого бетона!). В боуле можно выполнять эффектные прыжковые трюки и липы на высоких скоростях с бесконечным (хотелось бы надеяться) количеством повторений на время. Обе дисциплины оцениваются по разным критериям, основная суть которых заключается в отсутствии повторений и монотонности при выполнении трюков. Обе дисциплины требуют от спортсмена высокой квалификации и одинаково экстремальны по своей природе. Несчастные случаи могут произойти и случаются даже на соревнованиях элитного уровня.

Стрит контесты проходят на площадках, имитирующих городские препятствия © Alexey Lapin/Red Bull Content Pool Катание в боуле © Nicolas Jacquemin/Red Bull Content Pool Ступеньки или перила — базовые составляющие идеальной стрит-трассы © Joe Gall/Red Bull Content Pool Боул — это высокая скорость, плавное выполнение, блестящие переходы и трюки © Nicolas Jacquemin/Red Bull Content Pool Благодаря боулу появились некоторые трюки, которые стали классикой © Dan Mathieu/Red Bull Content Pool Стрит — это техничное прохождение различных уличных элементов и препятствий © Alexey Lapin/Red Bull Content Pool

Критерии оценки

Во время судейства на соревнованиях по скейтборду выступления оцениваются с точки зрения соблюдения баланса между последовательностью выполнения и творческой составляющей. Судьи оценивают индивидуальные выступления на время по следующим критериям:

Общая последовательность выполнения

Сложность и техничность трюков

Исполнение (техничное приземление)

Разнообразие выполняемых трюков

Скорость, плавность и стиль

Последовательное выполнение (отсутствие ошибок)

Очень круто, я загорелся этой идеей и хочу заниматься. Какое оборудование необходимо для скейтбординга?

В чем заключается прелесть скейтбординга, так это в том, что для него нужно самое простое снаряжение. Скейтборд состоит из деревянной деки, на которой стоит скейтбордист, и подвесок, которые выступают в качестве рулевых осей. Всего две подвески, на каждой — по два колеса. На каждое колесо устанавливается по два подшипника (всего их восемь), встроенных в сердцевину колеса, что позволяет скейтбордистам развивать высокие скорости, необходимые для прыжков на большие расстояния или на большую высоту.

Деки для скейтборда

Чаще всего дека изготавливается из семи прямоугольных листов фанеры канадского клена, перекрестно ламинированных и склеенных эпоксидной смолой для повышения прочности. Прежде чем деке придается определенная форма, она в течение нескольких недель находится под давлением парового пресса в тысячи фунтов на квадратный дюйм. Современные скейтборды имеют симметричную правильную овальную форму, позволяющую выполнять любой трюк, двигаясь вперед или назад («фэйки»), или даже в обратной стойке («свитчстэнс»). В целом для верта предпочтительнее выбирать широкие доски (часто до девяти дюймов) с широкими и ударопрочными носом и хвостом. Для стрит-скейтинга лучше выбирать доски у́же (вплоть до 7,5 дюйма), ведь они легче, вращаются быстрее и имеют конкейв, благодаря которому можно точнее управлять вращением.

Подвески

Подвески имеют высокопрочную основу для предотвращения рассечения, а отзывчивость рулевого управления определяется твердостью амортизированных бушингов в смещенной вертикальной рулевой колонке. Мягкие бушинги обеспечивают свободный ход и менее стабильный, но более отзывчивый поворот, а жесткие бушинги обеспечивают устойчивость и стабильность, уменьшают вероятность удара колеса и нижней части деки во время жесткого приземления.

Подшипники

Подшипники элитного уровня, как правило, изготавливаются в Швейцарии по индивидуальному заказу и представляют собой шариковые подшипники либо, по последним тенденциям, литые керамические подшипники с полировкой, обеспечивающей минимальные потери энергии при трении, несмотря на воздействие силы гравитации.

Колеса

Колеса для скейтборда изготавливаются из уретана — полимера, разработанного фирмой DuPont, плотность которого по шкале твердометра достигает 100А. Скейтбордисты, катающиеся в стиле «верт», отдают предпочтение колесам большого диаметра (около 58–60 мм в диаметре) с более широкой поверхностью и прочным покрытием, имеющим твердость около 97А, тогда как для стрит-скейтбординга предпочтительнее колеса меньшего диаметра около 50 мм (которые более чувствительны к небольшому регулированию баланса) с более высоким показателем твердости для оптимального контроля заносов и выходов во время трюков. Уретан является идеальным материалом для изготовления колес, так как этот полимер не разрушается от теплового воздействия, возникающего в процессе катания на скейтборде.

Секреты профессионалов: каковы основные приемы и трюки скейтбординга?

Олли

Названный в честь своего изобретателя Алана «Олли» Гельфанда, олли является базовым трюком современного скейтбординга. Это прыжок на скейте без использования рук. Как только скейтбордист начинает прыжок, он «щелкает» хвостом доски, ударяя его об землю, а затем начинает придерживать нос доски передней ногой выводящим движением. У олли есть множество вариаций, наиболее распространенные мы перечислили ниже.

Шовит

Олли, во время которого хвост ударяется о землю под углом 45 градусов, в результате этого доска делает поворот на 180 градусов под ногами.

Кикфлип

Трюк, благодаря которому легко произвести незабываемое впечатление. Вариация олли, при которой райдер подпрыгивает вверх, одновременно ударяя передней ногой по доске так, чтобы она прокрутилась в воздухе до приземления. Качественно выполненный кикфлип со стороны выглядит просто невероятно.

Хилфлип

По сути, это кикфлип, но вращение происходит в противоположную сторону. Хилфлипы не так распространены, как кикфлипы, их выполнение требует высокой точности и техничности, а любая ошибка может обойтись скейтеру довольно дорого!

Грайнды/слайды

Виды трюков, во время которых скейтер использует доску (слайды) или подвеску (грайнды) и выполняет скольжение по краям предметов. Грайнды и слайды часто комбинируются и встраиваются в другие трюки для создания еще более сложных и техничных комбинаций!

Нолли

Прыжок совершается с носа доски, а не с хвоста. Выполнение и отработка трюков, содержащих элемент нолли, требует огромной концентрации со стороны скейтбордиста из-за непривычного положения; поэтому трюки с элементами нолли считаются более сложными и оцениваются соответствующе.

Грэбы

Выполнение грэбов при катании на скейтборде является скорее зрелищным, нежели базовым элементом. Захват любой части доски любой рукой для выполнения зрелищных и техничных элементов flourish, tweak и stretch.

Свитчстэнс

Свитчстэнс — это не столько трюк, сколько инверсия положения в стойке, выполнение движений в стойке со сменой привычного положения ноги. Выполнение свитчстэнс в скейтбординге можно сравнить с процессом обучения игре в гольф со сменой привычной руки. Однако последствия просчетов и ошибок при выполнении свитчстэнс могут быть гораздо более серьезными!

Имена, которые нужно знать

Педро Баррос, технично выполняющий трюки в боуле © Teddy Morellec/Red Bull Content Pool Королева скейтбординга Бразилии Летиция Буфони © Atiba Jefferson/Red Bull Content Pool Немногие делают этот трюк также масштабно и технично, как Зайон Райт © Anthony Acosta/Red Bull Content Pool Брайтон Цойнер показывает высокий уровень техники во время катания в боуле © Teddy Morellec/Red Bull Content Pool Алекс Соргенте известен благодаря своему плавному стилю катания © Phil Pham/Red Bull Content Pool Эпичное выступление Марджилин Дидал на Филиппинах © Dani Bautista/Red Bull Content Pool

Педро Баррос — Баррос считается лучшим райдером своего поколения, или, возможно, за всю историю скейтбординга, специализирующимся в дисциплине «боул».

Летиция Буфони — в 2019 году Буфони вошла в состав первой в Бразилии национальной сборной по скейтбордингу.

Зион Райт — Райт покорил мир скейтбординга благодаря своему неповторимому стилю и обаянию.

Брайтон Цойнер — американская скейтбордистка стала самым молодым райдером, когда-либо выигравшим золото Всемирных экстремальных игр в возрасте 13 лет.

Алекс Сордженте — Сордженте был выбран в состав национальной сборной США по скейтбордингу, чтобы присоединиться к первой команде спортсменов, претендующих на участие в Летних Олимпийских играх 2021 года.

Марджи Дидал — талантливая скейтбордистка из города Себу на Филиппинах, которая мечтает представлять свою страну на соревнованиях самого серьезного масштаба.

Ксения Маричева — постоянно прогрессирующая спортсменка из России. В 2019 году россиянка впервые выиграла международный контест – Mystic Sk8 Cup в Праге, а затем поднялась на подиум Simple Session в Эстонии. Более того, летом того же года Ксюша прошла в полуфинал Street League Skateboarding.

Где я могу увидеть больше?

Фильмы

Культура скейтбординга увлекательна и уникальна — ее элементы можно найти в сфере архитектуры, дизайна, моды, фотографии, видео, искусства, туризма и благотворительности. В последнее время одной из важнейших культурных тенденций в сфере скейтбординга можно назвать значительное увеличение количества райдеров, особенно в сфере женского скейтбординга. Наслаждайтесь глубоким погружением в мир скейтбординга!

События

Турнир Street League Skateboarding — это мировая серия профессиональных уличных скейтбордических соревнований, которая проводится на разных стадионах по всему миру.

Серия Vans Park Series — это главная серия соревнований по скейтбордингу в дисциплине «парк» (боул). В рамках серии строятся скейтпарки, которые после проведения соревнований передаются в дар городу-организатору.

Red Bull Bowl Rippers — это ежегодный контест, проходящий в знаменитом скейт-парке Bowl Du Prado в фантастическом Марселе.

Контест Tampa Am/Pro — самый простой и демократичный способ заявить о себе и влиться в сферу скейтбординга; этот контест неизменно находится в центре внимания всех заинтересованных лиц.

Vans Pool Party — соревнования по катанию на скейтборде, проходящие внутри высушенного бассейна Vans Combi Pool в округе Ориндж, штат Калифорния, уже на протяжении долгого времени объединяют самых сильных райдеров дисциплины «парк» (боул).

Всемирные экстремальные игры — первый фестиваль, который транслировался по телевидению и специализировался на экстремальных видах спорта, который уже на протяжении 25 лет объединяет самые известные имена на скейтбординг-контестах.